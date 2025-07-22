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Борис Рожин: Украина может решиться на прорыв фронта и новое наступление от отчаяния

Борис Рожин: Украина может решиться на прорыв фронта и новое наступление от отчаяния - 22.07.2025 Украина.ру

Борис Рожин: Украина может решиться на прорыв фронта и новое наступление от отчаяния

Украинское командование может попытаться организовать новое наступление, чтобы изменить ситуацию на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-07-22T12:02

2025-07-22T12:02

2025-07-22T12:02

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Рожин пояснил мотивацию противника: "Поэтому противник может думать, что если где-то нанести удар и прорвать фронт, то можно попытаться оспорить эту инициативу. Просто так сидеть в обороне киевский режим не будет".Военный аналитик отметил, что российское командование готово к таким сценариям: "И задача нашего командования — вскрыть приготовления к такой операции и своевременно ее купировать".Ситуация на фронте вынуждает ВСУ искать любые возможности для изменения положения, даже ценой рискованных операций, заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О том, способен ли гипотетический 150-тысячный ударный кулак России пробить украинскую стену дронов — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.

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