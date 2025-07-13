https://ukraina.ru/20250713/kabala-na-19-let-za-25-milliarda-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-detali-raketnoy-sdelki-s-britaniey-1065083462.html

Кабала на 19 лет за 2,5 миллиарда. Украинские эксперты обсуждают детали "ракетной" сделки с Британией

Кабала на 19 лет за 2,5 миллиарда. Украинские эксперты обсуждают детали "ракетной" сделки с Британией - 13.07.2025 Украина.ру

Кабала на 19 лет за 2,5 миллиарда. Украинские эксперты обсуждают детали "ракетной" сделки с Британией

Украинские политики и эксперты обсуждают конференцию в Риме и рассуждают о том, почему новый контракт с Британией на поставку ракет ПВО обернется для Украины очередной финансовой ловушкой

2025-07-13T10:25

2025-07-13T10:25

2025-07-13T10:25

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Великобритания поставит Украине пять тысяч ракет для ПВО, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства."Сделка позволит поставить более пяти тысяч ракет для ПВО с британского завода Thales, что не только значительно повысит обороноспособность Великобритании, но и позволит Украине продолжать борьбу", — отмечается в заявлении.Новость про поставку британских ракет летела по многочисленным пабликам и продавалась украинскому обществу, как одна из крупнейших "мощных побед" украинской власти в рамках конференции в Риме, отмечает экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. "В частности, вы могли читать новостные посты с такого рода заголовками: "Крупнейшая сделка в истории: Великобритания поставит Украине более пяти тысяч ракет ПВО"; "Украина и Великобритания заключают историческое соглашение о поставках пяти тысяч ракет для ПВО Thales" и тому подобное", — написал Мосийчук в своем телеграм-канале.Экс-депутат обратил внимание на нюанс, о котором почему-то промолчали украинские паблики. Он отметил, что сделку на пять тысяч ракет для ПВО Thales от Британии эти же паблики ранее уже "продавали" украинскому обществу – в рамках саммита по вопросам безопасности, который состоялся в Лондоне в начале марта этого года.Мосийчук напомнил, что украинские медиа писали тогда об "историческом соглашении", а министр обороны Украины Рустем Умеров делал громкие заявления: "Это соглашение – одно из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны. Проект на сумму 1,6 млрд фунтов направлен на укрепление украинской ПВО до 2030 года. Он финансируется за счет кредита, гарантированного британским Государственным агентством UK Export Finance (UKEF)".Политик подчеркнул, что эти два соглашения — это разные большие договоры по поставкам и посоветовал ознакомиться с публикацией немецкого издания "Deutsche Welle"*, где, в отличие от украинских медиа, было четко указано: "сделка впервые была анонсирована премьер-министром Британии Киром Стармером еще 2 марта". По словам экс-депутата, в данной публикации есть "довольно интересные моменты (разногласия)". "На саммите по вопросам безопасности 2 марта говорилось о цене проекта на сумму 1,6 млрд фунтов и реализации до 2030 года, а вот уже в Риме все свелось к 2,5 млрд фунтов стерлингов и 19 годам. И если не ошибаюсь: единственной стабильностью является предоставление этих ракет за счет кредита, гарантируемого британским Государственным агентством UK Export Finance (UKEF)", — указал Мосийчук.Политик заявил о том, что из Рима через подобные паблики украинскому обществу по второму кругу "продают" одну и ту же сделку, но теперь с поправкой: сумма и время реализации кредитного договора увеличены, то есть – "будет дороже и, вероятно, что значительно позже"."Такие истории "с двойной продажей" не новизна. Ранее похожая ситуация была с Соглашением о займе на 2,6 млрд фунтов от Британии, когда в марте украинцам по второму кругу рассказывали о получении денег еще с прошлого года", — констатировал Мосийчук.Украина и Британия подписали "историческое соглашение", которое якобы позволит сбивать 260 "Шахедов" в год. Британское правительство утвердило финансирование производства пяти тысяч ракет для Киева, которое рассчитано на 19 лет, сообщает телеграм-канал "Политика Страны"."То есть, в год производится будет в среднем по 263 ракеты — при том, что Россия уже сейчас периодически запускает в сутки по 500-700 беспилотников. Договор с Украиной о производстве таких ракет в Северной Ирландии был подписан вчера в Риме", — говорится в публикации.Подписав это соглашение, Зеленский совершает "очередную госизмену в интересах своих хозяев", уверен находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Великобритании — рабочие места и экономический рост, а Украине — смерти, войну и даже не по одной ракете в сутки против 500-700 российских дронов в сутки. Вдумайтесь. Какое историческое соглашение подписал геноцидник", — там прокомментировал подписание соглашения политик в своем телеграм-канале.По мнению украинского депутата, вообще непонятно, что "сборище в Риме" собралось восстанавливать на Украине, если пока "стоит вопрос только об отступлении"."Собираются в Риме под лозунгами восстановления, но подписывают на 19 лет контракты на ракеты. Ездят на переговоры в Стамбул, и сами же потом рассказывают, что имитируют переговоры", — подчеркнул Дубинский.По мнению политика, устойчивость той модели государства, которую построил Зеленский, базируется "на деньгах от доноров извне и признании его легитимности" на Западе, а внутри Украины — "на карательной мусорской машине плюс ТЦК", которая занимается запугиванием людей."Деньги берутся за рубежом, заводятся в карательную машину. Здесь осваиваются, людей ловят, отправляют для видимости на позиции. Война идёт далеко, и пока до Киева она не добралась, можно дальше царствовать и зарабатывать бабки", — заявил опальный депутат в своем YouTube-канале.Но как только с окончанием войны эта модель прекращает своё существование, у властей Украины не остаётся основы для поддержания государства в его нынешнем виде, добавил Дубинский.По его словам, режим, построенный Зеленским, без войны не дееспособен и не может существовать. Хотя украинские власти и раньше "не отличались способностью управлять экономикой".Сам по себе Зеленский, как глава киевского режима и как человек, "который на себя перебрал всю полноту власти вместе с Ермаком", по мнению политика, является "некомпетентным"."По своей сути управлять экономикой они не умеют. Они сейчас существуют только за счёт того, что есть трансмиссионный механизм... Огромное количество денег заходит, которое как-то делят в ручном режиме, и эта машина как-то существует, они её финансируют, но не за счёт экономики <...> Этот механизм схлопнется в первый же день окончания войны", — резюмировал Дубинский.На этом фоне Дональд Трамп озвучил новую схему поставок вооружения для Украины: теперь оружие у США будут покупать страны НАТО, после чего оно будет отправляться ВСУ. "То есть, Салорейх воюет, Европа платит, США зарабатывают. Неплохо устроились, надо признать!" — прокомментировала решение президента США украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.Она добавила, что в последние дни отношения между Вашингтоном и Киевом являются "едва ли не лучшими" за всё время президентства Трампа. "Не успел Зелебобус пообщаться со спецпосланником Трампа Келлогом в Риме, как тот уже заявил, что едет в Киев, где пробудет целую неделю", — написала Монтян в своем телеграм-канале.Параллельно с этим Трамп анонсировал некое "важное заявление по России", которое он планирует озвучить в понедельник, 14 июля. И, судя по тональности происходящего, ничего хорошего в этом заявлении не будет, уверена адвокат."Вряд ли стоит расстраиваться тому, что Россия не дала обмануть себя льстивыми речами и посулами, и теперь Трамп снова включает "режим плохого полицейского". Увы, лёгких решений и чудес не будет. Всё решит только победа, и то, как скоро она наступит, зависит от нас самих!" — подытожила Монтян.О том, что представляет из себя на Украине коррупция и как разворовывается иностранная помощь - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины"* Признан в РФ экстремистом и террористом* СМИ, выполняющее функции иноагента в России

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Наталья Мареева

новости, великобритания, игорь мосийчук, верховная рада, украина, рим