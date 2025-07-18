https://ukraina.ru/20250718/udar-po-zavodu-fed-v-kharkove-alekhin-raskryl-kak-vs-rf-razmolotili-tsekha-po-sboru-bespilotnikov-1065465094.html

Удар по заводу "ФЭД" в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ размолотили цеха по сбору беспилотников

Удар по заводу "ФЭД" в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ размолотили цеха по сбору беспилотников - 18.07.2025 Украина.ру

Удар по заводу "ФЭД" в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ размолотили цеха по сбору беспилотников

Российские войска уничтожили харьковский завод, производивший системы для украинских беспилотников. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-18T05:30

2025-07-18T05:30

2025-07-18T09:48

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"Удары нанесены также по заводу "ФЭД" в Харькове", — сообщил эксперт. — "Это промышленное предприятие в советское время выпускало знаменитые фотоаппараты, а сейчас специализируется на производстве навигационных систем и блоков автоматизированного управления для ударных беспилотников дальнего радиуса действия". Удар по этому объекту существенно снизит возможности ВСУ по производству современных БПЛА.Алехин привел конкретные примеры: "К примеру, беспилотники самолетного типа "Дартс". Противник сейчас их применяет на Белгородчине". Эти дроны представляли серьезную угрозу для приграничных территорий России."Уничтожен цех сборки БПЛА и оборудование иностранного производства", — констатировал военный обозреватель. По его словам, заменить уничтоженное импортное оборудование в текущих условиях будет крайне сложно. Это наносит долгосрочный ущерб военному потенциалу Украины в сфере производства беспилотников.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты украинского конфликта — в интервью "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь".

https://ukraina.ru/20250717/1065399613.html

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