Воздушные БПЛА "оморячиваются": Дандыкин рассказал, как развитие беспилотников меняет облик флота - 24.07.2025 Украина.ру
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Воздушные БПЛА "оморячиваются": Дандыкин рассказал, как развитие беспилотников меняет облик флота
Воздушные БПЛА "оморячиваются": Дандыкин рассказал, как развитие беспилотников меняет облик флота - 24.07.2025 Украина.ру
Воздушные БПЛА "оморячиваются": Дандыкин рассказал, как развитие беспилотников меняет облик флота
Развитие беспилотных технологий меняет облик российского флота, но не отменяет значение авианосцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2025-07-24T15:46
2025-07-24T15:46
новости
калининград
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украина.ру
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Дандыкин сообщил, что флот активно тестирует подводные, надводные и воздушные дроны. "Воздушные БПЛА оморячиваются: и для разведки, и для нанесения ударов. Это замена оперативной авиации", – пояснил он.При этом эксперт скептически оценил идею полного отказа от авианосцев: "Если бы США и Китай верили в господство дронов, они бы не развивали свои авианосные группы". Он отметил неопределенность с будущим "Адмирала Кузнецова", но подчеркнул, что "рано списывать все на беспилотники".Особое значение имеет ускоренное внедрение дронов в ходе СВО. "У нас их внедрение происходит быстрее, чем планировалось", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.
https://ukraina.ru/20250226/1061300256.html
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новости, калининград, василий дандыкин, украина.ру, нато, флот, сво, кузнецов, бпла, дроны, вооружения, вмф, главные новости, авиация, аналитика, военный эксперт
Новости, Калининград, Василий Дандыкин, Украина.ру, НАТО, флот, СВО, Кузнецов, БПЛА, дроны, вооружения, ВМФ, Главные новости, авиация, Аналитика, военный эксперт

Воздушные БПЛА "оморячиваются": Дандыкин рассказал, как развитие беспилотников меняет облик флота

15:46 24.07.2025
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВМФ "Июльский шторм"
Учения ВМФ Июльский шторм - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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Развитие беспилотных технологий меняет облик российского флота, но не отменяет значение авианосцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Дандыкин сообщил, что флот активно тестирует подводные, надводные и воздушные дроны. "Воздушные БПЛА оморячиваются: и для разведки, и для нанесения ударов. Это замена оперативной авиации", – пояснил он.
При этом эксперт скептически оценил идею полного отказа от авианосцев: "Если бы США и Китай верили в господство дронов, они бы не развивали свои авианосные группы". Он отметил неопределенность с будущим "Адмирала Кузнецова", но подчеркнул, что "рано списывать все на беспилотники".
Особое значение имеет ускоренное внедрение дронов в ходе СВО. "У нас их внедрение происходит быстрее, чем планировалось", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на Каспий" на сайте Украина.ру.
О других угрозах национальной безопасности России — в интервью Павла Леонова: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году.
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