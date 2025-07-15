Чехия не будет участвовать в закупке странами НАТО вооружений США для ВСУ - 15.07.2025 Украина.ру
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Чехия не будет участвовать в закупке странами НАТО вооружений США для ВСУ
Чехия не будет участвовать в закупке странами НАТО вооружений США для ВСУ - 15.07.2025 Украина.ру
Чехия не будет участвовать в закупке странами НАТО вооружений США для ВСУ
Официальная Прага не поддержит инициативу закупки американских вооружений для украинской армии. Об этом заявил глава чешского правительства Петр Фиала
2025-07-15T19:46
2025-07-15T19:46
новости
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петер сийярто
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"Чехия не будет присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи Украине. Чешская Республика сосредоточена на других проектах и путях помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов", - заявил премьер-министр этой республики.Чехия не одинока в таком решении, пишет издание "Военное обзрение". Не будет участвовать в закупках оружия для ВСУ и Венгрия, но по другим причинам. Глава МИД страны Петер Сийярто накануне заявил, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерская армия не будут направлены на Украину ни при каких обстоятельствах. Официально о закупках ракетных систем Patriot для Киева объявили Германия и Норвегия. Они готовы выделить на это средства. Дания также заявила о готовности потратиться на вооружение для ВСУ.Тем временем Венгрия призывает ЕС ввести санкции против Украины из-за гибели венгра при мобилизации Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, чехия, сша, петер сийярто, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, всу, пво, зрк patriot, военная помощь украине
Новости, Украина, Чехия, США, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, ПВО, ЗРК Patriot, военная помощь Украине

Чехия не будет участвовать в закупке странами НАТО вооружений США для ВСУ

19:46 15.07.2025
 
© Фото : president.gov.uaПетр Фиала
Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : president.gov.ua
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Официальная Прага не поддержит инициативу закупки американских вооружений для украинской армии. Об этом заявил глава чешского правительства Петр Фиала
"Чехия не будет присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи Украине. Чешская Республика сосредоточена на других проектах и путях помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов", - заявил премьер-министр этой республики.
Чехия не одинока в таком решении, пишет издание "Военное обзрение". Не будет участвовать в закупках оружия для ВСУ и Венгрия, но по другим причинам.
Глава МИД страны Петер Сийярто накануне заявил, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерская армия не будут направлены на Украину ни при каких обстоятельствах.
Официально о закупках ракетных систем Patriot для Киева объявили Германия и Норвегия. Они готовы выделить на это средства. Дания также заявила о готовности потратиться на вооружение для ВСУ.
Тем временем Венгрия призывает ЕС ввести санкции против Украины из-за гибели венгра при мобилизации
Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля
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