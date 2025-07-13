https://ukraina.ru/20250713/svoevremennost-myunkhenskoy-rechi-itogi-13-iyulya-1065183614.html

Своевременность Мюнхенской речи. Итоги 13 июля

Своевременность Мюнхенской речи. Итоги 13 июля - 13.07.2025 Украина.ру

Своевременность Мюнхенской речи. Итоги 13 июля

Президент России Владимир Путин рассказал, как готовил Мюнхенскую речь

2025-07-13T18:10

2025-07-13T18:10

2025-07-13T18:10

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О том, как готовил свою речь в Мюнхене и как Запад относится к России президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину."Я это своё выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолёте, - признался Путин. - Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал", — отметил Путин.Он указал, что "посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность"."Я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию — просто мы по-другому жить не можем. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнёров в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение", — пояснил Путин.Президент России отметил, что ему "показалось, что пора всё-таки" подать сигнал Западу."Надо жить дружно, давайте как-то с уважением будем друг к другу относиться, без всякого навязывания своей воли, без попыток подавления другой воли, с учетом интересов всех участников международного общения", — описал Путин этот сигнал.Он указал на своевременность Мюнхенской речи."Поскольку часто [ту речь] вспоминают, видимо, это было все-таки своевременно, но, к сожалению, не было услышано", — указал президент РФ.Также Путин указал, что Запад ещё во времена Ивана Грозного пытался подчинить себе Россию."И как только Иван Грозный сказал: "Нет, мы останемся православными", сразу возникла легенда, что он жестокий тиран, что он вообще сумасшедший и так далее. Хотя никто не вспоминает в таком контексте о том, что творил, скажем, Кромвель, что было в Англии, во Франции. Об этом как-то умалчивает западная история", — напомнил Путин.Путин отметил, что в западном обществе не принято обсуждать эту жестокость. По крайней мере, указал президент России, не говорят, что это варварство и отсутствие культуры. Однако уже в те времена они пытались установить контроль над Россией.Кроме того, заявил президент РФ, Великобритания и Франция винят Россию в развале своих империй."В некоторых бывших колониальных империях — в Великобритании, во Франции — считают нас виноватыми в том, что развалились их колониальные империи. И эта историческая память, исторический негатив сохраняются до сих пор, я это вижу — как это ни странно", — отметил Путин.По словам главы государства, на это иногда смешно смотреть, но он видит и фиксирует это по некоторым мелочам.При это он напомнил, что после Второй мировой войны США и СССР вместе стремились к разрушению колониальных империй. Путин указал, что Москва и Вашингтон оказывали содействие колониям в обретении ими своей независимости и суверенитета.По словам Путина, то, что произошло после развала СССР лишь подтвердило, что в основе противоречий с Западом лежали геополитические факторы, а не идеология."Когда уже и Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Не просто наплевательское отношение, а ещё и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ", — отметил Путин.По его словам, это было понятно с начала 2000-х годов, но у многих тогда еще были иллюзии насчет отношений с западными странами. Они же рассчитывали жить по правилам, которые придумали сами для себя."На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы", — указал президент России.Он рассказал, что Россия предлагала многое: и в области стратегических наступательных вооружений, и в области ПРО. Но всё отвергалось Западом.России стало ясно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее, подчеркнул президент РФ.Помимо этого президент России рассказал о том, как выстраивает свою работу."Свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: "Семь раз отмерь, один раз отрежь"", — отметил Путин.Когда журналист Зарубин напомнил президенту России, что в числе его характеристик было прописано "пониженное чувство опасности", Путин назвал такую характеристику неточной, т. к. её дали в ходе подготовки к работе в нелегальной разведке."В ходе подготовки и выявления личных деловых качеств кандидата на эту работу создаются искусственные ситуации, которые связаны с риском, опасностью. И специалисты-психологи анализируют поведение человека. Но дело-то в том, что меня взяли на эту работу из оперативного состава. Я уже несколько лет проработал оперативником, и я видел, что часть мероприятий, которые проводятся в отношении меня, имеют искусственный оперативный характер. Поэтому я и вел себя, может быть, спокойнее, чем любой другой нормальный человек в такой ситуации", — указал Путин.При этом, отметил президент России, он в значительной степени исходил из того, что происходящее в данном случае - не боевая ситуация, а потому оценка психологов являлась неточной.Также Путин заявил, что России для успешного развития нужно оставаться лидером по важнейшим направлениям, при этом нужно опираться на историю и традиционные ценности."Если мы будем развиваться на этой базе, морально-нравственной, исторической традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех", — рассказал президент России.По словам Путина, обеспечение будущего России будет невозможно, если развитие не будет основываться на истории предков, традиционных ценностях, "на глубинной сущности общества, которая передается из поколения в поколение".Об американо-российских отношениях — в статье Виктории Титовой ""Загадочная" встреча Лаврова и Рубио: Россия готовится к психической атаке Трампа".

https://ukraina.ru/20250713/istoki-protivorechiy-s-zapadom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-13-iyulya-1065170402.html

https://ukraina.ru/20250713/za-onufriya-vstupilis-umerova-otpravyat-za-okean-glavnoe-na-utro-13-iyulya-1065163171.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, иван грозный, виктория титова, франция, россия, запад