Эксперт: Освобождение Часового Яра откроет путь к Константиновке

Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления Западные СМИ пишут, что у нас есть резервная группировка в 150 тысяч человек, которая может быть использована для крупной операции. Надеюсь, это так и есть. Нам бы всем хотелось, чтобы мы добились больших успехов за одну операцию, считает военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев