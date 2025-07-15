https://ukraina.ru/20250715/opasnye-igry-kakoe-oruzhie-ssha-mogut-peredat-kievu-dlya-udarov-po-rossii-1065276841.html

Опасные игры: какое оружие США могут передать Киеву для ударов по России

Опасные игры: какое оружие США могут передать Киеву для ударов по России - 15.07.2025 Украина.ру

Опасные игры: какое оружие США могут передать Киеву для ударов по России

Журналисты Washington Post сообщили, что Зеленский просил у Трампа оружие для ударов по Москве. США рассматривают поставки ракет Tomahawk, ATACMS и JASSM через союзников по НАТО. В Кремле считают, что эта информация может быть фейком. Если нет, то Запад, очевидно, готовится к эскалации конфликта

2025-07-15T20:17

2025-07-15T20:17

2025-07-15T20:17

эксклюзив

украина

германия

дональд трамп

сша

владимир зеленский

дмитрий песков

пентагон

нато

f-35

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Владимир Зеленский просил у президента США Дональда Трампа "оружие для удара по Москве", сообщили журналисты Washington Post. Этот вопрос Зеленский якобы поднял во время разговора с Трампом по телефону. Так Зеленский ответил на вопрос американского лидера о том, почему ВСУ не наносят удары по российской столице."Мы можем, если вы дадите нам оружие", - якобы сказал Зеленский. А Трамп предложил в ответ "усилить давление" не только на Москву, но и Санкт-Петербург, сообщили американские журналисты.Если такой разговор состоялся, то он больше похож на диалог маленького мальчика с Дедом Морозом. "Хочу новый компьютер", просит мальчик в письме, и уточняет: "такой, белый". Впрочем, в Кремле скептически отнеслись к этой информаци. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что такая риторика не только сейчас появилась, и чаще всего "это все оказывается фейками"."Иногда бывают серьезные какие-то сливы, в том числе в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми", - сказал Песков.Неизвестно, что на самом деле решила американская администрация, но в СМИ уже выдали несколько версий.Схема поставокСША будут продавать американское оружие странам НАТО (Великобритания, Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция), которые потом будут поставлять его на Украину. Предполагается, что натовцы передадут Киеву оружие из своих запасов, которые позже восполнят американским. Об этом пишут журналисты немецкого Der Spiegel.Сначала Штаты продадут союзникам по НАТО вооружение на сумму около 10 млрд долларов. В пакет войдут ракеты, средства ПВО и артиллерийские снаряды, пишут, ссылаясь на источники, журналисты американского портала Axios."Два источника сообщили Axios, что план будет включать [поставки] ракет большой дальности, способные наносить удары вглубь территории России", - пишут журналисты.TomahawkВ США якобы обсуждали возможность поставок на Украину ракет Tomahawk. Дональд Трамп рассматривал это предложение 11 июля, сообщил колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус. Однако в список вооружения для отправки Tomahawk не внесли.Tomahawk - семейство высокоточных дозвуковых крылатых ракет морского и наземного базирования. Разрабатывались в США в 1970-е годы, в 1983 году приняты на вооружение - в очередной виток холодной войны с Советским Союзом на этапе Афганской кампании. Изначально запуск ракет осуществлялся через торпедные аппараты (или вертикальные пусковые установки) подлодок, из пусковых установок на кораблях и наземных установок. Последние были уничтожены к 1991 году согласно первому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Существует два основных варианта "Томагавков":Еще один вариант BGM-109G предполагал запуск ракет с ядерными боеголовками из сухопутной пусковой установки Gryphon, уничтоженной в рамках ДРСМД. После разрыва договора (2019 год) США продемонстрировали запуск "Томагавка" из наземной установки Typhon и приняли ее в эксплуатацию в 2023 году.Подробнее о "Томагавках" - в материале Алексея Туманова Американский "Томагавк": ракеты, установки и последствия разрыва ДРСМДВ октябре 2024 года в СМИ просочилась информация о том, что Владимир Зеленский якобы просил США передать Украине "Томагавки"."Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - заявил журналистам Зеленский.TyphoonПоскольку еще неизвестно, будут ли Штаты размещать свои ракеты в Германии (решение примут осенью), власти ФРГ закупят американские ракетные комплексы Typhoon. Об этом в эфире передачи Tagesthemen на немецком телеканале ARD сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.Глава Пентагона Пит Хегсет приветствовал запрос правительства ФРГ. Комплексы могут стать временным решением, пока в Европе не начнут производить собственные аналоги. А на это, по словам Писториуса, потребуются 7-10 лет.Власти США должны одобрить или отклонить предложение Берлина о закупке Typhoon. Пока что решение также не принято.Ракетный комплекс MRC (Mid-Range Capability, "Возможности средней дальности") Typhon представляет собой наземную мобильную систему. Комплекс разработан компанией Lockheed Martin для армии США, первый образец поставлен в войска в 2022 году. Он создан на базе корабельной вертикальной пусковой установки Mk 41, адаптированной под наземное использование (Mk 70), и интегрирован с системой наведения Aegis.Комплекс использует два типа ракет: крылатую ракету Tomahawk с дальностью до 1800–2500 км и многоцелевую сверхзвуковую ракету SM-6 с дальностью до 460–600 км, способную поражать наземные и надводные цели. Typhon стал первым американским наземным комплексом средней дальности после расторжения ДРСМД в 2019 году, что позволило США возобновить разработку таких систем. Каждая батарея включает четыре пусковые установки, командный пункт, транспортно-заряжающую машину и машину обеспечения боевого дежурства.MRC Typhon позиционируется как промежуточное звено между оперативно-тактическим комплексом PrSM (дальность до 550–1000 км) и гиперзвуковым LRHW (дальность свыше 2775 км).Первые успешные испытания с пусками ракет Tomahawk и SM-6 состоялись в 2023 году. В перспективе Typhon может быть адаптирован для запуска гиперзвуковых ракет. По данным из открытых источников, комплекс уже развернут на Гавайях, а в ближайшие годы планируется размещение батарей в Германии, Колорадо и Северной Каролине (США). Кроме этого, комплекс разворачивали на учениях на Филиппинах в 2024 году.JASSMСША могут поставить на Украину дальнобойные ракеты JASSM, способные преодолеть до 1,8 тысячи километров, заявили авторы издания Military Watch Magazine. Предполагается, что Украина сможет адаптировать для пусков собственную авиацию - МиГ-29, Су-24 и Су-27.Ракета воздушного базирования AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) предназначена для поражения стратегически важных целей на значительном расстоянии. Ракета разработана компанией Lockheed Martin, принята на вооружение ВВС США в 2009 году.JASSM имеет дальность действия около 370 км в базовой версии и до 1000 км в модификации JASSM-ER (Extended Range). Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения, инерциальной навигационной системой с GPS-коррекцией и мощной боевой частью весом 450 кг для уничтожения бункеров, командных пунктов и инфраструктуры противника.В JASSM применена технология "стелс", что, по заявлениям западных профильных изданий, делает ее сложной целью для систем противовоздушной обороны. Ракету могут запускать с истребителей F-16, F-15E, F-35 и бомбардировщиков B-1B, B-2 и B-52. Кроме этого, за счет дальности полета носитель JASSM может просто не входить в зону поражения ПВО.В 2018 году на основе JASSM была разработана противокорабельная ракета LRASM для поражения морских целей, а также AGM-158D JASSM-XR (eXtreme Range) с дальностью полета до 1800 км. В том же году Штаты применили 19 ракет JASSM в боевых условиях в Сирии.К 2025 году Lockheed Martin произвела свыше 10 000 единиц JASSM. Однако высокая стоимость (около $1,2 млн за ракету) и ограничения экспорта для некоторых стран вызывают дискуссии о ее доступности и применении.Кстати, в Германии открыли завод по производству центральных секций для американского истребителя F-35. Подробнее об этом в материале Алексея Туманова От Patriot до дефицита специалистов: почему немецкий ОПК не успевает за запросами УкраиныБлижайшие аналоги JASSM - британская Storm Shadow и французская SCALP-EG.ATACMSПрезидент США Дональд Трамп может разрешить Украине использовать ракеты ATACMS дальностью до 300 км для ударов вглубь России, по версии источника Washington Post. Предполагается, что речь идет о 18 ракетах, которые уже есть у Киева. Чиновники из Пентагона якобы несколько месяцев призывали украинские власти начать их использовать.ATACMS (Army Tactical Missile System) - высокоточная баллистическая ракета оперативно-тактического назначения, предназначенная для поражения целей на расстоянии до 300 км. Запускается с пусковых установок M270 MLRS и M142 HIMARS.ATACMS оснащена различными типами боевых частей, включая кассетные (M74 APAM) и унитарные (Block IA Unitary). Система наведения сочетает инерциальную навигацию и GPS, точность поражения - с отклонением менее 10 метров.ATACMS прошла несколько модернизаций, включая версии Block I, IA и II, с улучшениями в дальности, точности и типах боевых частей. Ракета активно использовалась в операциях в Ираке и Афганистане, а с 2022 года поставляется на Украину. На смену ATACMS в Штатах начали производить более современную систему PrSM с большей дальностью (до 500–1000 км).По данным из открытых источников, стоимость одной ракеты достигает 1 млн долларов США.Что решит Трамп?Информационная война продолжается. Сообщения западных СМИ никем не подтверждены, и даже Песков склоняется к мнению, что это может быть фейк. Однако сам факт обсуждения поставок дальнобойного оружия вызывает серьезные вопросы.Штаты ищут обходные пути поставок через союзников по НАТО, тем самым избегая формального прямого вовлечения в конфликт с одной стороны, а с другой - загружая заказами европейцев собственный ОПК. В любом случае, эти меры увеличат военный потенциал Украины.Если Киев получит ATACMS или JASSM вместе с разрешением бить вглубь России, это может спровоцировать жесткий ответ Москвы. Развертывание комплексов Typhon в Германии и потенциальная адаптация JASSM для украинской авиации указывают на долгосрочные планы Запада. Тем не менее, страдать от боевых действий будут не американцы и не европейцы.Главный вопрос – что решит Трамп? Получит ли Украина оружие для ударов вглубь России, какое, и как на это отреагирует Москва? Пока ясно одно: конфликт, скорее всего, входит в новую, еще более опасную фазу. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Трамп "находится под беспрецедентным давлением ЕС и НАТО, которые поддерживают требования Зеленского продолжать поставки современного оружия".

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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