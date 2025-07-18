Угрозы отключения России от глобального интернета: анализ Германа Клименко - 18.07.2025 Украина.ру
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Угрозы отключения России от глобального интернета: анализ Германа Клименко
Угрозы отключения России от глобального интернета: анализ Германа Клименко - 18.07.2025 Украина.ру
Угрозы отключения России от глобального интернета: анализ Германа Клименко
В июне по всей России было зарегистрировано 655 случаев отключений мобильного интернета различного масштаба. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко
2025-07-18T17:48
2025-07-18T17:48
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Эксперт выделил два аспекта возможного отключения: "Есть физическая сторона вопроса. От нас и так уже многие ресурсы отключены, можно зайти только через VPN. Наверняка можно отключить и какие-то кабели".Клименко отметил, что виртуальное отключение уже происходит: "С нами отказываются работать Microsoft, Oracle. В этом смысле мы уже отключены. Платежи принимаются криво, и так далее. Но мы как-то живем".Что касается физического отключения, эксперт считает его маловероятным в ближайшее время: "Если говорить про вероятность, то сначала отключат газ и нефть, а потом интернет, если до этого дойдет. На сегодняшний день я не видел ни одного предложения отключить кабели ни в Европе, ни в США"."Это вопрос скорее взаимного доступа и того, кто кому может больше навредить", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа" на сайте Украина.ру.Также на тему кибербезопасности — в статье Алексея Туманова "Сеть идеологических кибербойцов. Как Оленька подложила немцам "ддосю".
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новости, россия, европа, запад, украина.ру, интернет, ресурсы, сша, сеть, технологии, мобильная связь, новости россии
Новости, Россия, Европа, Запад, Украина.ру, интернет, ресурсы, США, сеть, технологии, мобильная связь, новости России

Угрозы отключения России от глобального интернета: анализ Германа Клименко

17:48 18.07.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкYouTube
YouTube - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В июне по всей России было зарегистрировано 655 случаев отключений мобильного интернета различного масштаба. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко
Эксперт выделил два аспекта возможного отключения: "Есть физическая сторона вопроса. От нас и так уже многие ресурсы отключены, можно зайти только через VPN. Наверняка можно отключить и какие-то кабели".
Клименко отметил, что виртуальное отключение уже происходит: "С нами отказываются работать Microsoft, Oracle. В этом смысле мы уже отключены. Платежи принимаются криво, и так далее. Но мы как-то живем".
Что касается физического отключения, эксперт считает его маловероятным в ближайшее время: "Если говорить про вероятность, то сначала отключат газ и нефть, а потом интернет, если до этого дойдет. На сегодняшний день я не видел ни одного предложения отключить кабели ни в Европе, ни в США".
"Это вопрос скорее взаимного доступа и того, кто кому может больше навредить", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа" на сайте Украина.ру.
Также на тему кибербезопасности — в статье Алексея Туманова "Сеть идеологических кибербойцов. Как Оленька подложила немцам "ддосю".
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