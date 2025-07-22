Борис Рожин: Украина может решиться на прорыв фронта и новое наступление от отчаяния - 22.07.2025 Украина.ру
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Борис Рожин: Украина может решиться на прорыв фронта и новое наступление от отчаяния
Борис Рожин: Украина может решиться на прорыв фронта и новое наступление от отчаяния - 22.07.2025 Украина.ру
Борис Рожин: Украина может решиться на прорыв фронта и новое наступление от отчаяния
Украинское командование может попытаться организовать новое наступление, чтобы изменить ситуацию на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-07-22T12:02
2025-07-22T12:02
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Рожин пояснил мотивацию противника: "Поэтому противник может думать, что если где-то нанести удар и прорвать фронт, то можно попытаться оспорить эту инициативу. Просто так сидеть в обороне киевский режим не будет".Военный аналитик отметил, что российское командование готово к таким сценариям: "И задача нашего командования — вскрыть приготовления к такой операции и своевременно ее купировать".Ситуация на фронте вынуждает ВСУ искать любые возможности для изменения положения, даже ценой рискованных операций, заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О том, способен ли гипотетический 150-тысячный ударный кулак России пробить украинскую стену дронов — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250722/aleksey-fenenko-zapad-tyanet-vremya-chtoby-ustroit-rf-novuyu-kurskuyu-avantyuru-ili-vtoruyu-krymskuyu-1065708762.html
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новости, россия, украина, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, наступление, украина наступление, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, главные новости, спецоперация, эксперты, военный эксперт, аналитика, аналитики
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Борис Рожин: Украина может решиться на прорыв фронта и новое наступление от отчаяния

12:02 22.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Украинское командование может попытаться организовать новое наступление, чтобы изменить ситуацию на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"Нынешняя украинская оборона приводит к тому, что из-за нехватки сил она медленно теряет территории и отходит. Инициатива полностью за ВС РФ", — констатировал эксперт.
Рожин пояснил мотивацию противника: "Поэтому противник может думать, что если где-то нанести удар и прорвать фронт, то можно попытаться оспорить эту инициативу. Просто так сидеть в обороне киевский режим не будет".
Военный аналитик отметил, что российское командование готово к таким сценариям: "И задача нашего командования — вскрыть приготовления к такой операции и своевременно ее купировать".
Ситуация на фронте вынуждает ВСУ искать любые возможности для изменения положения, даже ценой рискованных операций, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
О том, способен ли гипотетический 150-тысячный ударный кулак России пробить украинскую стену дронов — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
06:00
Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войнуРоссия не взяла Сумы и Харьков, поэтому Великобритания считает, что можно победить русских. При этом мы наблюдаем воскрешение политики Британии XIX века. Запад тянет время, чтобы перевооружить Украину для совершения нового акта против России, например, для нападения на Курскую область, как было в 2024 году.
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