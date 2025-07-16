Российская ПВО ночью уничтожила вражеские дроны над регионами РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета ЗРК "ТОР М-1" группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 16 июля восемь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает телеграм-канал Украина.ру
Из них три над территорией Крыма, три над акваторией Азовского моря, по одному над Белгородской и Курской областями.
Ночью в Курской области объявляли опасность БПЛА.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - отмечал оперативный штаб региона.
В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько информировал, что трое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на город в ДНР, один из них находится в тяжелом состоянии, повреждено здание местной больницы.
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