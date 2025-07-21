https://ukraina.ru/20250721/tretiy-i-ne-posledniy-1065706259.html

Третий и не последний. Что будет на переговорах России и Украины в Стамбуле

Третий и не последний. Что будет на переговорах России и Украины в Стамбуле - 21.07.2025 Украина.ру

Третий и не последний. Что будет на переговорах России и Украины в Стамбуле

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в ближайшие дни в Стамбуле. Он не сулит никакого реального сближения переговорных позиций сторон. По сведениям из дипломатических источников, встреча делегаций России и Украины будет технической и затронет спектр гуманитарных вопросов.

2025-07-21T21:48

2025-07-21T21:48

2025-07-21T21:49

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Будущее соглашение так же иллюзорно, как и после второй встречи. Это подтверждает и Дмитрий Песков. "Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа", - заявил представитель Кремля. Однако сам факт возможной встречи является хорошим сигналом того, что дипломатическая работа идет. Но российские эксперты настроены менее оптимистично.Политолог Георгий БовтВозможно, в Киеве почувствовали себя увереннее после объявления нового курса Трампа по поставкам оружия ВСУ за счет Европы, а также на фоне его декларируемой готовности ввести новые антироссийские санкции. Поэтому даже если Зеленский и не видит смысла в этих переговорах, он дает команду в них участвовать, чтобы не давать повода для обвинений в том, что это Киев срывает мирный процесс. Переговоры нужны Киеву прежде всего для того, чтобы вновь обратить внимание того же Трампа на, как считают на Украине и на Западе, нереалистичность завышенных требований Москвы. Такая тактика является частью общего курса на улучшение отношений лидеров Украины и США. А то вдруг переменчивый Трамп снова передумает и вернется к давлению именно на Киев вместо Москвы. Пока же предварительно анонсированный третий раунд переговоров в Стамбуле не сулит прорывных сенсаций. Даже содержательную повестку угадать трудно, поскольку ряд гуманитарных вопросов уже были решены в ходе первых двух встреч, а представленные в ходе первого раунда меморандумы сторон в Москве и Киеве сочли неприемлемымиПолиттехнолог Алексей ЧеснаковТретий раунд переговоров: факторы риска. Увеличение числа инсайдов о третьем раунде переговоров – маркер того, что процесс действительно сдвинулся с мертвой точки, однако важные косвенные факторы указывают на то, что прорывов по его итогам ожидать не стоит и вот почему: Украина явно сопротивляется. Многочисленные утечки говорят о том, что именно Вашингтон активно подталкивает Киев к переговорам. Буквально две недели назад Зеленский явно и публично отказывался от нового раунда, ссылаясь на то, что якобы еще не завершен обмен пленными. Вероятно, в рамках визита Келлога в Киев был дан явный сигнал, что, если Украина не хочет срывать анонсированные поставки, нужно продолжать коммуникацию в рамках Стамбульского формата. Переговоры из-под палки вряд ли окажутся продуктивными. Кроме того, 50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было, и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции. Мотивация у украинской переговорной группы добиться реального прогресса – на нуле. Ожидается конкретика по вооружениям. По некоторым данным, 23 июля может пройти встреча на уровне НАТО, которая должна внести ясность в вопросы поставок систем ПВО и других видов вооружений для Украины. Конкретика по вопросам поставок будет подталкивать Украину к продолжению конфликта. Фактор дополнительной накачки Киева будет негативно сказываться на третьем раунде переговоров. Негативный информационный фон. Зеленский и другие публичные спикеры в последние недели заметно усилили угрозы в адрес Москвы относительно нанесения дальнобойных ударов. Появляется информация о новых дронах. Украинские политики и военные открыто угрожают массированными ударами. Коллапс в московских аэропортах – подтверждение того, что активность ВСУ действительно нарастает. Это тоже не добавляет оптимизма. ПонаблюдаемПолитолог Марат БашировВажная следующая неделя. … Выход Украины на третью встречу (пока эти встречи нельзя назвать переговорами) означает, что Киев попытается приехать в Стамбул с какими-то достижениями на полях боев или с новым терактом. Мы понимаем это. Сдаваться украинцы не будут. … Ожидать подвижек в Стамбуле не стоит. Всё до сих пор решается только боевыми действиями. Однако, сам факт означает давление со стороны США. Спецпредставитель Трампа Келлог уехал из Киева (помним, что он боевой генерал) и явно его задачей была оценка боеспособности ВСУ в нынешних условиях снабжения со стороны Запада. Что он доложит Трампу, увидим исходя из комментариев президента США (у него язык за зубами не держится, да и зачем). … Китай сделал шикарный ход нам в помощь и позвал Трампа в Пекин на мероприятия в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны. Очевидно, туда приедет Президент Путин и отказ Трампа будет проявлением слабости. А если эта встреча состоится, то иначе, как дипломатический прорыв, её расценивать нельзя. Пригласил ли Китай Францию и Британию не известно пока, но это было бы логично.О нюансах заявления Трампа про 50 дней - в статье Ростислава Ищенко "Об ультиматуме Трампа"

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