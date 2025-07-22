https://ukraina.ru/20250722/nikolay-sorokin-posle-malinovki-gulyaypolskoe-napravlenie-zhdut-serznye-izmeneniya-1065750862.html
Николай Сорокин: После Малиновки Гуляйпольское направление ждут серьёзные изменения
Николай Сорокин: После Малиновки Гуляйпольское направление ждут серьёзные изменения - 22.07.2025 Украина.ру
Николай Сорокин: После Малиновки Гуляйпольское направление ждут серьёзные изменения
Освобождение Малиновки создаёт предпосылки для масштабного изменения конфигурации фронта на Запорожском направлении, тогда как взятие Маяка стало возможным после переброски резервов ВСУ в Сумскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-07-22T15:30
2025-07-22T15:30
2025-07-22T15:59
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"Малиновка – это крупный узел обороны ВСУ, который достаточно долго обустраивался и сопротивлялся нашим войскам. Его взятие очень важно", — подчеркнул Сорокин. По его словам, на Гуляйпольском участке вскоре может начаться серьёзное изменение линии фронта.Эксперт связал успехи на Донбассе с ослаблением украинской группировки: "Маяк давно надо было забирать. Его забрали. Это связано с тем, что ВСУ вынуждены были перебросить часть резервов с Красноармейского и Константиновского направлений в Сумскую область".Сорокин отметил, что переброска до четырёх бригад серьёзно ослабила центральный участок обороны ВСУ. "Противник раскрыл фронт, пытаясь парировать наше наступление под Юнаковкой и Кондратовкой", — пояснил он.Несмотря на локальные контратаки украинской армии в Сумской области, эксперт считает их незначительными: "Это лесопосадки. Никакой решающей роли это не сыграет". Российские войска, по его словам, уже начали обходные манёвры, приближаясь к стратегически важным высотам."Если бы Киев не усилил это направление, мы бы уже овладели господствующими позициями над Сумами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.О реальных цифрах потерь ВСУ в материале "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ.
https://ukraina.ru/20250722/1065739350.html
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Николай Сорокин: После Малиновки Гуляйпольское направление ждут серьёзные изменения
15:30 22.07.2025 (обновлено: 15:59 22.07.2025)
Освобождение Малиновки создаёт предпосылки для масштабного изменения конфигурации фронта на Запорожском направлении, тогда как взятие Маяка стало возможным после переброски резервов ВСУ в Сумскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Малиновка – это крупный узел обороны ВСУ, который достаточно долго обустраивался и сопротивлялся нашим войскам. Его взятие очень важно", — подчеркнул Сорокин. По его словам, на Гуляйпольском участке вскоре может начаться серьёзное изменение линии фронта.
Эксперт связал успехи на Донбассе с ослаблением украинской группировки: "Маяк давно надо было забирать. Его забрали. Это связано с тем, что ВСУ вынуждены были перебросить часть резервов с Красноармейского и Константиновского направлений в Сумскую область".
Сорокин отметил, что переброска до четырёх бригад серьёзно ослабила центральный участок обороны ВСУ. "Противник раскрыл фронт, пытаясь парировать наше наступление под Юнаковкой и Кондратовкой", — пояснил он.
Несмотря на локальные контратаки украинской армии в Сумской области, эксперт считает их незначительными: "Это лесопосадки. Никакой решающей роли это не сыграет". Российские войска, по его словам, уже начали обходные манёвры, приближаясь к стратегически важным высотам.
"Если бы Киев не усилил это направление, мы бы уже овладели господствующими позициями над Сумами", — резюмировал собеседник издания.