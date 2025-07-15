https://ukraina.ru/20250715/ultimatum-trampa-eskalatsiya-ili-tonkaya-igra-1065291236.html

Ультиматум Трампа: эскалация или тонкая игра?

Ультиматум Трампа: эскалация или тонкая игра? - 15.07.2025 Украина.ру

Ультиматум Трампа: эскалация или тонкая игра?

Трамп подтвердил продолжение курса вооружения Украины и поставил России фактически ультиматум. Или Москва идёт на мирное соглашение американского образца, или президент США объявляет России торговую войну.

2025-07-15T21:55

2025-07-15T21:55

2025-07-15T21:55

украина

россия

москва

дональд трамп

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

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Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков так прокомментировал новые вводные внешней политики: "РФ не приемлет никакие попытки выставлять требования, тем более ультиматумы". Речь о 100-процентных торговых пошлинах против России и ее основных торговых партнеров в случае отсутствия сделки по Украине через 50 дней. Как расценивать нынешнюю ситуацию в российско-американских отношениях, и является ли она такой уж и новой – анализировали эксперты в своих соцсетях.Историк Борис МячинНикакого медового месяца у России с Трампом и не начиналось. Еще в начале года я говорил, что Трамп предложит Путину остановиться на уже занятых рубежах и будет вежливо послан. При этом на словах все будут говорить "мы за мир", точнее "мы-то за мир, а вот они хотят войны". Мир на каких рубежах и условиях. Вот очень простой маркер истины. Русские условия хорошо известны. Оставить четыре области, отменить фашистские законы, ограничить численность ВСУ, невступление Украины в НАТО. Единого западного стандарта мирного предложения нет, но чаще всего это выглядит как "мы хотим, чтобы всё закончилось на том, что есть, и вы должны сохранить нам возможность накачивать Украину оружием, чтобы и дальше пугать вас плацдармом на ваших западных границах", своему обывателю это подается как "необходимость противостоять русской угрозе вторжения в Европу". Позиция Трампа, если вынести за скобки его заскоки, тоже в общем-то понятна: да, мы не можем позволить России получить желаемое и должны продолжать мешать Путину двигаться на запад, но платить за это мы больше не будем, если европейцы этим озабочены, пусть они и платят. Вот и вся нехитрая "задача трех тел", мешающая миру. Дилетанту это кажется бессмысленной тягомотиной, но вообще на протяжении последних 80 лет только так ВСЁ и было. ВСЕ неконвенциональные войны в общей конструкции Холодной войны ВСЕГДА проходили по ОДНОМУ сценарию: яркая вспышка противостояния, потом закрепление фронта, долгие разговоры на предмет мирного урегулирования, угрозы, накачки, яркая информационная подсветка, потом вылупляется все-таки договоренность, как правило, неустойчивая, а еще потом — либо ленивая перестрелка с "нарушениями", либо внезапная развязка из-за того, что не осталось, чем перестреливаться.Если вы знаете общий закон Холодной войны, то и все локальные конфликты будут более-менее понятны.Произнесенные как бы мимоходом реплики Трампа "Путин — жесткий парень, но я всегда с ним приятно говорю" и "я всегда настроен на урегулирование" подтверждают описанную выше парадигму. Я включил дополнительные рычаги давления, но вообще я хочу договориться на "почетных" условиях. Вот главный посыл Трампа. Через день-два мы услышим ответ Путина. Путин скажет, что мы никаких поставок оружия не боимся, санкций мы тоже не боимся, а будем и дальше давить, пока не добьемся своего, хотя вообще мы за мир и готовы к новой встрече с американскими коллегами.Трамп — никакой не "заложник дипстейта". И уж тем более глупо представлять дело как "европейские лидеры и украинские герои надавили на Трампа и вынудили его поставить ультиматум Путину". Трамп — заложник исторической логики Холодной войны. Он делает всё то же самое, что до него делали Эйзенхауэр, Никсон и Рейган: пытается красиво закончить неконвенциональную войну, развязанную президентами-демократами (т. е. Трумэном, Джонсоном и Картером). Прекратите уже выискивать в его действиях то, чего там нет и не может быть: любви к Путину или Зеленскому. Вот и всё.Политолог Сергей МарковНовая реальность по Украине наступила сегодня после слов Трампа. Решение Трампа показывает, что Трамп отказался от желание добиться мира на Украине. Следите за логикой: Если бы Трамп реально хотел мира, то он бы должен давить на обе стороны, разве не так? Он так и делал полгода. А сейчас уже нет. С сегодняшнего дня он давит только на Россию и усиливает Украину. Он что считает Зеленского человеком мира? Вряд ли. Но не давит теперь на него. Это значит, что Трамп сейчас полностью разочаровался в мирном процессе на Украине и, хотя он говорит о мире на Украине, но реальные причины его решений стали - совсем другие. Какие - это другой вопрос. Это нужно обдумать. Это вряд ли желание помочь Украине. Я сейчас собираю версии. Но сегодня стало ясно, что Трамп просто выбросил попытки добиться мира на Украине. Их нет. Он просто не будет это больше добиваться. Слова про 50 дней это просто блеф, ложный жест, "туфта" (это точное слово, кстати в стиле Трампа. А вы можете подобрать синоним более красивый). Это было. И этого нет. Наступила новая реальность. Мотивация Трампа изменилась.Украинский политический эксперт Виталий ПортниковИзменил ли Дональд Трамп свое отношение к России и ее президенту Путину? Странно наблюдать, как те, кто еще несколько месяцев — а иногда и недель назад — призывали нас понять Трампа и соглашаться с любым его бредом, когда он звонил по телефону Путину и хвастался великолепными разговорами с ним, теперь, когда Трамп выглядит более адекватным и менее благосклонным к Путину, пытаются убедить нас в обратном. Во-первых, Дональд Трамп привержен только одному человеку в мире — Дональду Трампу. Все остальные – от Мелании Трамп до Путина и Си Цзиньпина – лишь декорации вокруг его "величия". И Трамп привержен только одной стране — Америке. Но в ту Америку, которую он себе представляет.Все остальные государства — просто фон для театра "Америка превыше всего". Исчезнет какая-то страна с карты мира Трамп этого может и не заметить. Ни Украина, ни Гренландия не являются для него ценностью. Но и Россия тоже не является. Во-вторых, Трамп не любит, когда декорации его величия выглядят некрасиво или не соответствуют его представлениям об идеальном мире. Когда Зеленский отказался играть роль удобного реквизита, он получил ответную реакцию. Теперь, когда Путин не хочет быть "адекватной" частью этой декорации, реакция аналогичная. Выиграют те, кто умеет правильно преподнести себя как реквизит. Лучший пример – Марк Рютте. А тем, кто не в состоянии сыграть эту роль, лучше отойти в сторону до 2029 года и не мешать. Путин пытается притворяться удобным партнером, но лишь настолько, насколько это выгодно ему.…Трамп всегда дает четкие термины тем, кого хочет встроить в свою правильную картинку мира. Вспомним хотя бы Иран. Никто не верил, что через 60 дней после ультиматума Трампа начнется 12-дневная война. Теперь не верят россияне. Но если они не среагируют адекватно — действия Трампа через 50 дней могут быть более серьезными.Да, он не начнет с действий своими руками — сначала будет действовать нашими. Включая передачу дальнобойных ракет с требованием ударить по Москве. Может ли это привести к ядерному удару со стороны России? Да, может. Но такой удар возможен и без решительных действий с нашей стороны. Лучше иметь средства ответа, чем не иметь их совсем. И так – в случае ядерного удара по Украине – Трамп может вступить в войну с Россией самостоятельно. Ибо его "декорация" будет разрушена до основания. Это не значит, что через 50 дней начнется Третья мировая, но скорость, с которой мы к ней приближаемся, точно растет.Итак, Третья мировая война — один из возможных сценариев сохранения украинской государственности. Ибо в глобальном огне легче выжить на периферии. В-четвертых, это не апокалиптический прогноз. Именно непредсказуемость Трампа может заставить Путина задуматься об этих 50 днях. И хотя бы имитировать мирный процесс, который приведет к прекращению огня не на путинских условиях, а на условиях Трампа. Да, это может быть временная пауза – на недели, месяцы, даже годы. Но эта пауза позволит Украине серьезно подготовиться к следующей войне, создать эффективную власть и выстроить сдерживание, что заставит Путина сто раз подумать, прежде чем начать новое наступление. Поэтому разочарование Трампа в декорации – это наш шанс. И было бы грехом им не воспользоваться.Политический аналитик Максим СучковНа утро после "ультиматума Трампа", журнал The Atlantic вышел со статьей о якобы реальных причинах решения США по Украине: Трамп не изменил своих взглядов ни на Зеленского (тот по-прежнему Трампу не очень приятен), ни на трансатлантическую солидарность. Он просто чувствует себя обиженным российским президентом. Может, даже кинутым. Дескать, он относился к Путину с почтением и верил, что это отношение поможет все быстро, по-пацански, порешать.Т.е. в представлении Трампа: Путин намеренно пакостит в ситуации, когда Трамп просит по-хорошему; За полгода контактов американская сторона так и не поняла, что Россия не готова обменивать интересы в сфере безопасности на твиты о том, какой Путин молодец. Рейгановские "Мистер Горбачев, снесите эту стену!" / "отпустите евреев" больше не работают. Трамп завтра проиграет выборы и наступательная политика Запада на Украине вернется в повестку, а Россия останется с отложенным для новых поколений конфликтом и новыми противниками в Вашингтоне. Нарциссическая натура Трампа не связывает первого со вторым. Вселенная крутится вокруг него. И если кто-то делает не так, как он того хочет, значит тот человек не желает ему добра. Любил бы - делал бы как Трамп говорит. А раз бьет [Украину] - значит не любит [Трампа]. Что у Путина могут быть мотивы более высокого порядка не делать так, как Трамп просит (тем более, что ничего конкретного Трамп так и не предложил) Трампу принять сложно. Но есть и хорошие новости: Объявленные США меры, вероятно, не изменят общую траекторию войны и не соответствуют тем, на которые некоторые надеялись. Но они могут ослабить динамику России в конфликте и, как следствие, её стремление затянуть войну.Иначе говоря, в логике Трамп хочет отомстить, дать Москве понять, что без него ничего у неё не выйдет. В оперативно-тактическом плане это значит замедлить продвижение российских войск.Другое мнение о позиции, высказанной Трампом 14 июля - в статье Ростислава Ищенко "Трамп-"саботажник""

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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