Эксперт: Освобождение Часового Яра откроет путь к Константиновке
16:10 22.07.2025 (обновлено: 16:44 22.07.2025)
Смыкание российских группировок на Донбассе станет возможным после полного освобождения Часового Яра и последующего удара по Константиновке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"В Часов Яре за противником остался один единственный район. Этот город похож на гриб. И на западе ножки этого гриба стоит микрорайон Шевченко. Его надо зачистить", — пояснил эксперт.
Он отметил, что после этого высвободятся значительные силы для удара на Константиновку.
Сорокин подчеркнул стратегическое значение этого направления: "Именно в Славянско-Краматорской агломерации произойдет смыкание Донбасского и Харьковского фронтов".
Особое внимание эксперт уделил "нью-йоркскому карману", где сосредоточена 10-тысячная группировка ВСУ: "Есть два-три кармана, которые давно надо срезать, сомкнуть фронты, высвободить войска".
"Наша каскадная тактика тысячи порезов очень хороша. Но рано или поздно придется вводить большие силы для решительного прорыва", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.
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