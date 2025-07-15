Сергей Караганов: Китай — следующая цель Запада после России

Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины

Мир движется к идеальному шторму. То есть к ситуации, когда кризисы настигнут человечество чуть ли не во всех сферах - политике, экономике, социальной сфере, энергетике и культуре. Если рассматривать с этой точки зрения происходящие в мире конфликты - это и есть предтеча этого шторма, - считает философ и политолог Владимир Видеман.