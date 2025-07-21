https://ukraina.ru/20250721/ubiystvo-polkovnika-sbu--eto-tolko-nachalo-norin-rasskazal-o-skrytoy-voyne-na-ukraine-1065604285.html

Убийство полковника СБУ – это только начало: Норин рассказал о скрытой войне на Украине

Убийство полковника СБУ – это только начало: Норин рассказал о скрытой войне на Украине - 21.07.2025 Украина.ру

Убийство полковника СБУ – это только начало: Норин рассказал о скрытой войне на Украине

Для ускорения краха украинского режима требуется не только военное давление, но и точечные спецоперации в тылу противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин

2025-07-21T05:30

2025-07-21T05:30

2025-07-21T05:30

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Эксперт признал ограниченность возможностей влияния. "Ведем, но наши возможности по влиянию на украинское общество серьезно ограничены. У нас там мало агентуры", — отметил Норин.Он привел пример успешной операции. "Мы же не знаем, что случилось с полковником СБУ, которого в Киеве застрелили пятью выстрелами в упор средь бела дня", — сказал историк.По мнению эксперта, нужен системный подход. "Если бы мы ликвидировали Ермака, это было бы неплохо. Но тут нужен системный подход. Если мы один раз что-то разбомбим или кого-то убьем, проблема не решится", — добавил он.Норин указал на важность комплексного воздействия: "Поэтому тут действительно надо ждать, пока на Украине все само собой упадет, поддерживая это регулярной работой на фронте и ударами по тылам". Такой комбинированный подход, по его мнению, создает кумулятивный эффект давления на режим.Полный текст интервью — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных участках фронта —в материале Дениса Рудометова "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум".

https://ukraina.ru/20250720/evropa-gotovitsya-k-bolshoy-voyne-politiki-i-eksperty-obsuzhdayut-kak-zapad-priblizhaet-krakh-ukrainy-1065492379.html

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