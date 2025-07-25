"Осколки не задели, но обожгло и контузило": артиллерист рассказал, как во время боя потерял зрение - 25.07.2025 Украина.ру
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"Осколки не задели, но обожгло и контузило": артиллерист рассказал, как во время боя потерял зрение
"Осколки не задели, но обожгло и контузило": артиллерист рассказал, как во время боя потерял зрение - 25.07.2025 Украина.ру
"Осколки не задели, но обожгло и контузило": артиллерист рассказал, как во время боя потерял зрение
Специальная военная операция только начиналась, когда артиллерист батальона "Восток" получил тяжёлое ранение, полностью изменившее его жизнь. Подробности того рокового боя рассказал изданию Украина.ру ветеран СВО Евгений Овечкин с позывным "Куба"
2025-07-25T17:56
2025-07-25T17:56
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Овечкин подробно описал события того дня. Тогда он сидел на "Тапике" (специальный армейский телефон. – Ред.) и дублировал команды.Осколки не задели бойца, но сильная контузия и ожоги стали причиной госпитализации. После экстренной эвакуации последовали пять дней комы. "Очнулся я весь перебинтованный. Сразу понял, что что-то не так", — вспоминает Овечкин. Врачи объяснили ему, что пришлось удалить глаза, так как они являются частью мозга, а главной задачей было сохранить жизнь."Во время реабилитации меня все поддержали: мой командир, родные и близкие, и сослуживцы. Я и сейчас с ними на связи", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, александр чаленко, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, ранение, боец, артиллерия, госпитализация, спецоперация, вс рф, реабилитация
Новости, Россия, Александр Чаленко, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, ранение, боец, артиллерия, госпитализация, Спецоперация, ВС РФ, реабилитация

"Осколки не задели, но обожгло и контузило": артиллерист рассказал, как во время боя потерял зрение

17:56 25.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Специальная военная операция только начиналась, когда артиллерист батальона "Восток" получил тяжёлое ранение, полностью изменившее его жизнь. Подробности того рокового боя рассказал изданию Украина.ру ветеран СВО Евгений Овечкин с позывным "Куба"
Овечкин подробно описал события того дня. Тогда он сидел на "Тапике" (специальный армейский телефон. – Ред.) и дублировал команды.

"Командир кричит в трубку: давайте быстрее, чего медлите... А парень, который отвечал за стрельбу... не мог открыть тубус с зарядами. Тогда я полез в машину вместо него, а он побежал на "Тапик". Мы отработали. По нам бьёт ответка. Рядом со мной ударил снаряд", — рассказывает "Куба".

Осколки не задели бойца, но сильная контузия и ожоги стали причиной госпитализации. После экстренной эвакуации последовали пять дней комы. "Очнулся я весь перебинтованный. Сразу понял, что что-то не так", — вспоминает Овечкин.
Врачи объяснили ему, что пришлось удалить глаза, так как они являются частью мозга, а главной задачей было сохранить жизнь.
"Во время реабилитации меня все поддержали: мой командир, родные и близкие, и сослуживцы. Я и сейчас с ними на связи", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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ВС РФ создали огневой мешок для ВСУ в квартале Южный в Часовом Яре - МарочкоРоссийские военные создали огневой мешок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в квартале Южный в Часовом Яре ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает 25 июля телеграм-канал Украина.ру
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18:06Подвиг мотострелков: Белоусов рассказал, как освобождали ключевой населённый пункт
17:56"Осколки не задели, но обожгло и контузило": артиллерист рассказал, как во время боя потерял зрение
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