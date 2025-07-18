Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте - 18.07.2025 Украина.ру
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Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте
Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте - 18.07.2025 Украина.ру
Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте
Дипломатические попытки урегулирования конфликта не принесли результатов, а военная ситуация для Украины продолжает ухудшаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
2025-07-18T21:29
2025-07-18T21:29
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Эксперт признал, что его прежний оптимизм относительно переговорного процесса не оправдался. "Мне казалось, что раз поезд разогнался, то его уже не остановить, но оказалось, что надо воевать дальше", — заявил Норин.По его словам, Украина столкнулась с критической нехваткой личного состава. "Речь идет уже о 200 тысячах выбывших из-за самовольного оставления части. То есть у противника сформировалась еще одна линия потерь, которая начинает превышать потери убитыми и ранеными", — отметил историк.Ситуация усугубляется тем, что Запад уже передал Киеву максимум возможного вооружения. "Пик западных поставок вооружений уже пройден. Западники уже передали Украине все, что могли передать без ущерба для себя", — подчеркнул собеседник издания.При этом Норин не исключил, что кризис может наступить внезапно. "Это может случиться завтра, через год или через десять лет. То есть пока тут в целом ничего не меняется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Тимофея Ермакова: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман.
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Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте

21:29 18.07.2025
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Дипломатические попытки урегулирования конфликта не принесли результатов, а военная ситуация для Украины продолжает ухудшаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
Эксперт признал, что его прежний оптимизм относительно переговорного процесса не оправдался. "Мне казалось, что раз поезд разогнался, то его уже не остановить, но оказалось, что надо воевать дальше", — заявил Норин.
По его словам, Украина столкнулась с критической нехваткой личного состава. "Речь идет уже о 200 тысячах выбывших из-за самовольного оставления части. То есть у противника сформировалась еще одна линия потерь, которая начинает превышать потери убитыми и ранеными", — отметил историк.
Ситуация усугубляется тем, что Запад уже передал Киеву максимум возможного вооружения. "Пик западных поставок вооружений уже пройден. Западники уже передали Украине все, что могли передать без ущерба для себя", — подчеркнул собеседник издания.
При этом Норин не исключил, что кризис может наступить внезапно. "Это может случиться завтра, через год или через десять лет. То есть пока тут в целом ничего не меняется", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Тимофея Ермакова: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман.
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