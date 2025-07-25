Арктический щит России: эксперт Дандыкин о защите Северного морского пути - 25.07.2025 Украина.ру
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Арктический щит России: эксперт Дандыкин о защите Северного морского пути
Арктический щит России: эксперт Дандыкин о защите Северного морского пути - 25.07.2025 Украина.ру
Арктический щит России: эксперт Дандыкин о защите Северного морского пути
Российский флот усиливает группировку в Арктике для защиты Северного морского пути от потенциальных угроз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2025-07-25T05:20
2025-07-25T05:20
новости
россия
калининград
арктика
василий дандыкин
украина.ру
нато
севморпуть
корабли
северный морской путь
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Эксперт отметил, что защита СМП распределена между Северным и Тихоокеанским флотами. "На северо-западе эта задача ложится на Северный флот. А безопасность Берингова пролива - это задача Тихоокеанского флота", - пояснил Дандыкин.Ключевую роль играют современные корабли. "Возможности Северного флота обеспечивают фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков". Их там три сейчас", - сообщил собеседник.Особое значение имеют специализированные арктические корабли. "Патрульный корабль ледового класса "Папанин" предназначен для сопровождения судов и обеспечения ПВО в северных морях", - отметил эксперт.Дандыкин подчеркнул комплексный характер арктической группировки. "Сюда же относятся арктические бригады, морская пехота, береговые ракетные войска", - перечислил он."В этом году на Северном флоте две бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.
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новости, россия, калининград, арктика, василий дандыкин, украина.ру, нато, севморпуть, корабли, северный морской путь, берингово море, тихоокеанский флот вмф россии, защита, главные новости
Новости, Россия, Калининград, Арктика, Василий Дандыкин, Украина.ру, НАТО, Севморпуть, корабли, Северный морской путь, Берингово море, Тихоокеанский флот ВМФ России, защита, Главные новости

Арктический щит России: эксперт Дандыкин о защите Северного морского пути

05:20 25.07.2025
 
© РИА Новости . Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Олег Ласточкин
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Российский флот усиливает группировку в Арктике для защиты Северного морского пути от потенциальных угроз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Эксперт отметил, что защита СМП распределена между Северным и Тихоокеанским флотами. "На северо-западе эта задача ложится на Северный флот. А безопасность Берингова пролива - это задача Тихоокеанского флота", - пояснил Дандыкин.
Ключевую роль играют современные корабли. "Возможности Северного флота обеспечивают фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков". Их там три сейчас", - сообщил собеседник.
Особое значение имеют специализированные арктические корабли. "Патрульный корабль ледового класса "Папанин" предназначен для сопровождения судов и обеспечения ПВО в северных морях", - отметил эксперт.
Дандыкин подчеркнул комплексный характер арктической группировки. "Сюда же относятся арктические бригады, морская пехота, береговые ракетные войска", - перечислил он.
"В этом году на Северном флоте две бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.
О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригадыЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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