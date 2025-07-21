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Верховная Рада в войне с историей

Верховная Рада в войне с историей - 21.07.2025 Украина.ру

Верховная Рада в войне с историей

В ходе Великой Отечественной войны Украина оказалась одной из шести полностью оккупированных республик СССР. Результат однозначен. Примерно восемь миллионов жителей УССР было призвано в РККА. Из них свыше двух миллионов погибло.

2025-07-21T05:35

2025-07-21T05:35

2025-07-21T05:39

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При этом всего, из сорока миллионов проживавших перед войной на территории УССР граждан СССР, погибло свыше восьми миллионов человек (каждый пятый). Легко подсчитать, что в оккупации погибло шесть миллионов человек.Примерно такие же потери понесла Польша (6 миллионов человек, при потерях Войска Польского в 1939 году 66 тыс. убитыми и около 134 тыс. раненными, то есть вместе с умершими позднее от ран и погибшими в плену, не более ста тысяч человек). С учётом того, что население Польши составляло около 35 миллионов человек, а оккупация продолжалась на три года дольше, темпы уничтожения мирного населения на Украине гораздо выше.Сейчас некоторые польские и украинские неонацисты пытаются рассказывать, что немцы убивали в основном евреев (как будто это может служить оправданием убийства их сограждан), но данная версия не выдерживает простой проверки. Во-первых, по официальной общепринятой оценке жертвами холокоста стали около 6 миллионов европейских (включая советских) евреев. В мемориальном комплексе Яд Вашем хранятся документы 4,9 миллиона жертв установленных поимённо. Поскольку не все имена и документы жертв сохранились, число в шесть миллионов представляется близким к истине. Слишком сильно исказить численность убитых в ту или иную сторону невозможно, по причине наличия данных об общем количестве жертв, а также национальных списков жертв в каждом государстве.Во-вторых, по тем же данным Яд Вашем, в ходе холокоста было убито 3 миллиона польских евреев (возможно в это число включены евреи привезённые для уничтожения в Польшу из других стран) и 1,5 миллиона украинских евреев. При том, что суммируя списки потерь гражданского населения Польши и Украины мы получаем 14 миллионов человек, в любом случае 9,5 миллионов погибших на Украине и в Польше были славянами. Наконец, предвоенные данные дают 2,9 миллиона проживавших в УССР евреев. Поскольку кого-то мобилизовали, кто-то успел эвакуироваться, кто-то пережил оккупацию, кто-то ушёл в партизаны, число погибших в 1,5 миллиона представляется близким к истине. Это значит, что славянского мирного населения Украина потеряла около 4,5 миллионов.Память об этих жертвах и о подвиге предков хранилась в семьях. В последние десять лет она приняла извращённый вид, совместившись с русофобией и радостной готовностью принять участие в новом крестовом походе Запада против России. Тем не менее 9 мая люди в городах Украины шли к памятникам героям Великой Отечественной войны, к памятникам своим предкам. Всё меньше и меньше было тех, кто рисковал одеть запрещённую георгиевскую ленточку, всё меньше оставалось ветеранов, одевавших запрещённые советские ордена, всё больше было людей с западными красными маками. Но даже в таком виде память о войне не умирала.Верховная Рада Украины решила помочь этой памяти умереть и приняла в первом чтении закон, распространив закон о борьбе с советской и коммунистической символикой на памятники Великой Отечественной войны. Теперь все они, от обелиска Славы над Вечным Огнём и вплоть до простого деревянного надгробия в виде пирамидки со звездой, подлежат сносу.Обращаю внимание, что закон приняла Рада, состоящая не из "плохих" галичан, а из "хороших" и "прогрессивных" выродков зеленского набора. Тех "слуг народа", которые, избираясь, обещали не только "мир во всём мире" установить, искоренить коррупцию, прекратить травлю УПЦ, но и беречь память о Великой Отечественной войне и Великой Победе.Что, уже не актуально? А что случилось?Интересно, а надгробный памятник деду Зеленского, возле которого мерзавец пиарился накануне выборов, тоже снесут. Семён Иванович Зеленский и воевал, и в советский милиции служил, и советские награды на надгробии изображены, наверное, при такой биографии, закончив службу полковником МВД, он и в партии состоял. Его могилу тоже декоммунизируют, как "наследие колониального прошлого"?А памятник в Бабьем Яру снесут? Там же не только евреи лежат? Да и среди убитых евреев, поди коммунисты найдутся? Но расстрелы продолжались до начала 1943 года. Там и советские военнопленные расстреляны, и мирные жители, и подпольщики, и даже с десяток украинских националистов, расстрелянных немцам и в ходе наведения порядка в националистическом движении, приведения его к единому знаменателю. А в дружественном Украине Израиле как к этому отнесутся?Об обелиске Славы и Родине-Матери над Днепром я уже не говорю. Сколько ей тризубов на щит ни прибивай, всё равно все знают за кого и против кого она меч подняла. Надо снести и здание Офиса президента Украины – это бывшее здание ЦК КПУ, и Кабмин – бывший советский Совмин, и Верховную Раду, и МИД – бывший горком КПУ. Все эти здания построены при советской власти и являются "колониальным наследием".Вся Украина – "колониальное наследие". Никакой иной Украины, кроме УССР никогда не существовало и существовать не будет, ибо нет от неё никакой пользы её собственным гражданам – вред один: Зеленский по темпам сокращения местного населения скоро Гитлера превзойдёт. Не нужна она такая ни собственному населению, ни тем более соседям. Только большевики, пытаясь реализовать идею многонационального бесклассового единства, могли тратить гигантские ресурсы на искусственное поддержание жизни в этой химере.В Раде это прекрасно понимают. Именно поэтому, в момент, когда фронт трещит, "союзники" скромно отворачиваются, чтобы не видеть страшный конец своего эксперимента, а "отцы" украинской государственности разбегаются кто куда, у парламента не нашлось задачи актуальнее, чем борьба с памятниками Великой Отечественной войны.Я много раз говорил, что с современной Украиной нас по сути связывают только русский язык – язык большинства местного населения и память об общей трагедии и общей победе в Великой Отечественной войне – величайшем событии в жизни нашего народа, в котором наши предки победили, потому, что стояли плечом к плечу, нераздельно, монолитно. Украинские наци не смогли научить своих граждан мове, но они добились того, что новое поколение плохо говорит и совсем не пишет по-русски. Им бы ещё лет двадцать и они бы добились того, что страна заговорила бы на каком-то людоедском воляпюке из сотни-другой слов, что окончательно отрезало бы её не только от русской, от любой цивилизации.С языком, хоть до конца дело не довели, всё же добились больших успехов в искоренении русского из официальной жизни и СМИ, в последние годы активно вытесняли уже из общественного пространства. А вот с памятью о Великой Отечественной войне так не получалось.Раньше это их не очень беспокоило. Думали, что сменится ещё пара-тройка поколений и постепенно память угаснет сама собой, если её не поддерживать. Но тут стало понятно, что скоро, очень скоро на улицах временно оккупированных самопровозглашёнными "украинцами" русских городов вновь зазвучит русская речь ибо туда придёт Россия. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что память об общей Великой Победе и страшной цене этой Победы станет главным сближающим фактором, главным мостиком для восстановления единства русских нормальных с русскими обукраиненными.Поэтому даже накануне поражения, захлёбываясь чёрной желчью в ожидании неизбежной катастрофы, украинские нацисты и прикормленная ими Рада пытаются окончательно искоренить память о былом единстве – чтоб ничто не напоминало о веках общей борьбы одного народам в едином государстве.И ладно русские, евреи, поляки – что подумают и что скажут. А самим жителям стремительно сокращающихся остатков Украины действительно уже совсем всё равно? Раньше у них отбирали коллективное прошлое. Закончилось это для них катастрофой, в которой Украина потеряла более половины населения. Теперь у них отбирают личное прошлое, индивидуальную память, семейную традицию. Их атомизировали в рамках общества, оторвали друг от друга и сделали беззащитными перед репрессивным аппаратом Зеленского, перед его ТЦК. Теперь их атомизируют в рамках истории, лишают опоры на предыдущие поколения, лишают родовой памяти, лишают прошлого и будущего, кастрируют душу народа.Чтобы уничтожить памятники, прежде надо уничтожить создавший их народ. Судя по тому, как спокойно жители Украины относятся к свинцовым мерзостям, творимым их властью, никакого народа (даже украинского) там уже нет, даже толпы нет – просто стадо. Они уже даже не рабы режима – твари бессловесные, покорно бредущие на бойню за своим шутом-провокатором, погоняемые псами режима.Другие подробности о войне с памятниками и памятью о Великой Отечественной войне на Украине - в статье Михаила Павлива "Когда мёртвые становятся "валютой". Как мэр Львова показал истинное лицо радикального национализма"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, польша, усср, владимир зеленский, ростислав ищенко, адольф гитлер, верховная рада, рада, кпу, мнения