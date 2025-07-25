Арктический щит России: эксперт Дандыкин о защите Северного морского пути
Российский флот усиливает группировку в Арктике для защиты Северного морского пути от потенциальных угроз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Эксперт отметил, что защита СМП распределена между Северным и Тихоокеанским флотами. "На северо-западе эта задача ложится на Северный флот. А безопасность Берингова пролива - это задача Тихоокеанского флота", - пояснил Дандыкин.
Ключевую роль играют современные корабли. "Возможности Северного флота обеспечивают фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков". Их там три сейчас", - сообщил собеседник.
Особое значение имеют специализированные арктические корабли. "Патрульный корабль ледового класса "Папанин" предназначен для сопровождения судов и обеспечения ПВО в северных морях", - отметил эксперт.
Дандыкин подчеркнул комплексный характер арктической группировки. "Сюда же относятся арктические бригады, морская пехота, береговые ракетные войска", - перечислил он.
"В этом году на Северном флоте две бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.
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