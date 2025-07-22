https://ukraina.ru/20250722/zdes-vozmozhen-stsenariy-volchanska-ili-chasov-yara-rozhin-predupredil-o-tyazhelykh-boyakh-za-konstantinovku-1065731453.html

Здесь возможен сценарий Волчанска или Часов Яра: Рожин предупредил о тяжелых боях за Константиновку

Здесь возможен сценарий Волчанска или Часов Яра: Рожин предупредил о тяжелых боях за Константиновку - 22.07.2025 Украина.ру

Здесь возможен сценарий Волчанска или Часов Яра: Рожин предупредил о тяжелых боях за Константиновку

Российские войска приближаются к освобождению Красноармейска, что станет ключевым этапом перед штурмом Константиновки. ВСУ сосредоточили основные силы на удержании этого рубежа. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-07-22T11:11

2025-07-22T11:11

2025-07-22T11:26

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Рожин подчеркнул, что российское командование избегает лобовых штурмов, предпочитая тактику охвата. "К северу от Красноармейска наше командование формирует вторую клешню, которая пытается пробиться к Родинскому или хотя бы взять под огневой контроль дорогу, которая проходит через него", — пояснил он.Эксперт предупредил, что бои за Константиновку могут быть особенно ожесточёнными. "Что касается городских боев, то тут ещё возможен сценарий Волчанска, Дзержинска и Часов Яра, когда нет возможности обойти их, и приходится воевать в жилой и промышленной застройке, где идет медленное продвижение", — отметил Рожин.Стратегия российского командования, основанная на фланговых охватах и перерезании путей снабжения, позволяет минимизировать потери при освобождении населённых пунктов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.

https://ukraina.ru/20250722/aleksey-fenenko-zapad-tyanet-vremya-chtoby-ustroit-rf-novuyu-kurskuyu-avantyuru-ili-vtoruyu-krymskuyu-1065708762.html

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часов яр

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