Убийство полковника СБУ – это только начало: Норин рассказал о скрытой войне на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Для ускорения краха украинского режима требуется не только военное давление, но и точечные спецоперации в тылу противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
Эксперт признал ограниченность возможностей влияния. "Ведем, но наши возможности по влиянию на украинское общество серьезно ограничены. У нас там мало агентуры", — отметил Норин.
Он привел пример успешной операции. "Мы же не знаем, что случилось с полковником СБУ, которого в Киеве застрелили пятью выстрелами в упор средь бела дня", — сказал историк.
По мнению эксперта, нужен системный подход. "Если бы мы ликвидировали Ермака, это было бы неплохо. Но тут нужен системный подход. Если мы один раз что-то разбомбим или кого-то убьем, проблема не решится", — добавил он.
Норин указал на важность комплексного воздействия: "Поэтому тут действительно надо ждать, пока на Украине все само собой упадет, поддерживая это регулярной работой на фронте и ударами по тылам". Такой комбинированный подход, по его мнению, создает кумулятивный эффект давления на режим.
Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных участках фронта —в материале Дениса Рудометова "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум".
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