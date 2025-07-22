Здесь возможен сценарий Волчанска или Часов Яра: Рожин предупредил о тяжелых боях за Константиновку - 22.07.2025 Украина.ру
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Здесь возможен сценарий Волчанска или Часов Яра: Рожин предупредил о тяжелых боях за Константиновку
Здесь возможен сценарий Волчанска или Часов Яра: Рожин предупредил о тяжелых боях за Константиновку - 22.07.2025 Украина.ру
Здесь возможен сценарий Волчанска или Часов Яра: Рожин предупредил о тяжелых боях за Константиновку
Российские войска приближаются к освобождению Красноармейска, что станет ключевым этапом перед штурмом Константиновки. ВСУ сосредоточили основные силы на удержании этого рубежа. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-07-22T11:11
2025-07-22T11:26
новости
константиновка
донецкая народная республика
борис рожин
вооруженные силы украины
украина.ру
нато
россия
покровск/красноармейск
часов яр
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Рожин подчеркнул, что российское командование избегает лобовых штурмов, предпочитая тактику охвата. "К северу от Красноармейска наше командование формирует вторую клешню, которая пытается пробиться к Родинскому или хотя бы взять под огневой контроль дорогу, которая проходит через него", — пояснил он.Эксперт предупредил, что бои за Константиновку могут быть особенно ожесточёнными. "Что касается городских боев, то тут ещё возможен сценарий Волчанска, Дзержинска и Часов Яра, когда нет возможности обойти их, и приходится воевать в жилой и промышленной застройке, где идет медленное продвижение", — отметил Рожин.Стратегия российского командования, основанная на фланговых охватах и перерезании путей снабжения, позволяет минимизировать потери при освобождении населённых пунктов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
https://ukraina.ru/20250722/aleksey-fenenko-zapad-tyanet-vremya-chtoby-ustroit-rf-novuyu-kurskuyu-avantyuru-ili-vtoruyu-krymskuyu-1065708762.html
константиновка
донецкая народная республика
россия
покровск/красноармейск
часов яр
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новости, константиновка, донецкая народная республика, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, россия, покровск/красноармейск, часов яр, донбасс, наступление, наступление вс рф, наступление россии, дзержинск (торецк), сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас
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Здесь возможен сценарий Волчанска или Часов Яра: Рожин предупредил о тяжелых боях за Константиновку

11:11 22.07.2025 (обновлено: 11:26 22.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ Мста-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска приближаются к освобождению Красноармейска, что станет ключевым этапом перед штурмом Константиновки. ВСУ сосредоточили основные силы на удержании этого рубежа. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

"Надеюсь, что к середине сентября эта территория ДНР полностью будет освобождена. Учитывая, что основные силы киевский режим бросает именно на удержание Красноармейска, наше продвижение от Комара и Зеленого Поля приведет к относительно скорым успехам", — сообщил журналист.

Рожин подчеркнул, что российское командование избегает лобовых штурмов, предпочитая тактику охвата. "К северу от Красноармейска наше командование формирует вторую клешню, которая пытается пробиться к Родинскому или хотя бы взять под огневой контроль дорогу, которая проходит через него", — пояснил он.
Эксперт предупредил, что бои за Константиновку могут быть особенно ожесточёнными.
"Что касается городских боев, то тут ещё возможен сценарий Волчанска, Дзержинска и Часов Яра, когда нет возможности обойти их, и приходится воевать в жилой и промышленной застройке, где идет медленное продвижение", — отметил Рожин.
Стратегия российского командования, основанная на фланговых охватах и перерезании путей снабжения, позволяет минимизировать потери при освобождении населённых пунктов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
06:00
Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войнуРоссия не взяла Сумы и Харьков, поэтому Великобритания считает, что можно победить русских. При этом мы наблюдаем воскрешение политики Британии XIX века. Запад тянет время, чтобы перевооружить Украину для совершения нового акта против России, например, для нападения на Курскую область, как было в 2024 году.
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