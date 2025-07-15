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НАТО найдёт деньги на оружие для ВСУ в Европе - Рютте

НАТО найдёт деньги на оружие для ВСУ в Европе - Рютте - 15.07.2025 Украина.ру

НАТО найдёт деньги на оружие для ВСУ в Европе - Рютте

Деньги на оружие для ВСУ военно-политический блок НАТО найдёт в Европе. Об этом 15 июля в Вашингтоне заявил глава блока Марк Рютте.

2025-07-15T20:40

2025-07-15T20:40

2025-07-15T20:40

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Генсек НАТО сделал своё заявление о закупках оружия для страны, которая не входит в военно-политический блок, после встречи с членами Конгресса США. "Оружие также очень важно, и мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся", - заявил Рютте.Генсек также подчеркнул, сооьщает РИА Новости что в случае введения США вторичных санкций в отношении России пострадают Индия, Китай и Бразилия. "Поэтому, если бы я был на их месте, я бы старался убедить президента Владимира Путина начать серьезные переговоры", - пояснил Рютте.Ранее в понедельник 14 июля президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. Трамп заявил, что США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы. Затем союзники передадут военную помощь Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО, отметило российское издание.Оно также напомнило, что ранее в Кремле заявляли, что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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