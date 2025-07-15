Сергей Караганов: Китай — следующая цель Запада после России
Китай не пойдет на разрыв отношений с Россией, так как это оставит его один на один с Западом, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, доктор исторических наук Сергей Караганов
"Я полагаю, что не удастся, потому что китайцы прекрасно понимают, что де-факто союз с Россией удваивает их силы, равно как де-факто союз Москвы с Пекином утраивает наши силы", — сказал эксперт.
Он подчеркнул: "Для них разрыв с Россией — это самоубийство, поскольку тогда они остаются один на один с Западом, являясь конечной целью для него".
Караганов отметил, что стратегическое партнерство позволяет Китаю избежать прямой конфронтации с США и НАТО.
"Они хотят сломать военно-стратегический фундамент, на котором сейчас в том числе зиждется могущество Китая. Китай — вторая цель западников после России", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это" на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп заявил, что США все же будут поставлять на Украину "оборонительное" вооружение — в материале "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.
14 июля, 04:10Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у УкраиныМир движется к идеальному шторму. То есть к ситуации, когда кризисы настигнут человечество чуть ли не во всех сферах - политике, экономике, социальной сфере, энергетике и культуре. Если рассматривать с этой точки зрения происходящие в мире конфликты - это и есть предтеча этого шторма, - считает философ и политолог Владимир Видеман.
Подписывайся на