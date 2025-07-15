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Чехия не будет участвовать в закупке странами НАТО вооружений США для ВСУ

Чехия не будет участвовать в закупке странами НАТО вооружений США для ВСУ - 15.07.2025 Украина.ру

Чехия не будет участвовать в закупке странами НАТО вооружений США для ВСУ

Официальная Прага не поддержит инициативу закупки американских вооружений для украинской армии. Об этом заявил глава чешского правительства Петр Фиала

2025-07-15T19:46

2025-07-15T19:46

2025-07-15T19:46

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петер сийярто

дональд трамп

вооруженные силы украины

нато

всу

пво

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"Чехия не будет присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи Украине. Чешская Республика сосредоточена на других проектах и путях помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов", - заявил премьер-министр этой республики.Чехия не одинока в таком решении, пишет издание "Военное обзрение". Не будет участвовать в закупках оружия для ВСУ и Венгрия, но по другим причинам. Глава МИД страны Петер Сийярто накануне заявил, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерская армия не будут направлены на Украину ни при каких обстоятельствах. Официально о закупках ракетных систем Patriot для Киева объявили Германия и Норвегия. Они готовы выделить на это средства. Дания также заявила о готовности потратиться на вооружение для ВСУ.Тем временем Венгрия призывает ЕС ввести санкции против Украины из-за гибели венгра при мобилизации Больше новостей дня представлено в обзоре Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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