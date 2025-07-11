Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это - 11.07.2025 Украина.ру
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Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это
Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это - 11.07.2025 Украина.ру
Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это
Известный политолог, доктор исторических наук Сергей Караганов в рамках темы о новой государственной идеологии России дал эксклюзивное интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой. Он отметил, что Евросоюзу не удастся рассорить Россию и Китай и объяснил, почему антизападничество — не есть хорошо.
2025-07-11T17:17
2025-07-11T17:17
интервью
сергей караганов
урсула фон дер ляйен
россия
европа
китай
ес
запад
идеология
культура
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Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов совместно с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" Федором Лукьяновым и экспертом Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Павлом Малютиным — презентовал в Москве доклад "Живая идея — мечта России. Кодекс россиянина в 21 веке".В материале помимо прочего отмечается, что "Украина — мощный пример действенности, хоть в данном случае и во вред народу, государственной идеологии, равно как и опасности сохранения в стране идеологического вакуума". При этом, как пишут авторы доклада, эта идеология направлена не на созидание, а на разрушение и уничтожение: "Можно и нужно осуждать эту идеологию и основанную на ней политику, но она сработала и сделала часть русского или близкого к России народа враждебным к ней, перешедшим на услужение к её врагам".— Сергей Александрович, в вашем докладе сказано: "Наша национальная идея не должна быть направлена против кого-то, чаще всего этот "кто-то" – Запад. Антизападничество – признак зависимости от него". Но исторически Россия и западный мир — это два противоположных полюса. Как же тогда уйти от антизападничества?— Повторяю, нам не нужно антизападничество. Нам нужно заниматься собой, но помнить, что с Запада, из Европы к нам пришло очень многое.В брошюре [где опубликован доклад] написано, что мы заканчиваем европейское путешествие, которое задержалось на 100 с лишним лет — его необходимо было завершить в течение прошлого века. Но мы должны взять с собой все лучшее, что мы за это время накопили.Если бы мы не привели к дереву нашей собственной культуры европейскую прививку, мы не стали бы величайшей в мире литературой, величайшей на Земле музыкальной и кинематографической державой, и далее по списку. Поэтому отвергать Запад не надо.Но необходимо его сдерживать — вплоть до самых жесточайших политических мер. Поскольку мы, как мне кажется, пока что лишь потакаем агрессии Запада и особенно обезумевшей Европы. При этом, простите, Данте или Шопенгауэр в большей степени наш, нежели европейский. Европейцы в основном нигилисты и невежественные люди. — Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Китай не должен поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Евросоюзом. Чего добивается Евросоюз такими ультиматумами?— Евросоюз, вернее нынешнее руководство Европы потеряло разум от отчаяния. Они проигрывают все. Они тянут к войне. Поэтому то, что там говорят, в том числе Урсула фон дер Ляйен заявляет в пятый-десятый раз, нужно спокойно пропускать между ушей и готовиться к тому, чтобы предотвратить движение Европы к Третьей мировой войне.Для этого существует целый набор целей. На неделе я выпущу статью, в том числе и про это. Нам необходимо прекрасно понимать, что Европа в третий раз за 100 лет с небольшим гонит мир к Третьей мировой войне. Европейские элиты теряют внутреннее чувство легитимности, они проваливаются по всем направлениям, а для того, чтобы прикрыть это, повторюсь, гонят мир к войне.Поэтому заявление Урсулы фон дер Ляйен — это одно из многочисленных проявлений на этом движении Европы.— А удастся ли европейцам рассорить Китай и Россию, как вы считаете?— Я полагаю, что не удастся, потому что китайцы прекрасно понимают, что де-факто союз с Россией удваивает их силы, равно как де-факто союз Москвы с Пекином утраивает наши силы. Это нам крайне выгодно.Другое дело, что китайцы, естественно, будут пытаться маневрировать. Но для них разрыв с России — это самоубийство, поскольку тогда они остаются один на один с Западом, являясь конечной целью для него.Мы — первая цель Запада. Они хотят сломать военно-стратегический фундамент, на котором сейчас в том числе зиждется могущество Китая и свобода мирового большинства, которое освобождается от западного ига. Китай — вторая цель западников.России нельзя останавливать наступление ни на политическом, ни на военном, ни даже на военно-стратегическом уровнях. Об этом в интервью Анны Черкасовой с экспертами Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины.
https://ukraina.ru/20240620/1055337972.html
https://ukraina.ru/20250620/fedor-lukyanov-iran-i-izrail-pereshli-opasnye-granitsy-kotorye-derzhat-dazhe-rf-i-ukraina-1064062986.html
россия
европа
китай
запад
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сергей караганов, урсула фон дер ляйен, россия, европа, китай, ес, запад, идеология, культура, русский мир, третья мировая война
Интервью, Сергей Караганов, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Европа, Китай, ЕС, Запад, идеология, культура, Русский мир, третья мировая война

Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это

17:17 11.07.2025
 
© Сайт Сергея КарагановаСергей Караганов интервью
Сергей Караганов интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Известный политолог, доктор исторических наук Сергей Караганов в рамках темы о новой государственной идеологии России дал эксклюзивное интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой. Он отметил, что Евросоюзу не удастся рассорить Россию и Китай и объяснил, почему антизападничество — не есть хорошо.
Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов совместно с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" Федором Лукьяновым и экспертом Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Павлом Малютиным — презентовал в Москве доклад "Живая идея — мечта России. Кодекс россиянина в 21 веке".
В материале помимо прочего отмечается, что "Украина — мощный пример действенности, хоть в данном случае и во вред народу, государственной идеологии, равно как и опасности сохранения в стране идеологического вакуума". При этом, как пишут авторы доклада, эта идеология направлена не на созидание, а на разрушение и уничтожение: "Можно и нужно осуждать эту идеологию и основанную на ней политику, но она сработала и сделала часть русского или близкого к России народа враждебным к ней, перешедшим на услужение к её врагам".
— Сергей Александрович, в вашем докладе сказано: "Наша национальная идея не должна быть направлена против кого-то, чаще всего этот "кто-то" – Запад. Антизападничество – признак зависимости от него". Но исторически Россия и западный мир — это два противоположных полюса. Как же тогда уйти от антизападничества?
— Повторяю, нам не нужно антизападничество. Нам нужно заниматься собой, но помнить, что с Запада, из Европы к нам пришло очень многое.
В брошюре [где опубликован доклад] написано, что мы заканчиваем европейское путешествие, которое задержалось на 100 с лишним лет — его необходимо было завершить в течение прошлого века. Но мы должны взять с собой все лучшее, что мы за это время накопили.
Если бы мы не привели к дереву нашей собственной культуры европейскую прививку, мы не стали бы величайшей в мире литературой, величайшей на Земле музыкальной и кинематографической державой, и далее по списку. Поэтому отвергать Запад не надо.
Но необходимо его сдерживать — вплоть до самых жесточайших политических мер. Поскольку мы, как мне кажется, пока что лишь потакаем агрессии Запада и особенно обезумевшей Европы. При этом, простите, Данте или Шопенгауэр в большей степени наш, нежели европейский. Европейцы в основном нигилисты и невежественные люди.
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Сергей Караганов: кто онНаучный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики", доктор исторических наук
— Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что Китай не должен поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Евросоюзом. Чего добивается Евросоюз такими ультиматумами?
— Евросоюз, вернее нынешнее руководство Европы потеряло разум от отчаяния. Они проигрывают все. Они тянут к войне. Поэтому то, что там говорят, в том числе Урсула фон дер Ляйен заявляет в пятый-десятый раз, нужно спокойно пропускать между ушей и готовиться к тому, чтобы предотвратить движение Европы к Третьей мировой войне.
Для этого существует целый набор целей. На неделе я выпущу статью, в том числе и про это. Нам необходимо прекрасно понимать, что Европа в третий раз за 100 лет с небольшим гонит мир к Третьей мировой войне. Европейские элиты теряют внутреннее чувство легитимности, они проваливаются по всем направлениям, а для того, чтобы прикрыть это, повторюсь, гонят мир к войне.
Поэтому заявление Урсулы фон дер Ляйен — это одно из многочисленных проявлений на этом движении Европы.
— А удастся ли европейцам рассорить Китай и Россию, как вы считаете?
— Я полагаю, что не удастся, потому что китайцы прекрасно понимают, что де-факто союз с Россией удваивает их силы, равно как де-факто союз Москвы с Пекином утраивает наши силы. Это нам крайне выгодно.
Другое дело, что китайцы, естественно, будут пытаться маневрировать. Но для них разрыв с России — это самоубийство, поскольку тогда они остаются один на один с Западом, являясь конечной целью для него.
Мы — первая цель Запада. Они хотят сломать военно-стратегический фундамент, на котором сейчас в том числе зиждется могущество Китая и свобода мирового большинства, которое освобождается от западного ига. Китай — вторая цель западников.
Федор Лукьянов интервью
20 июня, 07:30
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России нельзя останавливать наступление ни на политическом, ни на военном, ни даже на военно-стратегическом уровнях. Об этом в интервью Анны Черкасовой с экспертами Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины.
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