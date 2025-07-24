https://ukraina.ru/20250724/slabye-mesta-nato-ekspert-obyasnil-pochemu-evropa-sozdaet-novye-voennye-soyuzy-1065864900.html

Слабые места НАТО: эксперт объяснил, почему Европа создает новые военные союзы

Слабые места НАТО: эксперт объяснил, почему Европа создает новые военные союзы - 24.07.2025 Украина.ру

Слабые места НАТО: эксперт объяснил, почему Европа создает новые военные союзы

Европейские страны активно создают новые военные союзы, несмотря на существование НАТО, что свидетельствует о фундаментальных слабостях Североатлантического альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-07-24T11:54

2025-07-24T11:54

2025-07-24T11:54

новости

европа

германия

сша

александр фененко

нато

украина.ру

защита

альянсы

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_0974aad9179f2fd6fb0205a3bc75b657.jpg

Эксперт провел историческое сравнение: "В австро-германском союзном договоре 1879 года или франко-русской военной конвенции 1892 года четко указано: если Германия нападает на одну из сторон, другая использует все силы для нападения на агрессора. Таких обязательств в НАТО нет".Фененко напомнил о Суэцком кризисе 1956 года, когда США отказались поддержать союзников по НАТО. "Администрация Эйзенхауэра объяснила: НАТО создано для защиты Европы, а не для поддержки колониальных авантюр", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.Также на тему новых западных альянсов: "Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/dmitriy-gusev-zakhvat-kapitoliya-pokazhetsya-ssha-raem-esli-neft-podorozhaet-do-150-200-dollarov-za-1065812046.html

европа

германия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, германия, сша, александр фененко, нато, украина.ру, защита, альянсы, главные новости, новости россии