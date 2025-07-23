https://ukraina.ru/20250723/polkovnik-alekhin-o-tom-kakuyu-taktiku-primenyayut-rossiyskie-boytsy-na-kharkovskom-napravlenii-1065816499.html

Полковник Алехин о том, какую тактику применяют российские бойцы на Харьковском направлении

Полковник Алехин о том, какую тактику применяют российские бойцы на Харьковском направлении - 23.07.2025 Украина.ру

Полковник Алехин о том, какую тактику применяют российские бойцы на Харьковском направлении

Российские войска на Харьковском направлении успешно применяют комплексную тактику, сочетающую удары артиллерии, авиации и беспилотных систем. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-07-23T16:19

2025-07-23T16:19

2025-07-23T16:19

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"Дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня работают круглосуточно, методично разрушая линии снабжения и командные пункты ВСУ", — отметил обозреватель.Алехин отметил, что особую эффективность демонстрируют тяжелые огнеметные системы, которые позволяют выжигать хорошо укрепленные позиции противника."Беспилотники различных типов обеспечивают постоянный мониторинг ситуации и наносят точечные удары, работая в тесной координации с артиллерийскими подразделениями", — подчеркнул военный обозреватель.При этом средства радиоэлектронной борьбы существенно ограничивают возможности противника по управлению войсками и организации обороны, констатировал эксперт."Такое комплексное воздействие создает серьезные проблемы для системы обороны ВСУ, вынуждая украинское командование постоянно перебрасывать резервы", — резюмировал собеседник.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250723/1065805599.html

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