https://ukraina.ru/20250718/ukraine-pridetsya-voevat-v-khudshikh-usloviyakh-ekspert-rasskazal-o-tekuschey-situatsii-na-fronte-1065531875.html

Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте

Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте - 18.07.2025 Украина.ру

Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте

Дипломатические попытки урегулирования конфликта не принесли результатов, а военная ситуация для Украины продолжает ухудшаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин

2025-07-18T21:29

2025-07-18T21:29

2025-07-18T21:29

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Эксперт признал, что его прежний оптимизм относительно переговорного процесса не оправдался. "Мне казалось, что раз поезд разогнался, то его уже не остановить, но оказалось, что надо воевать дальше", — заявил Норин.По его словам, Украина столкнулась с критической нехваткой личного состава. "Речь идет уже о 200 тысячах выбывших из-за самовольного оставления части. То есть у противника сформировалась еще одна линия потерь, которая начинает превышать потери убитыми и ранеными", — отметил историк.Ситуация усугубляется тем, что Запад уже передал Киеву максимум возможного вооружения. "Пик западных поставок вооружений уже пройден. Западники уже передали Украине все, что могли передать без ущерба для себя", — подчеркнул собеседник издания.При этом Норин не исключил, что кризис может наступить внезапно. "Это может случиться завтра, через год или через десять лет. То есть пока тут в целом ничего не меняется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Тимофея Ермакова: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман.

https://ukraina.ru/20250718/s-fronta-ne-verntsya-nikto-200-tysyach-dvukhsotykh-ukrainskie-eksperty-otsenili-masshtab-poter-vsu-1065421686.html

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