Пауки поменялись местами в банке: перестановки в украинском правительстве - 15.07.2025 Украина.ру
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Пауки поменялись местами в банке: перестановки в украинском правительстве
Пауки поменялись местами в банке: перестановки в украинском правительстве - 15.07.2025 Украина.ру
Пауки поменялись местами в банке: перестановки в украинском правительстве
Владимир Зеленский предложил министру экономики и первому вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство страны. Между тем экс-премьер-министр Денис Шмыгаль был выдвинут на пост министра обороны. Министр обороны Рустем Умеров может быть назначен послом Украины в США. Об этом 15 июля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2025-07-15T11:16
2025-07-15T16:01
администрация президента
дональд трамп
украина
новости
сша
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
кабмин
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Сам Зеленский объявил эти перемены началом "трансформации" исполнительной власти, призванной укрепить экономический потенциал страны и нарастить собственное производство оружия. Он отметил, что обсуждал с Свириденко меры по расширению программ поддержки граждан и масштабированию вооружения, и ожидает представления программы нового правительства в ближайшее время.По итогам встречи в Администрации президента Зеленский отметил, что Свириденко доложила о выполнении договорённостей с европейскими и американскими партнёрами по восстановлению Украины, а главной задачей назвал быстрое внедрение всех инициатив по укреплению устойчивости государства. Таким образом Юлия Свириденко, ныне первый вице-премьер-министр и глава Минэкономики, фактически становится кандидатом в премьеры. Её протеже связывают с главой ОП Андреем Ермаком, и в банке называют это усилением позиций офисов власти.Длительно работавший на посту премьера Денис Шмыгаль переведён в оборонное ведомство. Ожидаются и другие перестановки: помимо Умерова среди претендентов на должность посла в Вашингтоне называются и сам Шмыгаль, и другие политики. При этом в Киеве подчёркивают, что все изменения необходимы для "существенного обновления" работы Кабмина. Как заявил Зеленский, новые назначения – лишь первый шаг в заявленной реорганизации власти.Новый виток ротации произошёл на фоне визита в Киев спецпредставителя Дональда Трампа генерала Кита Келлога и активных контактов с администрацией США.В кулуарах столицы шли дискуссии, что Келлогу поручено "сопровождать" правительственную перестановку, а переговоры с Трампом обсуждали и кандидатуры новых дипломатов. Некоторые комментаторы прямо указывают, что Банковая стремится учесть запросы будущей администрации США, "перетасовывая" Кабмин под её интересы.По мнению политолога Дмитрия Краснова, не имеет смысла надеяться, что смена одного состава министров на другой изменит ситуацию. Он сравнил это с детской программой "Спокойной ночи, малыши": "С Украиной так же: сколько “хрюш” не меняй, кукловоды будут делать своё дело". Краснов также обращает внимание, что заявления Трампа следует воспринимать как "шум ветра": позиции "утреннего Трампа" и "вечернего Трампа" могут кардинально отличаться, и его обещания "закончить войну за сутки" давно забыты. По его словам, США заинтересованы прежде всего в прибыли от войны, а не в скором мире, поэтому Украине и России стоит рассчитывать в первую очередь на собственные силы и устойчивость.В целом же смена министров, по мнению большинства экспертов, вряд ли приведёт к серьёзным изменениям в переговорном процессе или ходу войны. Подробнее об этом в интервью — Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.Как отмечает Краснов, "если мы сами не готовы защитить свои интересы, никто за нас этого не сделает", и любые внешние "жесткие заявления" остаются главным образом информационным фоном.Следите за новостями на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250630/yuliya-sviridenko--buduschiy-premer-ukrainy-1064456266.html
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администрация президента, дональд трамп, украина, новости, сша, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, кабмин
Администрация президента, Дональд Трамп, Украина, Новости, США, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Кабмин

Пауки поменялись местами в банке: перестановки в украинском правительстве

11:16 15.07.2025 (обновлено: 16:01 15.07.2025)
 
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
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Владимир Зеленский предложил министру экономики и первому вице-премьеру Украины Юлии Свириденко возглавить правительство страны. Между тем экс-премьер-министр Денис Шмыгаль был выдвинут на пост министра обороны. Министр обороны Рустем Умеров может быть назначен послом Украины в США. Об этом 15 июля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Сам Зеленский объявил эти перемены началом "трансформации" исполнительной власти, призванной укрепить экономический потенциал страны и нарастить собственное производство оружия.
Он отметил, что обсуждал с Свириденко меры по расширению программ поддержки граждан и масштабированию вооружения, и ожидает представления программы нового правительства в ближайшее время.

По итогам встречи в Администрации президента Зеленский отметил, что Свириденко доложила о выполнении договорённостей с европейскими и американскими партнёрами по восстановлению Украины, а главной задачей назвал быстрое внедрение всех инициатив по укреплению устойчивости государства.
Таким образом Юлия Свириденко, ныне первый вице-премьер-министр и глава Минэкономики, фактически становится кандидатом в премьеры. Её протеже связывают с главой ОП Андреем Ермаком, и в банке называют это усилением позиций офисов власти.

Длительно работавший на посту премьера Денис Шмыгаль переведён в оборонное ведомство.
Ожидаются и другие перестановки: помимо Умерова среди претендентов на должность посла в Вашингтоне называются и сам Шмыгаль, и другие политики.
При этом в Киеве подчёркивают, что все изменения необходимы для "существенного обновления" работы Кабмина. Как заявил Зеленский, новые назначения – лишь первый шаг в заявленной реорганизации власти.

Новый виток ротации произошёл на фоне визита в Киев спецпредставителя Дональда Трампа генерала Кита Келлога и активных контактов с администрацией США.
В кулуарах столицы шли дискуссии, что Келлогу поручено "сопровождать" правительственную перестановку, а переговоры с Трампом обсуждали и кандидатуры новых дипломатов. Некоторые комментаторы прямо указывают, что Банковая стремится учесть запросы будущей администрации США, "перетасовывая" Кабмин под её интересы.

По мнению политолога Дмитрия Краснова, не имеет смысла надеяться, что смена одного состава министров на другой изменит ситуацию.
Он сравнил это с детской программой "Спокойной ночи, малыши": "С Украиной так же: сколько “хрюш” не меняй, кукловоды будут делать своё дело".
Краснов также обращает внимание, что заявления Трампа следует воспринимать как "шум ветра": позиции "утреннего Трампа" и "вечернего Трампа" могут кардинально отличаться, и его обещания "закончить войну за сутки" давно забыты. По его словам, США заинтересованы прежде всего в прибыли от войны, а не в скором мире, поэтому Украине и России стоит рассчитывать в первую очередь на собственные силы и устойчивость.

В целом же смена министров, по мнению большинства экспертов, вряд ли приведёт к серьёзным изменениям в переговорном процессе или ходу войны. Подробнее об этом в интервью — Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.
Как отмечает Краснов, "если мы сами не готовы защитить свои интересы, никто за нас этого не сделает", и любые внешние "жесткие заявления" остаются главным образом информационным фоном.
Свириденко Юлия - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
30 июня, 13:28
Юлия Свириденко – будущий премьер Украины?В своей книге "Время жить и время умирать" Эрих Мария Ремарк писал: "На войне время течёт не так, как в мирные дни". И это совершенно справедливые слова.
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