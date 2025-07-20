https://ukraina.ru/20250720/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-belaya-gora-v-dnr-1065585418.html

Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР - 20.07.2025 Украина.ру

Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР

Подразделения российской армии освободили ещё один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 июля сообщило Минобороны РФ.

2025-07-20T12:44

2025-07-20T12:44

2025-07-20T12:44

новости

россия

киев

украина

сергей лавров

давид арахамия

борис джонсон

нато

вооруженные силы украины

наступление вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065449736_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_ea7442575e61b557ddb1f1233cae5694.png

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении. Специальная военная операция могла завершиться спустя всего месяц. С предложением начать переговоры, как рассказывал глава МИД РФ Сергей Лавров, в начале марта 2022 года выступил Киев и Москва сразу же ответила согласием. Украинская делегация представила проект с принципами урегулирования, который Россия поддержала. В результате сложных и длительных переговоров после 20 черновых вариантов договора стороны в конечном итоге нашли взаимоприемлемый и уже даже парафировали документ, т.е. подтвердили своё согласие с текстом. Он предусматривал, что Украина становится постоянно нейтральным государством и обязуется не осуществлять деятельность, которая будет противоречить этому международно-правовому статусу (вступление в НАТО в том числе).Однако украинская сторона неожиданно прервала переговоры и перестала выходить на связь. В чём дело, объяснил глава правительственной делегации Украины Давид Арахамия: после переговоров в Стамбуле в Киев приехал Борис Джонсон, бывший на тот момент премьер-министром Великобритании, и заявил, что никаких мирных соглашений с Россией подписывать не нужно, а нужно продолжать воевать. Таким образом Киев сорвал сделку, когда, по словам Лаврова, стороны были "в часе" от соглашения.Переговорный процесс возобновился спустя 3 года по предложению президента РФ Владимира Путина. По результатам двух раундов, прошедших там же, в Стамбуле, Москва и Киев договорились выдать больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", провести самый масштабный обмен военнопленными – в формате "1000 на 1000", Россия пообещала передать Украине 6000 тел солдат ВСУ (в итоге отдала 6060 тел, взамен получила 78 тел погибших бойцов ВС РФ), а также что каждая сторона представит своё видение возможного будущего прекращения огня, прописав всё в деталях, после чего консультации могут продолжиться.Россия ждёт от Украины предложений по дате третьего раунда переговоров, но Киев не спешит с ответом.Также на эту тему: США начинают понимать сложность украинской проблемы, а Россия готова к быстрому движению – Песков Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

киев

украина

днр

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, сергей лавров, давид арахамия, борис джонсон, нато, вооруженные силы украины, наступление вс рф, наступление россии, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, днр, новые регионы, донбасс