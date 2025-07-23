"Средняя температура по больнице": Рожин о том, почему в бригадах ВСУ людей в два раза меньше нормы - 23.07.2025 Украина.ру
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"Средняя температура по больнице": Рожин о том, почему в бригадах ВСУ людей в два раза меньше нормы
"Средняя температура по больнице": Рожин о том, почему в бригадах ВСУ людей в два раза меньше нормы - 23.07.2025 Украина.ру
"Средняя температура по больнице": Рожин о том, почему в бригадах ВСУ людей в два раза меньше нормы
Украинская армия в отчаянном положении — резервов катастрофически не хватает, и командование вынуждено перекидывать одни и те же части по всему фронту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-07-23T04:40
2025-07-23T04:40
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Рожин раскрыл шокирующие цифры укомплектованности: "Реально в их частях людей вполовину меньше, чем должно быть. Где-то 70% от штата, где-то вообще 40%. Они сами между собой шутят, что 50% укомплектованности — это как средняя температура по больнице"."Когда они говорят про переброску целой бригады, на деле это часто просто сборная солянка из нескольких неполных батальонов. Такие подразделения быстро выдыхаются и толком ничего не могут", — добавил военный аналитик.Такое положение ведёт к тому, что украинская армия просто физически не может нормально держать фронт, подвёл итог собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
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"Средняя температура по больнице": Рожин о том, почему в бригадах ВСУ людей в два раза меньше нормы

04:40 23.07.2025
 
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ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Украинская армия в отчаянном положении — резервов катастрофически не хватает, и командование вынуждено перекидывать одни и те же части по всему фронту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"У них сейчас такая тактика — выдергивают откуда могут хоть какие-то силы и латают дыры. Вот недавно, например, перебросили резервы под Сумы. Но проблема в том, что любая их бригада после двух недель боёв уже разбита и её надо выводить на переформирование", — пояснил эксперт.
Рожин раскрыл шокирующие цифры укомплектованности: "Реально в их частях людей вполовину меньше, чем должно быть. Где-то 70% от штата, где-то вообще 40%. Они сами между собой шутят, что 50% укомплектованности — это как средняя температура по больнице".
"Когда они говорят про переброску целой бригады, на деле это часто просто сборная солянка из нескольких неполных батальонов. Такие подразделения быстро выдыхаются и толком ничего не могут", — добавил военный аналитик.
Такое положение ведёт к тому, что украинская армия просто физически не может нормально держать фронт, подвёл итог собеседник издания.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
Руслан Панкратов интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Вчера, 08:30
Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТОЖелание Зеленского вести переговоры с Россией — чистая профанация. Националистическая Европа, опьяненная американским бурбоном на легкую победу, заинтересована в военном конфликте с РФ и перестраивает свою экономику на военные рельсы. Для нас факт остается фактом: переговариваться не с кем.
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