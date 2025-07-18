Удар по заводу "ФЭД" в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ размолотили цеха по сбору беспилотников - 18.07.2025 Украина.ру
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Удар по заводу "ФЭД" в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ размолотили цеха по сбору беспилотников
Удар по заводу "ФЭД" в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ размолотили цеха по сбору беспилотников - 18.07.2025 Украина.ру
Удар по заводу "ФЭД" в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ размолотили цеха по сбору беспилотников
Российские войска уничтожили харьковский завод, производивший системы для украинских беспилотников. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-18T05:30
2025-07-18T09:48
новости
россия
харьков
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геннадий алехин
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украина.ру
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ракетный удар
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"Удары нанесены также по заводу "ФЭД" в Харькове", — сообщил эксперт. — "Это промышленное предприятие в советское время выпускало знаменитые фотоаппараты, а сейчас специализируется на производстве навигационных систем и блоков автоматизированного управления для ударных беспилотников дальнего радиуса действия". Удар по этому объекту существенно снизит возможности ВСУ по производству современных БПЛА.Алехин привел конкретные примеры: "К примеру, беспилотники самолетного типа "Дартс". Противник сейчас их применяет на Белгородчине". Эти дроны представляли серьезную угрозу для приграничных территорий России."Уничтожен цех сборки БПЛА и оборудование иностранного производства", — констатировал военный обозреватель. По его словам, заменить уничтоженное импортное оборудование в текущих условиях будет крайне сложно. Это наносит долгосрочный ущерб военному потенциалу Украины в сфере производства беспилотников.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты украинского конфликта — в интервью "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь".
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новости, россия, харьков, украина, геннадий алехин, александр сырский, украина.ру, харьковская область, ракетный удар, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости украины, главные новости, вс рф, наступление вс рф
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Удар по заводу "ФЭД" в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ размолотили цеха по сбору беспилотников

05:30 18.07.2025 (обновлено: 09:48 18.07.2025)
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
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Российские войска уничтожили харьковский завод, производивший системы для украинских беспилотников. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Удары нанесены также по заводу "ФЭД" в Харькове", — сообщил эксперт. — "Это промышленное предприятие в советское время выпускало знаменитые фотоаппараты, а сейчас специализируется на производстве навигационных систем и блоков автоматизированного управления для ударных беспилотников дальнего радиуса действия".
Удар по этому объекту существенно снизит возможности ВСУ по производству современных БПЛА.
Алехин привел конкретные примеры: "К примеру, беспилотники самолетного типа "Дартс". Противник сейчас их применяет на Белгородчине". Эти дроны представляли серьезную угрозу для приграничных территорий России.
"Уничтожен цех сборки БПЛА и оборудование иностранного производства", — констатировал военный обозреватель.
По его словам, заменить уничтоженное импортное оборудование в текущих условиях будет крайне сложно. Это наносит долгосрочный ущерб военному потенциалу Украины в сфере производства беспилотников.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты украинского конфликта — в интервью "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь".
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ВС РФ наносят удары по объектам противника в Полтавской и Харьковской областях ВС РФ наносят удары по объектам противника в Полтавской и Харьковской областях. Об этом в ночь на 17 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
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