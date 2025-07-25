Морская блокада по-британски: почему Лондон снова пытается запереть Россию в Черном и Балтийском морях - 25.07.2025 Украина.ру
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Морская блокада по-британски: почему Лондон снова пытается запереть Россию в Черном и Балтийском морях
Морская блокада по-британски: почему Лондон снова пытается запереть Россию в Черном и Балтийском морях - 25.07.2025 Украина.ру
Морская блокада по-британски: почему Лондон снова пытается запереть Россию в Черном и Балтийском морях
Современная стратегия Великобритании в отношении России демонстрирует поразительное сходство с подходами времен Крымской войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-07-25T05:00
2025-07-25T05:00
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Эксперт привел конкретный пример: "Крым (прежде всего Севастополь) ВСУ обстреливали британскими крылатыми ракетами воздушного базирования совместной разработки Storm Shadow"."На Балтийском море англичане активно поддерживают Финляндию и Швецию как главных противников России в этом регионе, и обсуждают старые идеи, как вместе с ними блокировать российскому балтийскому флоту выход из Финского залива", — добавил политолог."Так что здесь Великобритания продолжает действовать точно так же, как и в середине XIX века", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250724/1065817099.html
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новости, россия, балтийское море, великобритания, александр фененко, украина.ру, нато, финляндия, швеция, главные новости, эксперты, флот, балтика, крым, севастополь, аналитика
Новости, Россия, Балтийское море, Великобритания, Александр Фененко, Украина.ру, НАТО, Финляндия, Швеция, Главные новости, эксперты, флот, Балтика, Крым, Севастополь, Аналитика

Морская блокада по-британски: почему Лондон снова пытается запереть Россию в Черном и Балтийском морях

05:00 25.07.2025
 
© РИА Новости . Борис Приходько / Перейти в фотобанкУчения на Балтике
Учения на Балтике - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Борис Приходько
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Современная стратегия Великобритании в отношении России демонстрирует поразительное сходство с подходами времен Крымской войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Обратите внимание на их стратегию. Первое. Обсуждение идеи высадки своего совместного корпуса на Черном море, которая дополняется подписанием Францией союзных деклараций со старыми партнерами — Румынией и Молдавией", — отметил Фененко.
Эксперт привел конкретный пример: "Крым (прежде всего Севастополь) ВСУ обстреливали британскими крылатыми ракетами воздушного базирования совместной разработки Storm Shadow".
"На Балтийском море англичане активно поддерживают Финляндию и Швецию как главных противников России в этом регионе, и обсуждают старые идеи, как вместе с ними блокировать российскому балтийскому флоту выход из Финского залива", — добавил политолог.
"Так что здесь Великобритания продолжает действовать точно так же, как и в середине XIX века", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.
Александр Казаков интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Вчера, 04:39
Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножныТрамп дистанцируется от украинского конфликта, но уйти не может. Это проблема. Украина остается его камушком в ботинке. Хотя он очень бы хотел вынести эту войну за скобки и параллельно налаживать отношения с Россией, считает сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
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