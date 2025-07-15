https://ukraina.ru/20250715/sekretnaya-sluzhba-ssha-podstrelila-muzhchinu-i-vvela-lokdaun-v-belom-dome-1065289401.html

Секретная служба США подстрелила мужчину и ввела локдаун в Белом доме

Секретная служба США подстрелила мужчину и ввела локдаун в Белом доме - 15.07.2025 Украина.ру

Секретная служба США подстрелила мужчину и ввела локдаун в Белом доме

Временный локдаун на территории Белого дома ввела Секретная служба США во вторник 15 июля. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

2025-07-15T20:05

2025-07-15T20:05

2025-07-15T20:05

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По словам пресс-секретаря Белого дома, причиной ограничительных мер стал неизвестный предмет, заброшенный на территорию резиденции президента США. Журналистам на территории резиденции было предписано следовать в укрытие – оно оказалось в комнате для брифингов."Кто-то бросил свой телефон через забор", - уточнила Левитт причины принятия экстренных мер.Тем временем журналист газеты Washington Examiner Кристиан Даток сообщил с территории Белого дома, что Секретная служба США "подстрелила мужчину". При этом официальных сообщений о стрельбе в резиденции президента США нет.Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дональд трамп, спецслужба, безопасность, белый дом, секретность