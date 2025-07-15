Сергей Караганов: Китай — следующая цель Запада после России - 15.07.2025 Украина.ру
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Сергей Караганов: Китай — следующая цель Запада после России
Сергей Караганов: Китай — следующая цель Запада после России - 15.07.2025 Украина.ру
Сергей Караганов: Китай — следующая цель Запада после России
Китай не пойдет на разрыв отношений с Россией, так как это оставит его один на один с Западом, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, доктор исторических наук Сергей Караганов
2025-07-15T04:30
2025-07-15T04:30
новости
россия
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запад
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кнр (китай)
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Он подчеркнул: "Для них разрыв с Россией — это самоубийство, поскольку тогда они остаются один на один с Западом, являясь конечной целью для него". Караганов отметил, что стратегическое партнерство позволяет Китаю избежать прямой конфронтации с США и НАТО."Они хотят сломать военно-стратегический фундамент, на котором сейчас в том числе зиждется могущество Китая. Китай — вторая цель западников после России", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп заявил, что США все же будут поставлять на Украину "оборонительное" вооружение — в материале "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250714/vladimir-videmann-o-tom-kak-rossii-proyti-cherez-uzkoe-gorlo-evolyutsii-i-kakoe-buduscheeestuukrainy-1065185136.html
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новости, россия, китай, запад, сергей караганов, украина.ру, нато, дональд трамп, кнр (китай), партнерство, главные новости, новости россии, эксперты, аналитика
Новости, Россия, Китай, Запад, Сергей Караганов, Украина.ру, НАТО, Дональд Трамп, КНР (Китай), партнерство, Главные новости, новости России, эксперты, Аналитика

Сергей Караганов: Китай — следующая цель Запада после России

04:30 15.07.2025
 
© Украина.руКоллаж: СВО, Китай, США
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Украина.ру
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Китай не пойдет на разрыв отношений с Россией, так как это оставит его один на один с Западом, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, доктор исторических наук Сергей Караганов
"Я полагаю, что не удастся, потому что китайцы прекрасно понимают, что де-факто союз с Россией удваивает их силы, равно как де-факто союз Москвы с Пекином утраивает наши силы", — сказал эксперт.
Он подчеркнул: "Для них разрыв с Россией — это самоубийство, поскольку тогда они остаются один на один с Западом, являясь конечной целью для него".
Караганов отметил, что стратегическое партнерство позволяет Китаю избежать прямой конфронтации с США и НАТО.
"Они хотят сломать военно-стратегический фундамент, на котором сейчас в том числе зиждется могущество Китая. Китай — вторая цель западников после России", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это" на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп заявил, что США все же будут поставлять на Украину "оборонительное" вооружение — в материале "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.
Владимир Видеманн интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
14 июля, 04:10
Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у  УкраиныМир движется к идеальному шторму. То есть к ситуации, когда кризисы настигнут человечество чуть ли не во всех сферах - политике, экономике, социальной сфере, энергетике и культуре. Если рассматривать с этой точки зрения происходящие в мире конфликты - это и есть предтеча этого шторма, - считает философ и политолог Владимир Видеман.
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