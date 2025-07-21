https://ukraina.ru/20250721/1065649221.html

Игорь Шишкин: США и ЕС планируют продолжить украинскую войну в Приднестровье, а Кавказ оставят на потом

Игорь Шишкин: США и ЕС планируют продолжить украинскую войну в Приднестровье, а Кавказ оставят на потом - 21.07.2025 Украина.ру

Игорь Шишкин: США и ЕС планируют продолжить украинскую войну в Приднестровье, а Кавказ оставят на потом

У европейцев во всех программных документах ЕС четко прописано: "Наша цель – деколонизация России". У США после победы Трампа об этом говорить перестали. Они говорят, что их цель – сделка с Россией. Но от перемены формы не изменилось содержание. И нынешние идеи Трампа – тому доказательства, считает эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин

2025-07-21T12:25

2025-07-21T12:25

2025-07-21T12:25

интервью

россия

сша

украина

дональд трамп

никол пашинян

игорь шишкин

ес

нато

армения

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Игорь Сергеевич, как вы считаете, смогут ли страны Европы оплачивать поставки оружия для Украины, которые США теперь будут отправлять киевскому режиму через НАТО, учитывая, что Венгрия, Чехия, Франция и Италия отказались от этой инициативы?- В последнее время у нас преобладают шапкозакидательские настроения по поводу инициатив Трампа и Евросоюза. "Трамп почти из ума выжил. На него оказывают влияние все, кому не лень. А европейцы – колосс на глиняных ногах, раздираемый противоречиями". Это звучит красиво и успокаивающе. Но давайте не забывать следующее.Евросоюз – это третья экономика мира по ВВП после США и Китая. Это около 500 миллионов населения. Не так давно они приняли беспрецедентную программу перевооружения европейских армий. Поэтому говорить о том, что у европейцев не хватит денег на финансирование Украины – выдавать желаемое за действительное.Спор между ЕС и Трампом идет не о том, кто будет платить за Украину. Просто Трамп намерен за счет европейцев "делать Америку снова великой", а европейцы намерены развивать собственную оборонную промышленность, чтобы стать не только экономическим, но и военно-политическим гигантом.Трамп говорит европейцам: "Давайте мы все ваши денежки отправим за океан". А та же Франция встает на дыбы и отвечает: "Я хочу развивать вкладывать свои деньги в свой ВПК и передавать оружие Украине, чтобы она продолжала войну с Россией".Повторюсь, в вопросе продолжения войны с Россией и Трамп, и европейцы едины. Они спорят лишь о том, чья экономика при этом будет развиваться, а кто будет при этом платить.Пока Трампу удается выкручивать европейцам руки и заставлять их переводить свои средства в США. Промышленность он уже успешно переводит в Америку, скоро финансовые потоки перенаправлять начнет. Но для России эти внутренние разборки Запада принципиально ничего не меняют. Какая нам разница, кто оплатит и кто произведет. Главное, что это будет оплачено и произведено, чтобы попытаться нанести стратегическое поражение России.У европейцев во всех программных документах ЕС четко прописано: "Наша цель – деколонизация России". У США после победы Трампа об этом говорить перестали. Они говорят, что их цель – сделка с Россией. Но от перемены формы не изменилось содержание. И нынешние идеи Трампа – тому доказательства.- Тем не менее, инициатива в зоне СВО полностью за российскими войсками, мы продвигаемся по всем направлениям. Может быть, Трамп все-таки убедился в неизбежном поражении Украины и перекладывает ответственность за ее судьбу на Европу, чтобы не оказаться в числе проигравших?- Повторюсь, давайте не выдавать желаемое за действительное. Никакой коалиции проигравших пока еще нет. А то я уже три года СВО слышу, что "Украина уже заранее проиграла". Идет тяжелейшая борьба за жизнь. Евросоюз прямо сформулировал, что противостояние с Россией имеет для него экзистенциальное значение: быть или не быть. То же самое касается нас.Просто Трамп понял, что нанести стратегическое поражение России прежними методами невозможно. Продолжение курса Байдена было бы чревато прямым столкновением США с Россией, которое бы привело к гибели для обеих сторон. А в планы Америки входит уничтожение нас, а не совместная героическая гибель.Конечно, Трамп старается дистанцироваться от Украины. Но это не значит, что он собирается прекратить конфликт. Он хочет отойти в сторону, чтобы избежать риска прямого столкновения, но при этом точно так же поддерживать киевский режим – только через Евросоюз.И вот тут уже может сработать план, который обсуждался еще при Байдене: по мере того, как будет слабеть Украина, в топку войны придется бросать европейцев без задействования 5-й статьи НАТО, чтобы США из-за них напрямую не пришлось воевать с Россией. И Трамп делает шаги в этом направлении.Он снабжает европейцев вооружением, европейцы снабжают этим вооружением Украины и создают коалицию желающих ввести войска на Украину. Риск вовлечения европейцев в прямое столкновение с Россией возрастает многократно.Неслучайно на днях СВР опубликовала материал, в котором указала на риск расширения украинского конфликта на Приднестровье. Риск этого колоссальнейший, поскольку Запад всегда может сказать: "Это не мы, это Молдавия". Наша разведка показывает Западу, что Россия понимает их цели и готова к такому развитию событий, в надежде на то, что противник не решится воплотить эти планы в жизнь.- А почему вы думаете, что коалиция желающих ввести войска на Украину может это сделать еще во время конфликта, а не после него?- Последние годы показали, что планы Запада, о которых мы ранее отзывались как о невероятных, воплощаются в жизнь.Конечно, на ввод войск европейцы пойдут только в том случае, когда поймут, что это для них безопасно. Но я напомню, что в 2022 году они не решались поставлять танки киевскому режиму, потому что считали это для себя опасным. А сейчас они поставляют танки, не моргнув глазом. То есть исключать такой сценарий нельзя. Тем более, что работа над ним идет более полутора лет. Постепенно, но в одном и том же направлении. Это не "выверты полоумного Макрона".Надеюсь, наше военно-политическое руководство относится к этому риску очень серьезно.- Еще была информация, что Украина может получить от ЕС 88 миллиардов евро в течение семи лет, начиная с 2028 года. А эти деньги на что пойдут?- Мы не знаем, что будет в 2028 году. Но все эти проекты показывают, что Евросоюз готов находится в состоянии гибридной войны на уничтожение очень долго. Это их стратегический курс, а не только сегодняшняя блажь.Кстати, все последние годы СВО именно европейцы содержали киевский режим с точки зрения финансов. США в основном поставляли вооружение. Но финансовые расходы украинской государственной машины взял на себя именно Евросоюз. И все эти три года европейцы выделяют достаточно денег на то, чтобы киевский режим не рухнул.И вот этот план про 88 миллиардов показывает, что они будут продолжать этот курс до тех пор, пока Россия, как они считают, не рухнет.- Давайте в завершении поговорим про Закавказье. Никол Пашинян подтвердил, что Армения обратилась в ШОС для вступления в эту организацию.- Пашинян пытается усыпить бдительность России. Он хочет показать: "Мы не разрываем отношения с Россией, мы в ШОС собираемся вступать". А на самом же деле сейчас обсуждается очень серьезный вопрос – передача Зангезурского коридора под контроль США для поставок энергоносителей и других товаров в обход России. Тут Пашинян работает по полной программе в смычке и с Европой, и с США.Если Зангезурский коридор попадет под контроль американцев, это будет серьезный вызов не только для экономической безопасность России, но и для ее безопасности на Каспии, потому что НАТО будет обладать выходом к Каспийскому морю.Еще раз. Зангезурский коридор нужен для того, чтобы через территорию Армении напрямую связать Турцию с Азербайджаном, который сейчас активно обостряет отношения с Россией. Следовательно, помимо эскалации в Приднестровье нам грозит эскалация в Закавказье.Думаю, пока у Запада все же на первом месте расширение конфликта на Приднестровье. А с Закавказьем работают на будущее.О других аспектах украинского конфликта - в интервью Ростислава Ищенко: Запад пожертвует прибалтийскими карликами, чтобы сохранить русофобское единство Европы

https://ukraina.ru/20230525/1046582281.html

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Александр Порунов

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, никол пашинян, игорь шишкин, ес, нато, армения, закавказье, запад, приднестровье