https://ukraina.ru/20250711/sergey-karaganov-evropa-gonit-mir-k-tretey-mirovoy-voyne-rossiya-dolzhna-predotvratit-eto-1065096020.html
Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это
Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это - 11.07.2025 Украина.ру
Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это
Известный политолог, доктор исторических наук Сергей Караганов в рамках темы о новой государственной идеологии России дал эксклюзивное интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой. Он отметил, что Евросоюзу не удастся рассорить Россию и Китай и объяснил, почему антизападничество — не есть хорошо.
2025-07-11T17:17
2025-07-11T17:17
2025-07-11T17:17
интервью
сергей караганов
урсула фон дер ляйен
россия
европа
китай
ес
запад
идеология
культура
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Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов совместно с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" Федором Лукьяновым и экспертом Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Павлом Малютиным — презентовал в Москве доклад "Живая идея — мечта России. Кодекс россиянина в 21 веке".В материале помимо прочего отмечается, что "Украина — мощный пример действенности, хоть в данном случае и во вред народу, государственной идеологии, равно как и опасности сохранения в стране идеологического вакуума". При этом, как пишут авторы доклада, эта идеология направлена не на созидание, а на разрушение и уничтожение: "Можно и нужно осуждать эту идеологию и основанную на ней политику, но она сработала и сделала часть русского или близкого к России народа враждебным к ней, перешедшим на услужение к её врагам".— Сергей Александрович, в вашем докладе сказано: "Наша национальная идея не должна быть направлена против кого-то, чаще всего этот "кто-то" – Запад. Антизападничество – признак зависимости от него". Но исторически Россия и западный мир — это два противоположных полюса. Как же тогда уйти от антизападничества?— Повторяю, нам не нужно антизападничество. Нам нужно заниматься собой, но помнить, что с Запада, из Европы к нам пришло очень многое.В брошюре [где опубликован доклад] написано, что мы заканчиваем европейское путешествие, которое задержалось на 100 с лишним лет — его необходимо было завершить в течение прошлого века. Но мы должны взять с собой все лучшее, что мы за это время накопили.Если бы мы не привели к дереву нашей собственной культуры европейскую прививку, мы не стали бы величайшей в мире литературой, величайшей на Земле музыкальной и кинематографической державой, и далее по списку. Поэтому отвергать Запад не надо.Но необходимо его сдерживать — вплоть до самых жесточайших политических мер. Поскольку мы, как мне кажется, пока что лишь потакаем агрессии Запада и особенно обезумевшей Европы. При этом, простите, Данте или Шопенгауэр в большей степени наш, нежели европейский. Европейцы в основном нигилисты и невежественные люди. — Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Китай не должен поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Евросоюзом. Чего добивается Евросоюз такими ультиматумами?— Евросоюз, вернее нынешнее руководство Европы потеряло разум от отчаяния. Они проигрывают все. Они тянут к войне. Поэтому то, что там говорят, в том числе Урсула фон дер Ляйен заявляет в пятый-десятый раз, нужно спокойно пропускать между ушей и готовиться к тому, чтобы предотвратить движение Европы к Третьей мировой войне.Для этого существует целый набор целей. На неделе я выпущу статью, в том числе и про это. Нам необходимо прекрасно понимать, что Европа в третий раз за 100 лет с небольшим гонит мир к Третьей мировой войне. Европейские элиты теряют внутреннее чувство легитимности, они проваливаются по всем направлениям, а для того, чтобы прикрыть это, повторюсь, гонят мир к войне.Поэтому заявление Урсулы фон дер Ляйен — это одно из многочисленных проявлений на этом движении Европы.— А удастся ли европейцам рассорить Китай и Россию, как вы считаете?— Я полагаю, что не удастся, потому что китайцы прекрасно понимают, что де-факто союз с Россией удваивает их силы, равно как де-факто союз Москвы с Пекином утраивает наши силы. Это нам крайне выгодно.Другое дело, что китайцы, естественно, будут пытаться маневрировать. Но для них разрыв с России — это самоубийство, поскольку тогда они остаются один на один с Западом, являясь конечной целью для него.Мы — первая цель Запада. Они хотят сломать военно-стратегический фундамент, на котором сейчас в том числе зиждется могущество Китая и свобода мирового большинства, которое освобождается от западного ига. Китай — вторая цель западников.России нельзя останавливать наступление ни на политическом, ни на военном, ни даже на военно-стратегическом уровнях. Об этом в интервью Анны Черкасовой с экспертами Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины.
https://ukraina.ru/20240620/1055337972.html
https://ukraina.ru/20250620/fedor-lukyanov-iran-i-izrail-pereshli-opasnye-granitsy-kotorye-derzhat-dazhe-rf-i-ukraina-1064062986.html
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европа
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интервью, сергей караганов, урсула фон дер ляйен, россия, европа, китай, ес, запад, идеология, культура, русский мир, третья мировая война
Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это
Известный политолог, доктор исторических наук Сергей Караганов в рамках темы о новой государственной идеологии России дал эксклюзивное интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой. Он отметил, что Евросоюзу не удастся рассорить Россию и Китай и объяснил, почему антизападничество — не есть хорошо.
Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
совместно с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" Федором Лукьяновым
и экспертом Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Павлом Малютиным
— презентовал в Москве доклад "Живая идея — мечта России. Кодекс россиянина в 21 веке"
.
В материале помимо прочего отмечается, что "Украина — мощный пример действенности, хоть в данном случае и во вред народу, государственной идеологии, равно как и опасности сохранения в стране идеологического вакуума". При этом, как пишут авторы доклада, эта идеология направлена не на созидание, а на разрушение и уничтожение: "Можно и нужно осуждать эту идеологию и основанную на ней политику, но она сработала и сделала часть русского или близкого к России народа враждебным к ней, перешедшим на услужение к её врагам".
— Сергей Александрович, в вашем докладе сказано: "Наша национальная идея не должна быть направлена против кого-то, чаще всего этот "кто-то" – Запад. Антизападничество – признак зависимости от него". Но исторически Россия и западный мир — это два противоположных полюса. Как же тогда уйти от антизападничества?
— Повторяю, нам не нужно антизападничество. Нам нужно заниматься собой, но помнить, что с Запада, из Европы к нам пришло очень многое.
В брошюре [где опубликован доклад] написано, что мы заканчиваем европейское путешествие, которое задержалось на 100 с лишним лет — его необходимо было завершить в течение прошлого века. Но мы должны взять с собой все лучшее, что мы за это время накопили.
Если бы мы не привели к дереву нашей собственной культуры европейскую прививку, мы не стали бы величайшей в мире литературой, величайшей на Земле музыкальной и кинематографической державой, и далее по списку. Поэтому отвергать Запад не надо.
Но необходимо его сдерживать — вплоть до самых жесточайших политических мер. Поскольку мы, как мне кажется, пока что лишь потакаем агрессии Запада и особенно обезумевшей Европы. При этом, простите, Данте или Шопенгауэр в большей степени наш, нежели европейский. Европейцы в основном нигилисты и невежественные люди.
— Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Китай не должен поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Евросоюзом. Чего добивается Евросоюз такими ультиматумами?
— Евросоюз, вернее нынешнее руководство Европы потеряло разум от отчаяния. Они проигрывают все. Они тянут к войне. Поэтому то, что там говорят, в том числе Урсула фон дер Ляйен заявляет в пятый-десятый раз, нужно спокойно пропускать между ушей и готовиться к тому, чтобы предотвратить движение Европы к Третьей мировой войне.
Для этого существует целый набор целей. На неделе я выпущу статью, в том числе и про это. Нам необходимо прекрасно понимать, что Европа в третий раз за 100 лет с небольшим гонит мир к Третьей мировой войне. Европейские элиты теряют внутреннее чувство легитимности, они проваливаются по всем направлениям, а для того, чтобы прикрыть это, повторюсь, гонят мир к войне.
Поэтому заявление Урсулы фон дер Ляйен — это одно из многочисленных проявлений на этом движении Европы.
— А удастся ли европейцам рассорить Китай и Россию, как вы считаете?
— Я полагаю, что не удастся, потому что китайцы прекрасно понимают, что де-факто союз с Россией удваивает их силы, равно как де-факто союз Москвы с Пекином утраивает наши силы. Это нам крайне выгодно.
Другое дело, что китайцы, естественно, будут пытаться маневрировать. Но для них разрыв с России — это самоубийство, поскольку тогда они остаются один на один с Западом, являясь конечной целью для него.
Мы — первая цель Запада. Они хотят сломать военно-стратегический фундамент, на котором сейчас в том числе зиждется могущество Китая и свобода мирового большинства, которое освобождается от западного ига. Китай — вторая цель западников.
России нельзя останавливать наступление ни на политическом, ни на военном, ни даже на военно-стратегическом уровнях. Об этом в интервью Анны Черкасовой с экспертами Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины.