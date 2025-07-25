https://ukraina.ru/20250725/morskaya-blokada-po-britanski-pochemu-london-snova-pytaetsya-zaperet-rossiyu-v-chernom-i-baltiyskom-1065889241.html

Морская блокада по-британски: почему Лондон снова пытается запереть Россию в Черном и Балтийском морях

Морская блокада по-британски: почему Лондон снова пытается запереть Россию в Черном и Балтийском морях - 25.07.2025 Украина.ру

Морская блокада по-британски: почему Лондон снова пытается запереть Россию в Черном и Балтийском морях

Современная стратегия Великобритании в отношении России демонстрирует поразительное сходство с подходами времен Крымской войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-07-25T05:00

2025-07-25T05:00

2025-07-25T05:00

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Эксперт привел конкретный пример: "Крым (прежде всего Севастополь) ВСУ обстреливали британскими крылатыми ракетами воздушного базирования совместной разработки Storm Shadow"."На Балтийском море англичане активно поддерживают Финляндию и Швецию как главных противников России в этом регионе, и обсуждают старые идеи, как вместе с ними блокировать российскому балтийскому флоту выход из Финского залива", — добавил политолог."Так что здесь Великобритания продолжает действовать точно так же, как и в середине XIX века", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/1065817099.html

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