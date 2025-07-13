Своевременность Мюнхенской речи. Итоги 13 июля - 13.07.2025 Украина.ру
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Своевременность Мюнхенской речи. Итоги 13 июля
Своевременность Мюнхенской речи. Итоги 13 июля - 13.07.2025 Украина.ру
Своевременность Мюнхенской речи. Итоги 13 июля
Президент России Владимир Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь
2025-07-13T18:10
2025-07-13T18:10
эксклюзив
хроники
владимир путин
иван грозный
виктория титова
франция
россия
запад
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О том, как готовил свою речь в Мюнхене и как Запад относится к России президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину."Я это своё выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолёте, - признался Путин. - Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал", — отметил Путин.Он указал, что "посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность"."Я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию — просто мы по-другому жить не можем. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнёров в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение", — пояснил Путин.Президент России отметил, что ему "показалось, что пора всё-таки" подать сигнал Западу."Надо жить дружно, давайте как-то с уважением будем друг к другу относиться, без всякого навязывания своей воли, без попыток подавления другой воли, с учетом интересов всех участников международного общения", — описал Путин этот сигнал.Он указал на своевременность Мюнхенской речи."Поскольку часто [ту речь] вспоминают, видимо, это было все-таки своевременно, но, к сожалению, не было услышано", — указал президент РФ.Также Путин указал, что Запад ещё во времена Ивана Грозного пытался подчинить себе Россию."И как только Иван Грозный сказал: "Нет, мы останемся православными", сразу возникла легенда, что он жестокий тиран, что он вообще сумасшедший и так далее. Хотя никто не вспоминает в таком контексте о том, что творил, скажем, Кромвель, что было в Англии, во Франции. Об этом как-то умалчивает западная история", — напомнил Путин.Путин отметил, что в западном обществе не принято обсуждать эту жестокость. По крайней мере, указал президент России, не говорят, что это варварство и отсутствие культуры. Однако уже в те времена они пытались установить контроль над Россией.Кроме того, заявил президент РФ, Великобритания и Франция винят Россию в развале своих империй."В некоторых бывших колониальных империях — в Великобритании, во Франции — считают нас виноватыми в том, что развалились их колониальные империи. И эта историческая память, исторический негатив сохраняются до сих пор, я это вижу — как это ни странно", — отметил Путин.По словам главы государства, на это иногда смешно смотреть, но он видит и фиксирует это по некоторым мелочам.При это он напомнил, что после Второй мировой войны США и СССР вместе стремились к разрушению колониальных империй. Путин указал, что Москва и Вашингтон оказывали содействие колониям в обретении ими своей независимости и суверенитета.По словам Путина, то, что произошло после развала СССР лишь подтвердило, что в основе противоречий с Западом лежали геополитические факторы, а не идеология."Когда уже и Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Не просто наплевательское отношение, а ещё и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ", — отметил Путин.По его словам, это было понятно с начала 2000-х годов, но у многих тогда еще были иллюзии насчет отношений с западными странами. Они же рассчитывали жить по правилам, которые придумали сами для себя."На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы", — указал президент России.Он рассказал, что Россия предлагала многое: и в области стратегических наступательных вооружений, и в области ПРО. Но всё отвергалось Западом.России стало ясно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее, подчеркнул президент РФ.Помимо этого президент России рассказал о том, как выстраивает свою работу."Свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: "Семь раз отмерь, один раз отрежь"", — отметил Путин.Когда журналист Зарубин напомнил президенту России, что в числе его характеристик было прописано "пониженное чувство опасности", Путин назвал такую характеристику неточной, т. к. её дали в ходе подготовки к работе в нелегальной разведке."В ходе подготовки и выявления личных деловых качеств кандидата на эту работу создаются искусственные ситуации, которые связаны с риском, опасностью. И специалисты-психологи анализируют поведение человека. Но дело-то в том, что меня взяли на эту работу из оперативного состава. Я уже несколько лет проработал оперативником, и я видел, что часть мероприятий, которые проводятся в отношении меня, имеют искусственный оперативный характер. Поэтому я и вел себя, может быть, спокойнее, чем любой другой нормальный человек в такой ситуации", — указал Путин.При этом, отметил президент России, он в значительной степени исходил из того, что происходящее в данном случае - не боевая ситуация, а потому оценка психологов являлась неточной.Также Путин заявил, что России для успешного развития нужно оставаться лидером по важнейшим направлениям, при этом нужно опираться на историю и традиционные ценности."Если мы будем развиваться на этой базе, морально-нравственной, исторической традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех", — рассказал президент России.По словам Путина, обеспечение будущего России будет невозможно, если развитие не будет основываться на истории предков, традиционных ценностях, "на глубинной сущности общества, которая передается из поколения в поколение".Об американо-российских отношениях — в статье Виктории Титовой ""Загадочная" встреча Лаврова и Рубио: Россия готовится к психической атаке Трампа".
https://ukraina.ru/20250713/istoki-protivorechiy-s-zapadom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-13-iyulya-1065170402.html
https://ukraina.ru/20250713/za-onufriya-vstupilis-umerova-otpravyat-za-okean-glavnoe-na-utro-13-iyulya-1065163171.html
https://ukraina.ru/20250712/chasto-bili-v-detstve-detskie-kompleksy-zelenskogo-itogi-12-iyulya-1065146785.html
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Егор Леев
Егор Леев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, иван грозный, виктория титова, франция, россия, запад
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Иван Грозный, Виктория Титова, Франция, Россия, Запад

Своевременность Мюнхенской речи. Итоги 13 июля

18:10 13.07.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь
О том, как готовил свою речь в Мюнхене и как Запад относится к России президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Я это своё выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолёте, - признался Путин. - Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал", — отметил Путин.
Он указал, что "посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность".
"Я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию — просто мы по-другому жить не можем. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнёров в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение", — пояснил Путин.
Президент России отметил, что ему "показалось, что пора всё-таки" подать сигнал Западу.
"Надо жить дружно, давайте как-то с уважением будем друг к другу относиться, без всякого навязывания своей воли, без попыток подавления другой воли, с учетом интересов всех участников международного общения", — описал Путин этот сигнал.
Он указал на своевременность Мюнхенской речи.
"Поскольку часто [ту речь] вспоминают, видимо, это было все-таки своевременно, но, к сожалению, не было услышано", — указал президент РФ.
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Также Путин указал, что Запад ещё во времена Ивана Грозного пытался подчинить себе Россию.
"И как только Иван Грозный сказал: "Нет, мы останемся православными", сразу возникла легенда, что он жестокий тиран, что он вообще сумасшедший и так далее. Хотя никто не вспоминает в таком контексте о том, что творил, скажем, Кромвель, что было в Англии, во Франции. Об этом как-то умалчивает западная история", — напомнил Путин.
Путин отметил, что в западном обществе не принято обсуждать эту жестокость. По крайней мере, указал президент России, не говорят, что это варварство и отсутствие культуры. Однако уже в те времена они пытались установить контроль над Россией.
Кроме того, заявил президент РФ, Великобритания и Франция винят Россию в развале своих империй.
"В некоторых бывших колониальных империях — в Великобритании, во Франции — считают нас виноватыми в том, что развалились их колониальные империи. И эта историческая память, исторический негатив сохраняются до сих пор, я это вижу — как это ни странно", — отметил Путин.
По словам главы государства, на это иногда смешно смотреть, но он видит и фиксирует это по некоторым мелочам.
При это он напомнил, что после Второй мировой войны США и СССР вместе стремились к разрушению колониальных империй. Путин указал, что Москва и Вашингтон оказывали содействие колониям в обретении ими своей независимости и суверенитета.
По словам Путина, то, что произошло после развала СССР лишь подтвердило, что в основе противоречий с Западом лежали геополитические факторы, а не идеология.
"Когда уже и Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Не просто наплевательское отношение, а ещё и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ", — отметил Путин.
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По его словам, это было понятно с начала 2000-х годов, но у многих тогда еще были иллюзии насчет отношений с западными странами. Они же рассчитывали жить по правилам, которые придумали сами для себя.
"На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы", — указал президент России.
Он рассказал, что Россия предлагала многое: и в области стратегических наступательных вооружений, и в области ПРО. Но всё отвергалось Западом.
России стало ясно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее, подчеркнул президент РФ.
Помимо этого президент России рассказал о том, как выстраивает свою работу.
"Свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: "Семь раз отмерь, один раз отрежь"", — отметил Путин.
Когда журналист Зарубин напомнил президенту России, что в числе его характеристик было прописано "пониженное чувство опасности", Путин назвал такую характеристику неточной, т. к. её дали в ходе подготовки к работе в нелегальной разведке.
"В ходе подготовки и выявления личных деловых качеств кандидата на эту работу создаются искусственные ситуации, которые связаны с риском, опасностью. И специалисты-психологи анализируют поведение человека. Но дело-то в том, что меня взяли на эту работу из оперативного состава. Я уже несколько лет проработал оперативником, и я видел, что часть мероприятий, которые проводятся в отношении меня, имеют искусственный оперативный характер. Поэтому я и вел себя, может быть, спокойнее, чем любой другой нормальный человек в такой ситуации", — указал Путин.
При этом, отметил президент России, он в значительной степени исходил из того, что происходящее в данном случае - не боевая ситуация, а потому оценка психологов являлась неточной.
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Также Путин заявил, что России для успешного развития нужно оставаться лидером по важнейшим направлениям, при этом нужно опираться на историю и традиционные ценности.
"Если мы будем развиваться на этой базе, морально-нравственной, исторической традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех", — рассказал президент России.
По словам Путина, обеспечение будущего России будет невозможно, если развитие не будет основываться на истории предков, традиционных ценностях, "на глубинной сущности общества, которая передается из поколения в поколение".
Об американо-российских отношениях — в статье Виктории Титовой ""Загадочная" встреча Лаврова и Рубио: Россия готовится к психической атаке Трампа".
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