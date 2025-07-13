https://ukraina.ru/20250713/istoki-protivorechiy-s-zapadom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-13-iyulya-1065170402.html

Истоки противоречий с Западом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 13 июля

Истоки противоречий с Западом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 13 июля - 13.07.2025 Украина.ру

Истоки противоречий с Западом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 13 июля

Президент России Владимир Путин рассказал об истоках противоречий с Западом. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-13T13:18

2025-07-13T13:18

2025-07-13T13:18

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Президент России Владимир Путин рассказал об истоках противоречий с Западом. Фрагмент интервью опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в своём телеграм-канале.По словам Путина, идеология в появлении разногласий имела значение, но в их основе лежали геополитические факторы."Когда уже и Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Не просто наплевательское отношение, а ещё и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ", — отметил Путин.Это было понятно с начала 2000-х годов, но у многих тогда еще были иллюзии насчет отношений с западными странами. Они же рассчитывали жить по правилам, которые придумали сами для себя:"На Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы", — указал президент России.Он рассказал, что Россия предлагала многое: и в области стратегических наступательных вооружений, и в области ПРО. Но всё отвергалось Западом.России стало ясно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее, подчеркнул президент РФ.Также Путин вспомнил об эпизоде во время работы в Петербурге, когда не стал общаться с делегацией из США после того, как один из американских представителей грубо обошелся с российским пограничником.Он отметил, что посчитал произошедшее абсолютно неприемлемым, потому что человек в погонах, когда он исполняет служебные обязанности, представляет Россию и относиться к нему с неуважением — это с пренебрежением относиться к России.Обстрелы и налётыУтром 13 июля Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 26 БПЛА – над территорией Белгородской области, 4 БПЛА – над территорией Воронежской области, 3 БПЛА – над территорией Липецкой области, 3 БПЛА – над территорией Нижегородской области", — отмечалось в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 2 удара по территории этого региона России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ использовали 2 боеприпаса.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ был повреждён объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Каховка — 6; Новая Маячка — 3; Заводовка — 3; Каиры — 2; Алёшки — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка, Алёшки и Каиры.Утром 13 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 7 беспилотников. Без последствий", — указывалось в сводке.Город Белгород подвергся атакам 5 беспилотников. Три мирных жителя получили ранения. Всем оказали необходимую медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно. Повреждены 3 социальных объекта, частный дом, 23 квартиры в 5 МКД и 5 автомобилей.В Белгородском районе посёлки Дубовое, Майский, Октябрьский, сёла Ближнее, Николаевка, Никольское, Репное и Таврово атакованы 18 беспилотниками, 16 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский повреждены социальный объект и легковой автомобиль, в селе Никольское — одна машина. От падения осколков сбитых БПЛА в посёлке Дубовое повреждены заборы трёх частных домов, в селе Таврово — навес дома, гараж и автомобиль, в селе Стрелецкое — автомобиль."В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Беленькое совершены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит. В селе Беленькое вследствие детонации дрона во дворе частного дома мужчина получил баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение продолжает в амбулаторных условиях. Домовладение повреждено", — сообщил Гладков.В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, хутора Бабка, Леоновка и Рябики подверглись атакам 21 беспилотника, 13 из которых подавлены и сбиты. В селе Борки повреждены социальный объект и административное здание, в хуторе Леоновка — ГАЗель, в хуторе Бабка — частный дом и хозпостройка.Над Вейделевским районом сбиты 9 беспилотников самолётного типа. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе посёлок Волоконовка, сёла Коновалово и Новое атакованы 9 беспилотниками, 4 из которых сбиты системой ПВО. Пострадавших и повреждений нет.В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский, Чапаевский, сёлам Глотово, Дроновка, Мокрая Орловка и Сподарюшино выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 8 беспилотников, один из которых сбит. В селе Глотово повреждён автомобиль.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит один беспилотник. Последствий нет."В Корочанском районе село Мелихово подверглось атакам 2 беспилотников, один из которых сбит. В результате атаки БПЛА на жилой дом пострадали двое — супруги. Им оказали медицинскую помощь, лечение продолжат амбулаторно. Повреждены частный дом, хозпостройка и линия электропередачи", — рассказал губернатор.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 54 боеприпаса, и атакам 21 БПЛА. Информация о последствиях уточняется.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, хуторам Балки и Бондаренков выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 42 беспилотников, 37 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино в результате прилёта снаряда в частный дом погиб мирный житель", — сообщил Гладков.В городе один дом получил значительные разрушения, а также повреждены 6 частных домов, надворная постройка, газовая труба, 5 автомобилей и здание производственного предприятия, в селе Новая Таволжанка — одна машина, в селе Муром — административное здание, предприятие и газовая труба, в хуторе Бондаренков — частный дом и надворная постройка.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О деталях сделки Киева и Лондона — в статье Натальи Мареевой "Кабала на 19 лет за 2,5 миллиарда. Украинские эксперты обсуждают детали "ракетной" сделки с Британией".

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https://ukraina.ru/20250712/chasto-bili-v-detstve-detskie-kompleksy-zelenskogo-itogi-12-iyulya-1065146785.html

https://ukraina.ru/20250712/taurus-k-kontsu-iyulya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-12-iyulya-1065135319.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир путин, вячеслав гладков, россия, запад, украина, вооруженные силы украины