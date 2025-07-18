https://ukraina.ru/20250718/radioaktivnyy-apokalipsis-ekspert-rasschital-zonu-porazheniya-pri-atake-na-zaporozhskuyu-aes-1065457060.html

"Радиоактивный апокалипсис": эксперт рассчитал зону поражения при атаке на Запорожскую АЭС

"Радиоактивный апокалипсис": эксперт рассчитал зону поражения при атаке на Запорожскую АЭС - 18.07.2025 Украина.ру

"Радиоактивный апокалипсис": эксперт рассчитал зону поражения при атаке на Запорожскую АЭС

Удар по Запорожской АЭС может привести к катастрофе, по масштабам превышающей Чернобыль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов

2025-07-18T05:50

2025-07-18T05:50

2025-07-18T05:50

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"Трындец будет. Пострадает вся Европа", — категорично заявил эксперт. По его расчётам, подтверждённым Минобороны РФ, "радиоактивная волна дойдёт аж до Берлина".Кузнецов подчеркнул, что последствия будут страшнее ядерного взрыва: "Авария в Чернобыле и ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — несравнимые вещи".Профессор привёл конкретные примеры: "До сих пор во Франции есть места, поражённые выбросами с ЧАЭС. В Финляндии и Швеции есть районы, где запрещено находиться, ловить рыбу, собирать ягоды и грибы". Особую опасность представляют хранилища отработанного топлива: "На площадке Запорожской АЭС хранятся почти 200 контейнеров... по объёму отработанного ядерного топлива это Чернобыль №2".Кузнецов перечислил страны, которые окажутся в зоне поражения: "Румыния, Польша, Венгрия, Болгария, Турция, естественно, Германия... юг дойдёт до Франции". Он отметил, что "на Европу мне наплевать, а на нашу страну — нет", подчеркнув необходимость защищать российские АЭС.Полный текст интервью "Владимир Кузнецов: Облако от взрыва на Запорожской АЭС накроет всю Европу, если станцию не заглушить" на сайте Украина.ру.Подробнее о состоянии украинской экономики — в статье Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/1064299017.html

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