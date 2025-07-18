Суверенный интернет: Клименко рассказал, как Россия готовилась к цифровой изоляции - 18.07.2025 Украина.ру
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Суверенный интернет: Клименко рассказал, как Россия готовилась к цифровой изоляции
Суверенный интернет: Клименко рассказал, как Россия готовилась к цифровой изоляции - 18.07.2025 Украина.ру
Суверенный интернет: Клименко рассказал, как Россия готовилась к цифровой изоляции
Закон о суверенном интернете помог смягчить последствия цифровых санкций для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко
2025-07-18T17:57
2025-07-18T17:57
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Эксперт подробно объяснил эволюцию цифрового суверенитета: "В 2015 году Путин подписал постановление о переходе на отечественный софт, на которое компании очень слабо отреагировали. Это было первое предупреждение, но бизнес его проигнорировал". Затем закон о суверенном интернете 2019 года заставил компании в срочном порядке переносить свои данные в Россию, что в итоге спасло многие организации от коллапса, указал он.Клименко привел пример из банковского сектора: "Когда началась СВО, выяснилось, что некоторые системно важные банки хранили критически важные данные на серверах Amazon. Благодаря требованиям закона о суверенном интернете, техническую инфраструктуру успели перенести на российские серверы. Софт полностью заменить не удалось, но сам факт локализации данных позволил избежать катастрофы, когда западные компании начали массово отключать услуги".Особое внимание эксперт уделил госсектору: "Сегодня все ключевые госорганы работают на отечественных решениях. Конечно, переход был болезненным - пришлось экстренно переучивать персонал, дорабатывать софт, создавать новые интеграции. Но результат того стоил - мы получили реальную цифровую независимость"."Государственные данные теперь надежно защищены российскими серверами и инфраструктурой, и это наша принципиальная позиция на будущее", - подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа" на сайте Украина.ру.Также на тему кибербезопасности — в статье Алексея Туманова "Сеть идеологических кибербойцов. Как Оленька подложила немцам "ддосю".
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новости, россия, запад, сво, банки, интернет, санкции, антироссийские санкции, украина.ру, софт, технологии, компьютерные технологии
Новости, Россия, Запад, СВО, банки, интернет, санкции, антироссийские санкции, Украина.ру, софт, технологии, компьютерные технологии

Суверенный интернет: Клименко рассказал, как Россия готовилась к цифровой изоляции

17:57 18.07.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуIT информационные технологии интернет
IT информационные технологии интернет - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Закон о суверенном интернете помог смягчить последствия цифровых санкций для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко
Эксперт подробно объяснил эволюцию цифрового суверенитета: "В 2015 году Путин подписал постановление о переходе на отечественный софт, на которое компании очень слабо отреагировали. Это было первое предупреждение, но бизнес его проигнорировал".
Затем закон о суверенном интернете 2019 года заставил компании в срочном порядке переносить свои данные в Россию, что в итоге спасло многие организации от коллапса, указал он.
Клименко привел пример из банковского сектора: "Когда началась СВО, выяснилось, что некоторые системно важные банки хранили критически важные данные на серверах Amazon. Благодаря требованиям закона о суверенном интернете, техническую инфраструктуру успели перенести на российские серверы. Софт полностью заменить не удалось, но сам факт локализации данных позволил избежать катастрофы, когда западные компании начали массово отключать услуги".
Особое внимание эксперт уделил госсектору: "Сегодня все ключевые госорганы работают на отечественных решениях. Конечно, переход был болезненным - пришлось экстренно переучивать персонал, дорабатывать софт, создавать новые интеграции. Но результат того стоил - мы получили реальную цифровую независимость".
"Государственные данные теперь надежно защищены российскими серверами и инфраструктурой, и это наша принципиальная позиция на будущее", - подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа" на сайте Украина.ру.
Также на тему кибербезопасности — в статье Алексея Туманова "Сеть идеологических кибербойцов. Как Оленька подложила немцам "ддосю".
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