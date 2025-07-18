Богдан Безпалько: Зеленский пинками отправляет Умерова в Стамбул, чтобы демонстрировать добрую волю Киева - 18.07.2025 Украина.ру
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Богдан Безпалько: Зеленский пинками отправляет Умерова в Стамбул, чтобы демонстрировать добрую волю Киева
Богдан Безпалько: Зеленский пинками отправляет Умерова в Стамбул, чтобы демонстрировать добрую волю Киева - 18.07.2025 Украина.ру
Богдан Безпалько: Зеленский пинками отправляет Умерова в Стамбул, чтобы демонстрировать добрую волю Киева
Переговорный трек в Стамбуле носит чисто декларативный характер. На самом деле, требования, которые Россия и Украина выдвинули друг другу в виде программ, напоминают ультиматумы. Это требования о взаимной сдаче. Каждая сторона хочет показать Трампу, другим странам, что они готовы к переговорам и не делают однозначную ставку на насилие.
2025-07-18T18:29
2025-07-18T20:23
интервью
украина
стамбул
сша
владимир зеленский
рустем умеров
андрей ермак
минобороны
кабмин
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.- Богдан, какую цель преследовал Зеленский, меняя состав Кабмина?- Существует мнение, что это укрепление позиций самого Зеленского и Ермака. Они расставляют людей, которые им полностью лояльны и будут подчиняться. Заменен посол в США, который был связан с демпартией и служил раздражителем для Трампа. С одной стороны, новый человек (Ольга Стефанишина) будет подчинен Ермаку и Зеленскому, с другой, не будет раздражать Трампа.Для нас это мало что значит. Тот же Умеров в свое время сменил Резникова на посту главы Минобороны. Как это повлияло на ход боевых действий или на уровень коррупции? Никак. И нынешняя смена состава Кабмина сильно на российско-украинской конфликт не повлияет.- Зеленский уже дал указания новому секретарю СНБО Умерову. С одной стороны, он должен добиться реализации всех сделок по поставкам оружия, с другой, активизировать переговорный трек в Стамбуле.- Переговорный трек в Стамбуле носит чисто декларативный характер. Он лишь показывает, что стороны обмениваются мнениями друг с другом. На самом деле, требования, которые Россия и Украина выдвинули друг другу в виде программ, напоминают ультиматумы. Это требования о взаимной сдаче. Каждая сторона хочет показать Трампу, другим странам, которые потенциально могут влиять на конфликт, что они готовы к переговорам и не делают однозначную ставку на насилие.Но Украина сдалась раньше, поэтому Зеленский пинками запихивает Умерова обратно на переговорную позицию в Стамбул, чтобы по-прежнему демонстрировать добрую волю Украины к переговорам.В реальности это тоже ничего не меняет. В самом начале переговоров можно было сказать, что они ни к чему не приведут. И министр иностранных дел Лавров, и канцлер ФРГ Мерц заявляли о том, что дипломатические методы урегулирования конфликта исчерпаны. Поэтому переговоры можно рассматривать как рудимент.Умеров планировался к назначению в США на должность посла. Ряд людей считают, что он туда не попал. Потому что у него якобы есть американский паспорт. С моей точки зрения, это обстоятельство никогда не мешало представителям колониальных территорий занимать какие-либо посты. У Майи Санду два паспорта - румынский и молдавский. И она руководит Молдавией. Это никого не смущает в Европе. Почему американцев. Которые при Дональде Трампе ведут себя как слон в посудной лавке, должно смущать гражданство США Умерова.- С другой стороны, в Стамбуле Умеров больше ориентировался на позицию Госдепа, чем на позицию Зеленского. Почему Зеленский вновь поручает ему переговорный трек?- Американцы действительно пытались влиять на ход переговоров в Стамбуле. Есть мнение, что оказывали влияние на отбор кандидатов в состав делегации на переговоры. Но и проведение самих переговоров — это требование американской стороны.Кого бы Украина не назначила, ей пришлось бы вести переговоры с определенной позиции, которая подразумевает, что Украина должна прийти к компромиссу и закончить войну.Особого выбора у Украины не было. Если бы это не был Умеров, был бы кто-то другой. Но переговоры изначально были обречены на неудачу, потому что позиции сторон были взаимоисключающими. Для Зеленского и Ермака признание российских требований означало политическую смерть. Поэтому ни одна из сторон на уступки не пойдет. Это никак не зависит от Умерова и даже от американцев.- Умеров анонсировал в ближайшее время проведение аудита выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего и представление вскоре президенту плана действий. Почему он не делал этого на посту министра обороны?- Вероятно, у него не было соответствующих полномочий. Хотелось бы напомнить о судьбе бывшего министра обороны Резникова. Его ловили на коррупции. Это было предметом скандала. Но это никак не повлияло ни на судьбу Резникова, ни на схемы, которые он реализовывал. Поэтому единственным результатом аудита может быть вывод, что главнокомандующий Украины Владимир Александрович Зеленский молодец и все делает правильно.Также о смене состава Кабмина Украины читайте в материале Михаила Павлива Тихий переворот. Что произошло на Украине?
https://ukraina.ru/20250718/destruktivnost-antiukrainstvo-i--oppozitsionnyy-proekt--chto-govoryat-na-ukraine-ob-aleksee-1065429471.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, стамбул, сша, владимир зеленский, рустем умеров, андрей ермак, минобороны, кабмин
Интервью, Украина, Стамбул, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Андрей Ермак, Минобороны, Кабмин

Богдан Безпалько: Зеленский пинками отправляет Умерова в Стамбул, чтобы демонстрировать добрую волю Киева

18:29 18.07.2025 (обновлено: 20:23 18.07.2025)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Переговорный трек в Стамбуле носит чисто декларативный характер. На самом деле, требования, которые Россия и Украина выдвинули друг другу в виде программ, напоминают ультиматумы. Это требования о взаимной сдаче. Каждая сторона хочет показать Трампу, другим странам, что они готовы к переговорам и не делают однозначную ставку на насилие.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
- Богдан, какую цель преследовал Зеленский, меняя состав Кабмина?
- Существует мнение, что это укрепление позиций самого Зеленского и Ермака. Они расставляют людей, которые им полностью лояльны и будут подчиняться. Заменен посол в США, который был связан с демпартией и служил раздражителем для Трампа. С одной стороны, новый человек (Ольга Стефанишина) будет подчинен Ермаку и Зеленскому, с другой, не будет раздражать Трампа.
Для нас это мало что значит. Тот же Умеров в свое время сменил Резникова на посту главы Минобороны.
Как это повлияло на ход боевых действий или на уровень коррупции? Никак. И нынешняя смена состава Кабмина сильно на российско-украинской конфликт не повлияет.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
08:02
Деструктивность, антиукраинство и оппозиционный проект. Что говорят на Украине об Алексее Арестовиче*Происходящие на Украине перемены и в целом ожидание перемен в политической жизни, вызванные обстановкой как внутри, так и вне Украины, у многих породили надежды на приход к власти. Среди тех, кто планирует стать главой государства - Алексей Арестович
- Зеленский уже дал указания новому секретарю СНБО Умерову. С одной стороны, он должен добиться реализации всех сделок по поставкам оружия, с другой, активизировать переговорный трек в Стамбуле.
- Переговорный трек в Стамбуле носит чисто декларативный характер. Он лишь показывает, что стороны обмениваются мнениями друг с другом. На самом деле, требования, которые Россия и Украина выдвинули друг другу в виде программ, напоминают ультиматумы. Это требования о взаимной сдаче. Каждая сторона хочет показать Трампу, другим странам, которые потенциально могут влиять на конфликт, что они готовы к переговорам и не делают однозначную ставку на насилие.
Но Украина сдалась раньше, поэтому Зеленский пинками запихивает Умерова обратно на переговорную позицию в Стамбул, чтобы по-прежнему демонстрировать добрую волю Украины к переговорам.
В реальности это тоже ничего не меняет. В самом начале переговоров можно было сказать, что они ни к чему не приведут. И министр иностранных дел Лавров, и канцлер ФРГ Мерц заявляли о том, что дипломатические методы урегулирования конфликта исчерпаны. Поэтому переговоры можно рассматривать как рудимент.
Умеров планировался к назначению в США на должность посла. Ряд людей считают, что он туда не попал. Потому что у него якобы есть американский паспорт. С моей точки зрения, это обстоятельство никогда не мешало представителям колониальных территорий занимать какие-либо посты. У Майи Санду два паспорта - румынский и молдавский. И она руководит Молдавией. Это никого не смущает в Европе. Почему американцев. Которые при Дональде Трампе ведут себя как слон в посудной лавке, должно смущать гражданство США Умерова.
- С другой стороны, в Стамбуле Умеров больше ориентировался на позицию Госдепа, чем на позицию Зеленского. Почему Зеленский вновь поручает ему переговорный трек?
- Американцы действительно пытались влиять на ход переговоров в Стамбуле. Есть мнение, что оказывали влияние на отбор кандидатов в состав делегации на переговоры. Но и проведение самих переговоров — это требование американской стороны.
Кого бы Украина не назначила, ей пришлось бы вести переговоры с определенной позиции, которая подразумевает, что Украина должна прийти к компромиссу и закончить войну.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
09:56
Умереть за 50 дней. Киевская хунта идёт "ва-банк", кидая в смертельную мясорубку последние резервыДела настолько плохи, что для удержания власти в топке войны готовы сжечь последние резервы, сообщает украинский канал "Легитимный", который цитирует тг-канал Украина.ру
Особого выбора у Украины не было. Если бы это не был Умеров, был бы кто-то другой. Но переговоры изначально были обречены на неудачу, потому что позиции сторон были взаимоисключающими. Для Зеленского и Ермака признание российских требований означало политическую смерть. Поэтому ни одна из сторон на уступки не пойдет. Это никак не зависит от Умерова и даже от американцев.
- Умеров анонсировал в ближайшее время проведение аудита выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего и представление вскоре президенту плана действий. Почему он не делал этого на посту министра обороны?
- Вероятно, у него не было соответствующих полномочий. Хотелось бы напомнить о судьбе бывшего министра обороны Резникова. Его ловили на коррупции. Это было предметом скандала. Но это никак не повлияло ни на судьбу Резникова, ни на схемы, которые он реализовывал. Поэтому единственным результатом аудита может быть вывод, что главнокомандующий Украины Владимир Александрович Зеленский молодец и все делает правильно.
Также о смене состава Кабмина Украины читайте в материале Михаила Павлива Тихий переворот. Что произошло на Украине?
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ИнтервьюУкраинаСтамбулСШАВладимир ЗеленскийРустем УмеровАндрей ЕрмакМинобороныКабмин
 
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