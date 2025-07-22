https://ukraina.ru/20250722/nikolay-sorokin-posle-malinovki-gulyaypolskoe-napravlenie-zhdut-serznye-izmeneniya-1065750862.html

Николай Сорокин: После Малиновки Гуляйпольское направление ждут серьёзные изменения

Николай Сорокин: После Малиновки Гуляйпольское направление ждут серьёзные изменения - 22.07.2025 Украина.ру

Николай Сорокин: После Малиновки Гуляйпольское направление ждут серьёзные изменения

Освобождение Малиновки создаёт предпосылки для масштабного изменения конфигурации фронта на Запорожском направлении, тогда как взятие Маяка стало возможным после переброски резервов ВСУ в Сумскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-07-22T15:30

2025-07-22T15:30

2025-07-22T15:59

новости

сумская область

запорожское направление

донбасс

вооруженные силы украины

украина.ру

новости донбасса

покровск/красноармейск

константиновка

сумы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058663543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_440fc8d9ad7a75276215f4b91cd2d382.jpg

"Малиновка – это крупный узел обороны ВСУ, который достаточно долго обустраивался и сопротивлялся нашим войскам. Его взятие очень важно", — подчеркнул Сорокин. По его словам, на Гуляйпольском участке вскоре может начаться серьёзное изменение линии фронта.Эксперт связал успехи на Донбассе с ослаблением украинской группировки: "Маяк давно надо было забирать. Его забрали. Это связано с тем, что ВСУ вынуждены были перебросить часть резервов с Красноармейского и Константиновского направлений в Сумскую область".Сорокин отметил, что переброска до четырёх бригад серьёзно ослабила центральный участок обороны ВСУ. "Противник раскрыл фронт, пытаясь парировать наше наступление под Юнаковкой и Кондратовкой", — пояснил он.Несмотря на локальные контратаки украинской армии в Сумской области, эксперт считает их незначительными: "Это лесопосадки. Никакой решающей роли это не сыграет". Российские войска, по его словам, уже начали обходные манёвры, приближаясь к стратегически важным высотам."Если бы Киев не усилил это направление, мы бы уже овладели господствующими позициями над Сумами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.О реальных цифрах потерь ВСУ в материале "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ.

https://ukraina.ru/20250722/1065739350.html

сумская область

запорожское направление

донбасс

покровск/красноармейск

константиновка

сумы

наступление на сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумская область, запорожское направление, донбасс, вооруженные силы украины, украина.ру, новости донбасса, покровск/красноармейск, константиновка, сумы, наступление на сумы, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости украины, новости россии, военный эксперт