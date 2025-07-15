НАТО найдёт деньги на оружие для ВСУ в Европе - Рютте - 15.07.2025 Украина.ру
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НАТО найдёт деньги на оружие для ВСУ в Европе - Рютте
НАТО найдёт деньги на оружие для ВСУ в Европе - Рютте - 15.07.2025 Украина.ру
НАТО найдёт деньги на оружие для ВСУ в Европе - Рютте
Деньги на оружие для ВСУ военно-политический блок НАТО найдёт в Европе. Об этом 15 июля в Вашингтоне заявил глава блока Марк Рютте.
2025-07-15T20:40
2025-07-15T20:40
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Генсек НАТО сделал своё заявление о закупках оружия для страны, которая не входит в военно-политический блок, после встречи с членами Конгресса США. "Оружие также очень важно, и мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся", - заявил Рютте.Генсек также подчеркнул, сооьщает РИА Новости что в случае введения США вторичных санкций в отношении России пострадают Индия, Китай и Бразилия. "Поэтому, если бы я был на их месте, я бы старался убедить президента Владимира Путина начать серьезные переговоры", - пояснил Рютте.Ранее в понедельник 14 июля президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. Трамп заявил, что США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы. Затем союзники передадут военную помощь Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО, отметило российское издание.Оно также напомнило, что ранее в Кремле заявляли, что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, европа, дональд трамп, рютте, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, всу, военная техника, военная помощь украине, китай, бразилия, индия, международные отношения, международная политика
Новости, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Рютте, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная техника, военная помощь Украине, Китай, Бразилия, Индия, международные отношения, Международная политика

НАТО найдёт деньги на оружие для ВСУ в Европе - Рютте

20:40 15.07.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Деньги на оружие для ВСУ военно-политический блок НАТО найдёт в Европе. Об этом 15 июля в Вашингтоне заявил глава блока Марк Рютте.
Генсек НАТО сделал своё заявление о закупках оружия для страны, которая не входит в военно-политический блок, после встречи с членами Конгресса США.
"Оружие также очень важно, и мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся", - заявил Рютте.
Генсек также подчеркнул, сооьщает РИА Новости что в случае введения США вторичных санкций в отношении России пострадают Индия, Китай и Бразилия.
"Поэтому, если бы я был на их месте, я бы старался убедить президента Владимира Путина начать серьезные переговоры", - пояснил Рютте.
Ранее в понедельник 14 июля президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО.
Трамп заявил, что США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы. Затем союзники передадут военную помощь Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО, отметило российское издание.
Оно также напомнило, что ранее в Кремле заявляли, что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля
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