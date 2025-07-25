https://ukraina.ru/20250725/arkticheskiy-schit-rossii-ekspert-dandykin-o-zaschite-severnogo-morskogo-puti-1065898547.html

Арктический щит России: эксперт Дандыкин о защите Северного морского пути

Арктический щит России: эксперт Дандыкин о защите Северного морского пути - 25.07.2025 Украина.ру

Арктический щит России: эксперт Дандыкин о защите Северного морского пути

Российский флот усиливает группировку в Арктике для защиты Северного морского пути от потенциальных угроз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2025-07-25T05:20

2025-07-25T05:20

2025-07-25T05:20

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северный морской путь

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Эксперт отметил, что защита СМП распределена между Северным и Тихоокеанским флотами. "На северо-западе эта задача ложится на Северный флот. А безопасность Берингова пролива - это задача Тихоокеанского флота", - пояснил Дандыкин.Ключевую роль играют современные корабли. "Возможности Северного флота обеспечивают фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков". Их там три сейчас", - сообщил собеседник.Особое значение имеют специализированные арктические корабли. "Патрульный корабль ледового класса "Папанин" предназначен для сопровождения судов и обеспечения ПВО в северных морях", - отметил эксперт.Дандыкин подчеркнул комплексный характер арктической группировки. "Сюда же относятся арктические бригады, морская пехота, береговые ракетные войска", - перечислил он."В этом году на Северном флоте две бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.

https://ukraina.ru/20250724/1065896390.html

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новости, россия, калининград, арктика, василий дандыкин, украина.ру, нато, севморпуть, корабли, северный морской путь, берингово море, тихоокеанский флот вмф россии, защита, главные новости