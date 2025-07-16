Российская ПВО ночью уничтожила вражеские дроны над регионами РФ - 16.07.2025 Украина.ру
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Российская ПВО ночью уничтожила вражеские дроны над регионами РФ
Российская ПВО ночью уничтожила вражеские дроны над регионами РФ - 16.07.2025 Украина.ру
Российская ПВО ночью уничтожила вражеские дроны над регионами РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 16 июля восемь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-16T07:40
2025-07-16T07:40
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Из них три над территорией Крыма, три над акваторией Азовского моря, по одному над Белгородской и Курской областями.Ночью в Курской области объявляли опасность БПЛА.В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько информировал, что трое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на город в ДНР, один из них находится в тяжелом состоянии, повреждено здание местной больницы.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, крым, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Крым, Вооруженные силы Украины

Российская ПВО ночью уничтожила вражеские дроны над регионами РФ

07:40 16.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета ЗРК "ТОР М-1" группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета ЗРК ТОР М-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 16 июля восемь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает телеграм-канал Украина.ру
Из них три над территорией Крыма, три над акваторией Азовского моря, по одному над Белгородской и Курской областями.
Ночью в Курской области объявляли опасность БПЛА.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - отмечал оперативный штаб региона.

В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько информировал, что трое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на город в ДНР, один из них находится в тяжелом состоянии, повреждено здание местной больницы.
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