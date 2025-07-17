https://ukraina.ru/20250717/set-ideologicheskikh-kiberboytsov-kak-olenka-podlozhila-nemtsam-ddosyu-1065441917.html

Сеть идеологических кибербойцов. Как Оленька подложила немцам "ддосю"

Сеть идеологических кибербойцов. Как Оленька подложила немцам "ддосю" - 17.07.2025 Украина.ру

Сеть идеологических кибербойцов. Как Оленька подложила немцам "ддосю"

Власти Евросоюза отчитались о ликвидации группировки хакеров NoName057(16). На следующий день в Германии рухнули несколько государственных сайтов. В ЕС обеспокоены тем, что кибератаки осуществляют по идеологическим мотивам

2025-07-17T17:32

2025-07-17T17:32

2025-07-17T17:32

эксклюзив

германия

испания

россия

владимир зеленский

европол

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0e/1045333491_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_802431e69dac3209b7b10e0161028f6e.jpg

Европол и Евроюст сообщили о ликвидации хакерской группировки NoName057(16), участников которой обвинили в совершении киберпреступлений в интересах России. 15 июля западные правоохранители провели спецоперацию под названием Eastwood, в которую входили 24 обыска в семи странах и арест двух подозреваемых во Франции и Испании.В операции приняли участие силовики из 12 стран, в том числе из Германии, Латвии, Испании, Польши, США, Франции, Швеции и других. В результате отключены более 100 серверов, на которых, как заявляется, размещалась инфраструктура группировки. Германия выдала европейские ордера на арест шести граждан России и одного иностранца.Европейские власти давно следили за деятельностью группировки. С 2022 года ее участники периодически наносили киберурон украинской инфраструктуре. Однако пока хакеры не устроили, говоря кодами радиостанции УВБ-76, "спидошлиц" и "краснофай" немецким сайтам, на атаки закрывали глаза."Преступники, связанные с киберпреступной сетью NoName057(16), в первую очередь были нацелены на Украину, но затем переключили свое внимание на нападения на страны, которые поддерживают Украину", — пожаловались в Европейской междисциплинарной платформе по борьбе с криминальными угрозами (EMPACT).В 2023–2024 годах хакеры атаковали шведские органы власти и сайты местных банков. В Германии с 2023 года хакеры атаковали более 250 компаний и учреждений. По заявлениям местных властей, все атаки были "успешно отражены", что вряд ли является правдой.Также удар приняла на себя Швейцария. Во время видеообращения Владимира Зеленского к парламенту депутаты Швейцарской народной партии (SVP) отказались его смотреть и попытались заблокировать трансляцию. Оказывается, записанного на видео Зеленского дополнительно "мочили" и хакеры. В июне 2024 года была атакована "мирная" встреча по Украине в отеле "Бюргеншток" в Швейцарии. А в 2025 году — последний саммит НАТО в Нидерландах.Идеологическая сетьЕвропейские силовики рассылали сообщения в Telegram участникам сообществ группировки. Таким образом они попытались выявить причастных к атакам. Однако в результате выяснилось, что для работы NoName057(16) была создана сеть сторонников, которые применяли инструменты для DDoS-атак без понимания, как это работает, но по идеологическим мотивам. Всего, как заявляется, европолицейскими были опрошены "сотни волонтеров"."Расследования, проведенные национальными властями, выявили NoName057(16) как идеологическую преступную сеть, которая, как было замечено, открыто поддерживает РФ", — говорится в сообщении EMPACT.Сеть сторонников насчитывает более четырех тысяч человек. Вероятно, после опроса сотен из них силовики пришли к выводу о бестолковости мероприятий. Тогда была выдвинута другая версия — группировка создала собственную ботнет из сотен серверов для увеличения нагрузки. И предположили, что все это делают несколько человек из России."Сторонникам группировки предлагалось скачать программное обеспечение для атак (DDoSia), которое позволяло им проводить DDoS-атаки. К организациям, пострадавшим от подобных атак, относятся организации критической инфраструктуры и государственные органы. Целью NoName057(16) в данном контексте является влияние на политические и/или общественные решения в Германии", — говорится в заявлении Европола.Самой молодой участнице группировки 21 год. Евровласти ласково называют ее по никнейму — Олечечек или Оленькой. По их версии, Оленька атаковала различные государственные учреждения в Германии и других странах, и вообще она — один из ключевых участников NoName057(16). Девушка, по версии Европола, разрабатывала и оптимизировала сервис для проведения DDoS-атак в рамках Telegram-проекта Ddosia.Еще одного якобы участника под никнеймом "Ддосатор" подозревают в организации и руководстве группой, мужчину "ДаЗБасту" — просто в поддержке организации (каким образом — не сообщается), а мужчину "Поняску" — в 83 актах "компьютерного саботажа".Власти ФРГ не знают, где все эти люди находятся на самом деле, но почему-то думают, что в Москве. На это прокурорам из Франкфурта-на-Майне указали "некоторые признаки".Результаты операцииПо итогам Eastwood европейские силовики заявили:Хакеры NoName057(16) опровергли сообщения о якобы ликвидации группировки. Все сообщения о ликвидации назвали "бредятиной иностранных спецслужб"."Мы продолжаем свое сражение на информационном фронте за Россию! За нами правда, на том и стоим!" — говорится в комментарии в одном из сообществ NoName057(16).В доказательство хакеры привели подтверждения того, что 17 июля рухнули еще несколько немецких сайтов. Итак, в ФРГ пока что не работают сайты:Обрушение немецких сайтов происходит в рамках так называемого "германского турне" группировки NoName057(16).16 июля хакерам удалось получить доступ ко внутренней инфраструктуре немецкого производителя беспилотников из Мюнхена Quantum Systems. Компания известна тем, что получала заказы на поставку дронов для ВСУ, открыла завод на территории Украины. После себя хакеры сменили на радость немецким администраторам пароль доступа на нецензурное выражение по отношению к НАТО."Нам кажется, что полученные оттуда данные очень пригодятся российским военным", — прокомментировали хакеры.До этого (но уже после ликвидации) участники группировки "случайным образом" получили доступ к внутренней сети Федерального агентства по оказанию техпомощи (в составе немецкого МВД). Также были отправлены в нокдаун:Таким образом, несмотря на громкие заявления Европола о ликвидации NoName057(16), реальность оказалась сложнее пропагандистских отчетов. Уже на следующий день после операции немецкие государственные сайты вновь подверглись масштабным DDoS-атакам, что ставит под сомнение эффективность действий западных правоохранителей.NoName057(16) представляет собой новый формат киберсопротивления — децентрализованную сеть идеологически мотивированных активистов, которых невозможно остановить точечными арестами или отключением серверов.Хакеры демонстрируют не только способность парализовать работу сайтов, но и получать доступ к закрытым данным, как в случае с производителем дронов Quantum Systems.Европейские власти оказались в тупике: даже опросив сотни подозреваемых, они не смогли нейтрализовать группировку, ядро которой, вероятно, находится вне их юрисдикции. Эта история подтверждает, что в современной гибридной войне киберпространство становится полем битвы, где традиционные методы правоохранительных органов зачастую бессильны против массового цифрового движения, движимого не деньгами, а убеждениями.

https://ukraina.ru/20250716/evropeyskiy-raskol-pochemu-frantsiya-i-italiya-otkazalis-finansirovat-oruzhie-dlya-ukrainy-glavnoe-na-1065329674.html

германия

испания

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, германия, испания, россия, владимир зеленский, европол, ес, нато