https://ukraina.ru/20250724/imitatsiya-dlya-trampa-chto-govoryat-na-ukraine-o-peregovorakh-v-stambule-1065869745.html

"Имитация для Трампа". Что говорят на Украине о переговорах в Стамбуле

"Имитация для Трампа". Что говорят на Украине о переговорах в Стамбуле - 24.07.2025 Украина.ру

"Имитация для Трампа". Что говорят на Украине о переговорах в Стамбуле

В среду 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между российской и украинской делегацией относительно перспектив урегулирования.

2025-07-24T13:26

2025-07-24T13:26

2025-07-24T13:26

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стамбул

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Украинские эксперты заранее не ожидали никаких прорывов, полагая, что переговоры Киеву нужны лишь для имитации диалога для Дональда Трампа. Депутат Верховной рады Анна Скороход рассказывала накануне встречи делегаций, что у украинской делегации нет даже полномочий обсуждать серьезные вопросы."Относительно мандата делегации – я не помню, чтобы этой делегации кто-то давал мандат, что парламент выступал от имени народа Украины, и так далее. Поэтому, де-факто, мандата у них нет", - сказала Скороход.Нардеп также отметила, что переговоры проходят, чтобы Киев не обвинили в их саботаже. "Мы должны понимать, что наша сторона заявляет про переговоры и просит переговоры в следующий этап для того, чтобы нас в дальнейшем не обвиняли в том, что мы не хотим переговорного процесса, что мы выступаем против мирного процесса и так далее", – добавила депутат.Составы делегации также остались практически теми же, что и в первых раундах переговоров, хотя на Украине и в ЕС были недовольны фигурой Владимира Мединского, обвиняя его в частых исторических отступлениях.С украинской стороны переговорную группу возглавил Рустем Умеров, но уже в новом статусе секретаря СНБО. Переговоры шли около 40 минут и украинские эксперты отмечают, что за этот период вряд ли можно договориться о чем-то существенном.Спикер МИД Украины Георгий Тихий отмечает, что переговоры проходили без особых эмоций. "Я спрашивал у членов делегации, они сказали, что атмосфера несколько отличалась от предыдущих встреч. Там было меньше эмоций, меньше лирических частей и больше конструктива и спокойного разговора. Но стороны подчеркивали свои позиции, просто сама атмосфера была более приземленной", - рассказывает Тихий.В основном речь вновь шла об обменах пленными и телами погибших. И почти сразу же после переговоров состоялся очередной обмен пленными.Украинская делегация рассказывала западным СМИ о желании объявить безусловное и полное прекращение огня по всей линии фронта, а также до конца лета предлагается организовать личную встречу Зеленского с Владимиром Путиным при участии также президентов Турции и США.Зеленский не в первый раз требует личной встречи, при этом отказываясь наотрез от российских требований. Такая зацикленность на встрече с российским президентом может быть обусловлена его желанием стать "героем" для западных политиков, а это может произойти, если ему удастся лично нахамить российскому президенту при встрече, что раздуют, как "перемогу".Беглый депутат Артем Дмитрук пишет из Лондона, что встреча лидеров необходима, но она возможна только после выборов на Украине.Опальный депутат Александр Дубинский считает, что не было смысла посылать туда украинскую делегацию. "Умеров прибыл на переговоры в Стамбул лишь для того, чтобы заявить, что вести их может только Зеленский", - иронизирует в СИЗО нардеп.Дубинский также отмечает в контексте стамбульских переговоров, что украинская позиция “мир через силу” выглядит все более слабой на фоне провалов ВСУ на фронте. При этом какой-либо готовности к компромиссам Киев не демонстрирует, а Трамп, в свою очередь, требует уступок от обеих сторон, пишет нардеп.Россия в ходе переговоров предложила периодически вводить короткие гуманитарные перемирия на отдельных участках фронта сроком на 2-3 дня, чтобы стороны могли спокойно забирать раненых и погибших бойцов. Глава делегации РФ Владимир Мединский по итогам встречи в Стамбуле заявил, что позиции Украины и России достаточно далеки друг от друга.Украинский политолог Дмитрий Корнейчук рассказывает, что прорыва на переговорах не произошло, так как это якобы российская сторона тянет время, ожидая то ли встречи Путина с Трампом, то ли дестабилизации на Украине, то ли окончания пакетов западной помощи.Однако украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что это как раз Киеву выгодно затягивать процесс, чтобы вынудить Трампа ввести санкции, а далее попытаться его втянуть в украинский кризис.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что обеим сторонам сейчас выгодно демонстрировать конструктивный характер переговоров, но по разным причинам. "Россиянам, - чтобы отсрочить вторичные санкции, а украинцам, - чтобы получить американскую помощь, которая зависит от развития мирного трека. Так что пока провальных заявлений ожидать не следует, стороны будут выражать сдержанный оптимизм", - резюмирует Азаров.В целом же очередные переговоры не вызвали на Украине особого резонанса, особенно на фоне политического кризиса вокруг НАБУ и попыток организовать новый Майдан. Практически все эксперты сходятся во мнении, что стороны занимают прежние позиции, изменить которые может лишь какой-нибудь "черный лебедь" в виде глубокого кризиса и дестабилизации в одной из стран. А пока что Зеленскому необходимо демонстрировать честолюбивому Дональду Трампу, что он якобы готов на всё, а проблема исключительно в позиции российского руководства.Другое мнение о результатах третьего раунда переговоров - в статье Михаила Павлива "Рождение нового формата переговоров в Стамбуле - подготовка саммита Путина, Трампа и Зеленского в Пекине"

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украина, стамбул, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада, ес, снбо, эксклюзив