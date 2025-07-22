Здесь возможен сценарий Волчанска или Часов Яра: Рожин предупредил о тяжелых боях за Константиновку
11:11 22.07.2025 (обновлено: 11:26 22.07.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Российские войска приближаются к освобождению Красноармейска, что станет ключевым этапом перед штурмом Константиновки. ВСУ сосредоточили основные силы на удержании этого рубежа. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"Надеюсь, что к середине сентября эта территория ДНР полностью будет освобождена. Учитывая, что основные силы киевский режим бросает именно на удержание Красноармейска, наше продвижение от Комара и Зеленого Поля приведет к относительно скорым успехам", — сообщил журналист.
Рожин подчеркнул, что российское командование избегает лобовых штурмов, предпочитая тактику охвата. "К северу от Красноармейска наше командование формирует вторую клешню, которая пытается пробиться к Родинскому или хотя бы взять под огневой контроль дорогу, которая проходит через него", — пояснил он.
Эксперт предупредил, что бои за Константиновку могут быть особенно ожесточёнными.
"Что касается городских боев, то тут ещё возможен сценарий Волчанска, Дзержинска и Часов Яра, когда нет возможности обойти их, и приходится воевать в жилой и промышленной застройке, где идет медленное продвижение", — отметил Рожин.
Стратегия российского командования, основанная на фланговых охватах и перерезании путей снабжения, позволяет минимизировать потери при освобождении населённых пунктов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
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