Слабые места НАТО: эксперт объяснил, почему Европа создает новые военные союзы
Европейские страны активно создают новые военные союзы, несмотря на существование НАТО, что свидетельствует о фундаментальных слабостях Североатлантического альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Юридически Вашингтонский договор 1949 года не очень сильный. Да, его знаменитая 5-я статья предполагает взаимопомощь на случай агрессии, но в чем именно будет заключаться эта помощь — не ясно", — пояснил Фененко.
Эксперт провел историческое сравнение: "В австро-германском союзном договоре 1879 года или франко-русской военной конвенции 1892 года четко указано: если Германия нападает на одну из сторон, другая использует все силы для нападения на агрессора. Таких обязательств в НАТО нет".
Фененко напомнил о Суэцком кризисе 1956 года, когда США отказались поддержать союзников по НАТО. "Администрация Эйзенхауэра объяснила: НАТО создано для защиты Европы, а не для поддержки колониальных авантюр", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
Также на тему новых западных альянсов: "Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО" на сайте Украина.ру.
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