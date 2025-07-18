"Радиоактивный апокалипсис": эксперт рассчитал зону поражения при атаке на Запорожскую АЭС - 18.07.2025 Украина.ру
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"Радиоактивный апокалипсис": эксперт рассчитал зону поражения при атаке на Запорожскую АЭС
"Радиоактивный апокалипсис": эксперт рассчитал зону поражения при атаке на Запорожскую АЭС - 18.07.2025 Украина.ру
"Радиоактивный апокалипсис": эксперт рассчитал зону поражения при атаке на Запорожскую АЭС
Удар по Запорожской АЭС может привести к катастрофе, по масштабам превышающей Чернобыль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов
2025-07-18T05:50
2025-07-18T05:50
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"Трындец будет. Пострадает вся Европа", — категорично заявил эксперт. По его расчётам, подтверждённым Минобороны РФ, "радиоактивная волна дойдёт аж до Берлина".Кузнецов подчеркнул, что последствия будут страшнее ядерного взрыва: "Авария в Чернобыле и ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — несравнимые вещи".Профессор привёл конкретные примеры: "До сих пор во Франции есть места, поражённые выбросами с ЧАЭС. В Финляндии и Швеции есть районы, где запрещено находиться, ловить рыбу, собирать ягоды и грибы". Особую опасность представляют хранилища отработанного топлива: "На площадке Запорожской АЭС хранятся почти 200 контейнеров... по объёму отработанного ядерного топлива это Чернобыль №2".Кузнецов перечислил страны, которые окажутся в зоне поражения: "Румыния, Польша, Венгрия, Болгария, Турция, естественно, Германия... юг дойдёт до Франции". Он отметил, что "на Европу мне наплевать, а на нашу страну — нет", подчеркнув необходимость защищать российские АЭС.Полный текст интервью "Владимир Кузнецов: Облако от взрыва на Запорожской АЭС накроет всю Европу, если станцию не заглушить" на сайте Украина.ру.Подробнее о состоянии украинской экономики — в статье Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250626/1064299017.html
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Новости, Чернобыль, Европа, СССР, Запорожская АЭС, Украина.ру, ядерный, Франция, Финляндия, Швеция, Румыния, Польша, Турция, Главные новости, Хиросима, бомбардировка, атомная бомба, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, АЭС, Запорожская АЭС

"Радиоактивный апокалипсис": эксперт рассчитал зону поражения при атаке на Запорожскую АЭС

05:50 18.07.2025
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
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Удар по Запорожской АЭС может привести к катастрофе, по масштабам превышающей Чернобыль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов
"Трындец будет. Пострадает вся Европа", — категорично заявил эксперт. По его расчётам, подтверждённым Минобороны РФ, "радиоактивная волна дойдёт аж до Берлина".
Кузнецов подчеркнул, что последствия будут страшнее ядерного взрыва: "Авария в Чернобыле и ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — несравнимые вещи".
Профессор привёл конкретные примеры: "До сих пор во Франции есть места, поражённые выбросами с ЧАЭС. В Финляндии и Швеции есть районы, где запрещено находиться, ловить рыбу, собирать ягоды и грибы".
Особую опасность представляют хранилища отработанного топлива: "На площадке Запорожской АЭС хранятся почти 200 контейнеров... по объёму отработанного ядерного топлива это Чернобыль №2".
Кузнецов перечислил страны, которые окажутся в зоне поражения: "Румыния, Польша, Венгрия, Болгария, Турция, естественно, Германия... юг дойдёт до Франции". Он отметил, что "на Европу мне наплевать, а на нашу страну — нет", подчеркнув необходимость защищать российские АЭС.
"Это не ядерная атака, это ещё хуже", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Кузнецов: Облако от взрыва на Запорожской АЭС накроет всю Европу, если станцию не заглушить" на сайте Украина.ру.
Подробнее о состоянии украинской экономики — в статье Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски на сайте Украина.ру.
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