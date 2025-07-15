Секретная служба США подстрелила мужчину и ввела локдаун в Белом доме - 15.07.2025 Украина.ру
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Секретная служба США подстрелила мужчину и ввела локдаун в Белом доме
Секретная служба США подстрелила мужчину и ввела локдаун в Белом доме - 15.07.2025 Украина.ру
Секретная служба США подстрелила мужчину и ввела локдаун в Белом доме
Временный локдаун на территории Белого дома ввела Секретная служба США во вторник 15 июля. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
2025-07-15T20:05
2025-07-15T20:05
новости
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дональд трамп
спецслужба
безопасность
белый дом
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По словам пресс-секретаря Белого дома, причиной ограничительных мер стал неизвестный предмет, заброшенный на территорию резиденции президента США. Журналистам на территории резиденции было предписано следовать в укрытие – оно оказалось в комнате для брифингов."Кто-то бросил свой телефон через забор", - уточнила Левитт причины принятия экстренных мер.Тем временем журналист газеты Washington Examiner Кристиан Даток сообщил с территории Белого дома, что Секретная служба США "подстрелила мужчину". При этом официальных сообщений о стрельбе в резиденции президента США нет.Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дональд трамп, спецслужба, безопасность, белый дом, секретность
Новости, США, Дональд Трамп, спецслужба, безопасность, Белый дом, секретность

Секретная служба США подстрелила мужчину и ввела локдаун в Белом доме

20:05 15.07.2025
 
© commons.wikimedia.org / Adam Foster
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© commons.wikimedia.org / Adam Foster
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Временный локдаун на территории Белого дома ввела Секретная служба США во вторник 15 июля. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По словам пресс-секретаря Белого дома, причиной ограничительных мер стал неизвестный предмет, заброшенный на территорию резиденции президента США. Журналистам на территории резиденции было предписано следовать в укрытие – оно оказалось в комнате для брифингов.
"Кто-то бросил свой телефон через забор", - уточнила Левитт причины принятия экстренных мер.
Тем временем журналист газеты Washington Examiner Кристиан Даток сообщил с территории Белого дома, что Секретная служба США "подстрелила мужчину". При этом официальных сообщений о стрельбе в резиденции президента США нет.
Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля
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