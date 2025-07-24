https://ukraina.ru/20250724/vozdushnye-bpla-omoryachivayutsya-dandykin-rasskazal-kak-razvitie-bespilotnikov-menyaet-oblik-flota-1065882802.html

Воздушные БПЛА "оморячиваются": Дандыкин рассказал, как развитие беспилотников меняет облик флота

Воздушные БПЛА "оморячиваются": Дандыкин рассказал, как развитие беспилотников меняет облик флота - 24.07.2025 Украина.ру

Воздушные БПЛА "оморячиваются": Дандыкин рассказал, как развитие беспилотников меняет облик флота

Развитие беспилотных технологий меняет облик российского флота, но не отменяет значение авианосцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2025-07-24T15:46

2025-07-24T15:46

2025-07-24T15:46

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Дандыкин сообщил, что флот активно тестирует подводные, надводные и воздушные дроны. "Воздушные БПЛА оморячиваются: и для разведки, и для нанесения ударов. Это замена оперативной авиации", – пояснил он.При этом эксперт скептически оценил идею полного отказа от авианосцев: "Если бы США и Китай верили в господство дронов, они бы не развивали свои авианосные группы". Он отметил неопределенность с будущим "Адмирала Кузнецова", но подчеркнул, что "рано списывать все на беспилотники".Особое значение имеет ускоренное внедрение дронов в ходе СВО. "У нас их внедрение происходит быстрее, чем планировалось", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.

https://ukraina.ru/20250226/1061300256.html

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