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Российская ПВО ночью уничтожила вражеские дроны над регионами РФ

Российская ПВО ночью уничтожила вражеские дроны над регионами РФ - 16.07.2025 Украина.ру

Российская ПВО ночью уничтожила вражеские дроны над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 16 июля восемь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-16T07:40

2025-07-16T07:40

2025-07-16T07:40

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Из них три над территорией Крыма, три над акваторией Азовского моря, по одному над Белгородской и Курской областями.Ночью в Курской области объявляли опасность БПЛА.В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько информировал, что трое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на город в ДНР, один из них находится в тяжелом состоянии, повреждено здание местной больницы.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, крым, вооруженные силы украины