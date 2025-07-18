https://ukraina.ru/20250718/200-tysyach-dezertirov-evgeniy-norin-raskryl-masshtaby-begstva-iz-ukrainskoy-armii-1065533021.html

200 тысяч дезертиров: Евгений Норин раскрыл масштабы бегства из украинской армии

200 тысяч дезертиров: Евгений Норин раскрыл масштабы бегства из украинской армии - 18.07.2025 Украина.ру

200 тысяч дезертиров: Евгений Норин раскрыл масштабы бегства из украинской армии

Массовое дезертирство в украинской армии достигло критических масштабов, что создает угрозу обрушения фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин

2025-07-18T21:42

2025-07-18T21:42

2025-07-18T21:43

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По словам эксперта, потери ВСУ от самовольного оставления частей уже превышают боевые. "Речь идет уже о 200 тысячах выбывших из-за самовольного оставления части", — заявил Норин.Это приводит к перегрузке оставшихся украинских солдат. "Это приводит к увеличению нагрузки на оставшийся личный состав, что опять же способствует росту потерь от боевых действий", — пояснил он.При этом Киев не имеет реальных механизмов решения проблемы. "Помимо мобилизации, киевский режим сейчас никак не может решить проблему возвращения дезертиров", — отметил журналист.Более того, власти Украины даже не осознают всей серьезности ситуации. "Мне кажется, Зеленский еще даже не осознал, насколько это серьезная проблема", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Тимофея Ермакова: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман.

https://ukraina.ru/20250718/1065487046.html

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