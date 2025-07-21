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Об ультиматуме Трампа

Об ультиматуме Трампа - 21.07.2025 Украина.ру

Об ультиматуме Трампа

Вместе с августом истечёт срок пятидесятидневного ультиматума Трампа. Это именно ультиматум, когда выдвигают требование, определяют срок его исполнения и, в случае невыполнения требования, грозят карами. Ультиматум, как правило выдвигают в двух случаях:

2025-07-21T21:22

2025-07-21T21:22

2025-07-21T21:35

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1. Когда точно знают, что требования будут выполнены и были бы выполнены без всякого ультиматума. В этом случае выдвигающий ультиматум просто хочет бесплатно пропиариться. Правда есть определённый риск. Случается, что готовая договориться сторона, отказывалась делать это под демонстративным давлением и сторона, выдвигавшая ультиматум, попадала в сложное положение, так как вовсе не собиралась идти на конфронтацию, не была к ней готова. Приходилось отыгрывать назад, что тоже не всегда получалось.2. Когда точно знают, что требования выполнены не будут. В этом случае ультиматум выдвигается, чтобы переложить на оппонирующую сторону ответственность за последствия наступающего кризиса.Ультиматум Трампа относится в целом ко второй категории, но имеет свои особенности. Дело в том, что прямо сейчас к усилению конфронтации с Россией США не готовы, и команда Трампа в этом не заинтересована. В перспективе конфронтация по линии США/Россия практически неизбежна, так как в США нет ни одной политической силы, готовой отказаться от борьбы за восстановление глобальной гегемонии Вашингтона. Но именно в данный момент антироссийская кампания Запада, использовавшая Украину в качестве поджигателя кризиса, послужившего поводом для санкционной войны, провалилась.Ни военное поражение России, ни её экономическая катастрофа, ни социальный взрыв внутри страны в обозримом будущем не представляются западным политикам реальными. Соответственно, США и коллективному Западу необходимо время на переформирование своих рядов и переформатирование глобальной расстановки сил, прежде чем они снова смогут предпринять попытку атаки на Россию. Известный "план Трампа" заключается в том, чтобы экономически подавить Китай, значительно более зависимый от торговли с Западом, чем Россия, на этой базе добиться полной блокады российской внешней торговли и уж после этого вновь попытаться задавить Москву санкциями.Концентрация сил против Китая на Ближнем и Дальнем Востоке требует временного выхода США из противостояния с Россией в Европе. Поначалу Трампу (ещё до избрания президентом) данная задача казалась лёгкой. Ни Украина при Порошенко*, ни Европа при Меркель не хотели воевать с Россией. Трамп это знал – был тогда президентом – и считал, что если он предложит мир, то ЕС и Киев быстро согласятся, а Россия не сможет отказаться, так как тогда на неё падёт вина за продолжение войны.Идея заморозки по линии фронта представлялась Трампу вполне рабочей (если что, линию фронта можно было подкорректировать в нужную сторону). Украина теряет только то, что ей уже не принадлежит, Россия получает только то, что уже имеет. Будущее киевской власти не предопределяется – оно должно решаться на выборах, вокруг которых Запад и должен был вести свою борьбу с Россией, с хорошими шансами на успех. К власти в Киеве пришёл бы какой-нибудь очередной "молодой незапятнанный талант" (например Разумков или кто-то из венских, пражских или, на худой конец, даже испанских эмигрантов с Украины). Русофобию перевели бы из состояния "бьёт ключом" в состояние "ползучая" и начали бы спокойно готовиться к следующему раунду борьбы.России было бы действительно трудно удержать свои дипломатические позиции в случае выступления США, ЕС и Украины с единым компромиссным "мирным планом". Но, вопреки надеждам Трампа, никакого миротворческого единства на Западе не случилось. Выяснилось, что Европа слишком пострадала от санкционной войны и согласиться сейчас на компромиссный мир для неё равно признанию своего поражения. Амбиции Зеленского оказались тоже куда большими, чем у Порошенко, да и после отказа от Стамбульских договорённостей в апреле 2022 года, киевским властям было практически невозможно после нескольких лет войны и многих жертв, принять условия мира хуже, чем те, что предлагались тогда.В общем, прошло полгода власти Трампа, а мир так и не наступил. При этом США не могут ждать и уже начали переброску ресурсов на китайское направление, по умолчанию повесив сдерживание России на Европу и остатки Украины, пока последняя ещё как-то дышит.Но, в связи с провалом трамповского миротворчества, внутри США активизировались, в том числе среди республиканцев и даже среди трампистов, сторонники жёсткой политики в отношении России. То, что США сейчас не могут себе такую политику позволить, так как тогда они проиграют и на китайском направлении, где уже вступили в первую фазу наращивания кризиса, они не понимают.Самой опасной для Трампа была инициатива сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который добился поддержки конституционным большинством конгресса своего законопроекта о резком усилении антироссийских санкций. Принятие такого законопроекта обнулило бы всю трамповскую внешнюю политику, но и сопротивляться принятию его Трамп не мог, так как если бы проиграл (а он проиграл бы) стало бы очевидным, что всего через полгода своего президентского срока он утратил поддержку конгресса, контролируемого республиканцами. Это бы знаменовало конец трампизма.Выход Трамп нашёл в том, что поддержал законопроект Грэма, в обмен на дополнение его положением о том, что санкции не будут введены автоматически (законом). Право решать когда их следует вводить будет предоставлено президенту. Сразу после этого и родился ультиматум Трампа о пятидесяти днях, в течение которых он требует от России заключить мир.Таким образом был оформлен компромисс между президентом и конгрессом: Трамп получил дополнительные полтора месяца на свою китайскую инициативу. В начале сентября, сразу после визита Путина в Китай, Трамп также планирует встретиться с Си Цзиньпином. Также он надеется где-то в этот же период пересечься с Путиным. Этот треугольник встреч: Путин-Трамп-Си, должен дать полное представление о сложившейся к концу года глобальной расстановке сил, о том, какой выбор сделан Россией, Китаем и всеми остальным ключевыми странами нынешнего противостояния. После чего санкционная политика США может приобрести определённую стратегическую осмысленность.Это не означает, что Трамп введёт санкции конкретно через 50 дней. Он может сделать это как намного раньше, так и существенно позже. В своём решении он будет руководствоваться складывающейся международной обстановкой, а также интересами и возможностями США. Естественно, что серьёзное, возможно даже определяющее влияние на его решение будет оказывать внутриполитическая обстановка в США, необходимость маневрирования между несколькими лагерями.В целом для России очередное обострение отношений с США рано или поздно неизбежно. Кризис будет продолжаться, даже если через пятьдесят дней не будет Украины. Но Москва заинтересована в том, чтобы оттянуть момент очередного обострения на как можно более поздний срок. Это даёт возможность решить текущие проблемы до возникновения следующих, а также укрепить свои финансово-экономические и военно-политические позиции до следующего раунда противостояния, начало которого можно отложить, но нельзя отменить.О том, какие политические силы начали формировать внутреннюю оппозицию Зеленскому на Украине - в статье Михаила Павлива "Заговор созрел. Из кого на Украине формируется "антизеленская" политическая коалиция" *Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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россия, сша, украина, дональд трамп, петр порошенко, линдси грэм, ес