Слабые места НАТО: эксперт объяснил, почему Европа создает новые военные союзы - 24.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250724/slabye-mesta-nato-ekspert-obyasnil-pochemu-evropa-sozdaet-novye-voennye-soyuzy-1065864900.html
Слабые места НАТО: эксперт объяснил, почему Европа создает новые военные союзы
Слабые места НАТО: эксперт объяснил, почему Европа создает новые военные союзы - 24.07.2025 Украина.ру
Слабые места НАТО: эксперт объяснил, почему Европа создает новые военные союзы
Европейские страны активно создают новые военные союзы, несмотря на существование НАТО, что свидетельствует о фундаментальных слабостях Североатлантического альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-07-24T11:54
2025-07-24T11:54
новости
европа
германия
сша
александр фененко
нато
украина.ру
защита
альянсы
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_0974aad9179f2fd6fb0205a3bc75b657.jpg
Эксперт провел историческое сравнение: "В австро-германском союзном договоре 1879 года или франко-русской военной конвенции 1892 года четко указано: если Германия нападает на одну из сторон, другая использует все силы для нападения на агрессора. Таких обязательств в НАТО нет".Фененко напомнил о Суэцком кризисе 1956 года, когда США отказались поддержать союзников по НАТО. "Администрация Эйзенхауэра объяснила: НАТО создано для защиты Европы, а не для поддержки колониальных авантюр", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.Также на тему новых западных альянсов: "Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250724/dmitriy-gusev-zakhvat-kapitoliya-pokazhetsya-ssha-raem-esli-neft-podorozhaet-do-150-200-dollarov-za-1065812046.html
европа
германия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_bfcb006f51385281aeed03e4931b6ba6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, германия, сша, александр фененко, нато, украина.ру, защита, альянсы, главные новости, новости россии
Новости, Европа, Германия, США, Александр Фененко, НАТО, Украина.ру, защита, альянсы, Главные новости, новости России

Слабые места НАТО: эксперт объяснил, почему Европа создает новые военные союзы

11:54 24.07.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейские страны активно создают новые военные союзы, несмотря на существование НАТО, что свидетельствует о фундаментальных слабостях Североатлантического альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Юридически Вашингтонский договор 1949 года не очень сильный. Да, его знаменитая 5-я статья предполагает взаимопомощь на случай агрессии, но в чем именно будет заключаться эта помощь — не ясно", — пояснил Фененко.
Эксперт провел историческое сравнение: "В австро-германском союзном договоре 1879 года или франко-русской военной конвенции 1892 года четко указано: если Германия нападает на одну из сторон, другая использует все силы для нападения на агрессора. Таких обязательств в НАТО нет".
Фененко напомнил о Суэцком кризисе 1956 года, когда США отказались поддержать союзников по НАТО. "Администрация Эйзенхауэра объяснила: НАТО создано для защиты Европы, а не для поддержки колониальных авантюр", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
Также на тему новых западных альянсов: "Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Гусев интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
10:00
Дмитрий Гусев: Захват Капитолия покажется США раем, если нефть подорожает до 150-200 долларов за баррельЗапад действует крайне осторожно в вопросе введения полноценных санкций против РФ. Там прекрасно понимают, что отказ от российской нефти, полное прекращение ее поставок приведет мир к энергетическому кризису и росту цен на нефть, газ, бензин, дизель, масла. Соответственно, возникнет коллапс мировой экономики.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаГерманияСШААлександр ФененкоНАТОУкраина.рузащитаальянсыГлавные новостиновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив
13:17Мерц и Макрон встревожены Зеленским, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 24 июля
13:13Зеленский отчитался перед британским премьером о борьбе с антикоррупционными органами Украины
13:03Массовое бегство: эксперт раскрыл реальные масштабы дезертирства в ВСУ в 2025 году
13:00ВС РФ ночью поразили предприятия ВПК Украины и объекты энергетики - Минобороны
12:47Искупление кровью: как уголовники стали последним резервом украинской армии
12:47Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины
12:41Российский удар ликвидировал производство "Байрактаров" в Николаеве
12:32Российская делегация отбывает из Стамбула: детали визита
12:28"Контрольные выстрелы в голову": Павлив о хладнокровном расстреле инструкторов на полигоне в Чернигове
12:00В Раде зарегистрирован законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП. Главные новости на 12:00
11:59Атака украинских БПЛА унесла жизни двоих работников РЖД в Сочи
11:54Слабые места НАТО: эксперт объяснил, почему Европа создает новые военные союзы
11:48За призывы к терактам и угрозы в адрес президента: житель Севастополя отправлен под суд
11:37Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Киевом - Песков
11:35"Логика истощения": эксперт Фененко о скрытых мотивах Запада в украинском конфликте
11:21Алексей Фененко: Кенсингтонский договор повторяет ошибки 1930-х годов
11:11В Амурской области разбился пассажирский Ан-24
11:09"DivGen" обновил карту фронта: ключевые изменения за сутки
10:46В Херсонской области задержан полицейский по подозрению в госизмене
Лента новостейМолния