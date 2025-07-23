Полковник Алехин о том, какую тактику применяют российские бойцы на Харьковском направлении
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Российские войска на Харьковском направлении успешно применяют комплексную тактику, сочетающую удары артиллерии, авиации и беспилотных систем. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Наступательные действия наших войск поддерживаются всеми видами вооружений, что создает непрерывное давление на противника. Воздушно-космические силы наносят точные удары по ключевым объектам инфраструктуры и местам сосредоточения живой силы противника", — пояснил военный эксперт.
"Дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня работают круглосуточно, методично разрушая линии снабжения и командные пункты ВСУ", — отметил обозреватель.
Алехин отметил, что особую эффективность демонстрируют тяжелые огнеметные системы, которые позволяют выжигать хорошо укрепленные позиции противника.
"Беспилотники различных типов обеспечивают постоянный мониторинг ситуации и наносят точечные удары, работая в тесной координации с артиллерийскими подразделениями", — подчеркнул военный обозреватель.
При этом средства радиоэлектронной борьбы существенно ограничивают возможности противника по управлению войсками и организации обороны, констатировал эксперт.
"Такое комплексное воздействие создает серьезные проблемы для системы обороны ВСУ, вынуждая украинское командование постоянно перебрасывать резервы", — резюмировал собеседник.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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