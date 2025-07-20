Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР - 20.07.2025 Украина.ру
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Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР - 20.07.2025 Украина.ру
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР
Подразделения российской армии освободили ещё один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 июля сообщило Минобороны РФ.
2025-07-20T12:44
2025-07-20T12:44
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"Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении. Специальная военная операция могла завершиться спустя всего месяц. С предложением начать переговоры, как рассказывал глава МИД РФ Сергей Лавров, в начале марта 2022 года выступил Киев и Москва сразу же ответила согласием. Украинская делегация представила проект с принципами урегулирования, который Россия поддержала. В результате сложных и длительных переговоров после 20 черновых вариантов договора стороны в конечном итоге нашли взаимоприемлемый и уже даже парафировали документ, т.е. подтвердили своё согласие с текстом. Он предусматривал, что Украина становится постоянно нейтральным государством и обязуется не осуществлять деятельность, которая будет противоречить этому международно-правовому статусу (вступление в НАТО в том числе).Однако украинская сторона неожиданно прервала переговоры и перестала выходить на связь. В чём дело, объяснил глава правительственной делегации Украины Давид Арахамия: после переговоров в Стамбуле в Киев приехал Борис Джонсон, бывший на тот момент премьер-министром Великобритании, и заявил, что никаких мирных соглашений с Россией подписывать не нужно, а нужно продолжать воевать. Таким образом Киев сорвал сделку, когда, по словам Лаврова, стороны были "в часе" от соглашения.Переговорный процесс возобновился спустя 3 года по предложению президента РФ Владимира Путина. По результатам двух раундов, прошедших там же, в Стамбуле, Москва и Киев договорились выдать больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", провести самый масштабный обмен военнопленными – в формате "1000 на 1000", Россия пообещала передать Украине 6000 тел солдат ВСУ (в итоге отдала 6060 тел, взамен получила 78 тел погибших бойцов ВС РФ), а также что каждая сторона представит своё видение возможного будущего прекращения огня, прописав всё в деталях, после чего консультации могут продолжиться.Россия ждёт от Украины предложений по дате третьего раунда переговоров, но Киев не спешит с ответом.Также на эту тему: США начинают понимать сложность украинской проблемы, а Россия готова к быстрому движению – Песков Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР

12:44 20.07.2025
 
© Украина.руКарта ДНР
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Украина.ру
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Подразделения российской армии освободили ещё один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 июля сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Специальная военная операция могла завершиться спустя всего месяц. С предложением начать переговоры, как рассказывал глава МИД РФ Сергей Лавров, в начале марта 2022 года выступил Киев и Москва сразу же ответила согласием. Украинская делегация представила проект с принципами урегулирования, который Россия поддержала. В результате сложных и длительных переговоров после 20 черновых вариантов договора стороны в конечном итоге нашли взаимоприемлемый и уже даже парафировали документ, т.е. подтвердили своё согласие с текстом. Он предусматривал, что Украина становится постоянно нейтральным государством и обязуется не осуществлять деятельность, которая будет противоречить этому международно-правовому статусу (вступление в НАТО в том числе).
Однако украинская сторона неожиданно прервала переговоры и перестала выходить на связь. В чём дело, объяснил глава правительственной делегации Украины Давид Арахамия: после переговоров в Стамбуле в Киев приехал Борис Джонсон, бывший на тот момент премьер-министром Великобритании, и заявил, что никаких мирных соглашений с Россией подписывать не нужно, а нужно продолжать воевать. Таким образом Киев сорвал сделку, когда, по словам Лаврова, стороны были "в часе" от соглашения.
Переговорный процесс возобновился спустя 3 года по предложению президента РФ Владимира Путина. По результатам двух раундов, прошедших там же, в Стамбуле, Москва и Киев договорились выдать больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", провести самый масштабный обмен военнопленными – в формате "1000 на 1000", Россия пообещала передать Украине 6000 тел солдат ВСУ (в итоге отдала 6060 тел, взамен получила 78 тел погибших бойцов ВС РФ), а также что каждая сторона представит своё видение возможного будущего прекращения огня, прописав всё в деталях, после чего консультации могут продолжиться.
Россия ждёт от Украины предложений по дате третьего раунда переговоров, но Киев не спешит с ответом.
Также на эту тему: США начинают понимать сложность украинской проблемы, а Россия готова к быстрому движению – Песков
Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июля
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