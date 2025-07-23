https://ukraina.ru/20250723/srednyaya-temperatura-po-bolnitse-rozhin-o-tom-pochemu-v-brigadakh-vsu-lyudey-v-dva-raza-menshe-normy-1065732373.html

"Средняя температура по больнице": Рожин о том, почему в бригадах ВСУ людей в два раза меньше нормы

"Средняя температура по больнице": Рожин о том, почему в бригадах ВСУ людей в два раза меньше нормы - 23.07.2025 Украина.ру

"Средняя температура по больнице": Рожин о том, почему в бригадах ВСУ людей в два раза меньше нормы

Украинская армия в отчаянном положении — резервов катастрофически не хватает, и командование вынуждено перекидывать одни и те же части по всему фронту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-07-23T04:40

2025-07-23T04:40

2025-07-23T04:40

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Рожин раскрыл шокирующие цифры укомплектованности: "Реально в их частях людей вполовину меньше, чем должно быть. Где-то 70% от штата, где-то вообще 40%. Они сами между собой шутят, что 50% укомплектованности — это как средняя температура по больнице"."Когда они говорят про переброску целой бригады, на деле это часто просто сборная солянка из нескольких неполных батальонов. Такие подразделения быстро выдыхаются и толком ничего не могут", — добавил военный аналитик.Такое положение ведёт к тому, что украинская армия просто физически не может нормально держать фронт, подвёл итог собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.

https://ukraina.ru/20250722/ruslan-pankratov-poka-kiev-ustraivaet-ocherednuyu-profanatsiyu-britaniya-i-germaniya-sozdayut-mini-nato-1065708386.html

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