Убийство полковника СБУ – это только начало: Норин рассказал о скрытой войне на Украине - 21.07.2025 Украина.ру
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Убийство полковника СБУ – это только начало: Норин рассказал о скрытой войне на Украине
Убийство полковника СБУ – это только начало: Норин рассказал о скрытой войне на Украине - 21.07.2025 Украина.ру
Убийство полковника СБУ – это только начало: Норин рассказал о скрытой войне на Украине
Для ускорения краха украинского режима требуется не только военное давление, но и точечные спецоперации в тылу противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
2025-07-21T05:30
2025-07-21T05:30
новости
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киев
евгений норин
андрей ермак
сбу
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ликвидация
власти украины
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Эксперт признал ограниченность возможностей влияния. "Ведем, но наши возможности по влиянию на украинское общество серьезно ограничены. У нас там мало агентуры", — отметил Норин.Он привел пример успешной операции. "Мы же не знаем, что случилось с полковником СБУ, которого в Киеве застрелили пятью выстрелами в упор средь бела дня", — сказал историк.По мнению эксперта, нужен системный подход. "Если бы мы ликвидировали Ермака, это было бы неплохо. Но тут нужен системный подход. Если мы один раз что-то разбомбим или кого-то убьем, проблема не решится", — добавил он.Норин указал на важность комплексного воздействия: "Поэтому тут действительно надо ждать, пока на Украине все само собой упадет, поддерживая это регулярной работой на фронте и ударами по тылам". Такой комбинированный подход, по его мнению, создает кумулятивный эффект давления на режим.Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных участках фронта —в материале Дениса Рудометова "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум".
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новости, украина, россия, киев, евгений норин, андрей ермак, сбу, украина.ру, ликвидация, власти украины, киевский режим, всу, агент, украинская армия, главные новости
Новости, Украина, Россия, Киев, Евгений Норин, Андрей Ермак, СБУ, Украина.ру, ликвидация, власти Украины, киевский режим, ВСУ, агент, украинская армия, Главные новости

Убийство полковника СБУ – это только начало: Норин рассказал о скрытой войне на Украине

05:30 21.07.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Для ускорения краха украинского режима требуется не только военное давление, но и точечные спецоперации в тылу противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
Эксперт признал ограниченность возможностей влияния. "Ведем, но наши возможности по влиянию на украинское общество серьезно ограничены. У нас там мало агентуры", — отметил Норин.
Он привел пример успешной операции. "Мы же не знаем, что случилось с полковником СБУ, которого в Киеве застрелили пятью выстрелами в упор средь бела дня", — сказал историк.
По мнению эксперта, нужен системный подход. "Если бы мы ликвидировали Ермака, это было бы неплохо. Но тут нужен системный подход. Если мы один раз что-то разбомбим или кого-то убьем, проблема не решится", — добавил он.
Норин указал на важность комплексного воздействия: "Поэтому тут действительно надо ждать, пока на Украине все само собой упадет, поддерживая это регулярной работой на фронте и ударами по тылам". Такой комбинированный подход, по его мнению, создает кумулятивный эффект давления на режим.
Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных участках фронта —в материале Дениса Рудометова "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум".
- РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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