Эксперт: Освобождение Часового Яра откроет путь к Константиновке - 22.07.2025 Украина.ру
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Эксперт: Освобождение Часового Яра откроет путь к Константиновке
Эксперт: Освобождение Часового Яра откроет путь к Константиновке - 22.07.2025 Украина.ру
Эксперт: Освобождение Часового Яра откроет путь к Константиновке
Смыкание российских группировок на Донбассе станет возможным после полного освобождения Часового Яра и последующего удара по Константиновке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-07-22T16:10
2025-07-22T16:44
новости
константиновка
россия
донбасс
олег сорокин
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Он отметил, что после этого высвободятся значительные силы для удара на Константиновку.Сорокин подчеркнул стратегическое значение этого направления: "Именно в Славянско-Краматорской агломерации произойдет смыкание Донбасского и Харьковского фронтов".Особое внимание эксперт уделил "нью-йоркскому карману", где сосредоточена 10-тысячная группировка ВСУ: "Есть два-три кармана, которые давно надо срезать, сомкнуть фронты, высвободить войска"."Наша каскадная тактика тысячи порезов очень хороша. Но рано или поздно придется вводить большие силы для решительного прорыва", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара".
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новости, константиновка, россия, донбасс, олег сорокин, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости украины, новости россии, главные новости, часов яр
Новости, Константиновка, Россия, Донбасс, Олег Сорокин, Борис Рожин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Новости Украины, новости России, Главные новости, Часов Яр

Эксперт: Освобождение Часового Яра откроет путь к Константиновке

16:10 22.07.2025 (обновлено: 16:44 22.07.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Смыкание российских группировок на Донбассе станет возможным после полного освобождения Часового Яра и последующего удара по Константиновке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"В Часов Яре за противником остался один единственный район. Этот город похож на гриб. И на западе ножки этого гриба стоит микрорайон Шевченко. Его надо зачистить", — пояснил эксперт.
Он отметил, что после этого высвободятся значительные силы для удара на Константиновку.
Сорокин подчеркнул стратегическое значение этого направления: "Именно в Славянско-Краматорской агломерации произойдет смыкание Донбасского и Харьковского фронтов".
Особое внимание эксперт уделил "нью-йоркскому карману", где сосредоточена 10-тысячная группировка ВСУ: "Есть два-три кармана, которые давно надо срезать, сомкнуть фронты, высвободить войска".
"Наша каскадная тактика тысячи порезов очень хороша. Но рано или поздно придется вводить большие силы для решительного прорыва", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара".
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
05:33
Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступленияЗападные СМИ пишут, что у нас есть резервная группировка в 150 тысяч человек, которая может быть использована для крупной операции. Надеюсь, это так и есть. Нам бы всем хотелось, чтобы мы добились больших успехов за одну операцию, считает военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
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