Секретная служба США подстрелила мужчину и ввела локдаун в Белом доме
Временный локдаун на территории Белого дома ввела Секретная служба США во вторник 15 июля. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По словам пресс-секретаря Белого дома, причиной ограничительных мер стал неизвестный предмет, заброшенный на территорию резиденции президента США. Журналистам на территории резиденции было предписано следовать в укрытие – оно оказалось в комнате для брифингов.
"Кто-то бросил свой телефон через забор", - уточнила Левитт причины принятия экстренных мер.
Тем временем журналист газеты Washington Examiner Кристиан Даток сообщил с территории Белого дома, что Секретная служба США "подстрелила мужчину". При этом официальных сообщений о стрельбе в резиденции президента США нет.
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