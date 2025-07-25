https://ukraina.ru/20250725/oskolki-ne-zadeli-no-obozhglo-i-kontuzilo-artillerist-rasskazal-kak-vo-vremya-boya-poteryal-zrenie-1065957713.html

"Осколки не задели, но обожгло и контузило": артиллерист рассказал, как во время боя потерял зрение

"Осколки не задели, но обожгло и контузило": артиллерист рассказал, как во время боя потерял зрение - 25.07.2025 Украина.ру

"Осколки не задели, но обожгло и контузило": артиллерист рассказал, как во время боя потерял зрение

Специальная военная операция только начиналась, когда артиллерист батальона "Восток" получил тяжёлое ранение, полностью изменившее его жизнь. Подробности того рокового боя рассказал изданию Украина.ру ветеран СВО Евгений Овечкин с позывным "Куба"

2025-07-25T17:56

2025-07-25T17:56

2025-07-25T17:56

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Овечкин подробно описал события того дня. Тогда он сидел на "Тапике" (специальный армейский телефон. – Ред.) и дублировал команды.Осколки не задели бойца, но сильная контузия и ожоги стали причиной госпитализации. После экстренной эвакуации последовали пять дней комы. "Очнулся я весь перебинтованный. Сразу понял, что что-то не так", — вспоминает Овечкин. Врачи объяснили ему, что пришлось удалить глаза, так как они являются частью мозга, а главной задачей было сохранить жизнь."Во время реабилитации меня все поддержали: мой командир, родные и близкие, и сослуживцы. Я и сейчас с ними на связи", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Александра Чаленко Евгений "Куба" Овечкин: Потерял оба глаза на СВО, но не сдался - учусь в медицинском колледже" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250725/1065929897.html

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