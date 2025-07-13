https://ukraina.ru/20250713/dmitriy-evstafev-esli-tramp-vyydet-iz-konflikta-na-ukraine-to-poteryaet-kontrol-nad-evropoy-i-nato-1065104086.html

Дмитрий Евстафьев: Если Трамп выйдет из конфликта на Украине, то потеряет контроль над Европой и НАТО

Дмитрий Евстафьев: Если Трамп выйдет из конфликта на Украине, то потеряет контроль над Европой и НАТО - 13.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: Если Трамп выйдет из конфликта на Украине, то потеряет контроль над Европой и НАТО

США обвешаны большим количеством чемоданов без ручек. И они хотят, чтобы мы ради сближения с ними отказались от партнерства с Китаем, от отношений с Ираном и нашим великим союзником КНДР. А они не хотят сбросить ни один из этих чемоданов. В этом и заключается нынешнее положение: они стоят с чемоданами, мы готовы к движению.

2025-07-13T07:00

2025-07-13T07:00

2025-07-13T07:00

интервью

сша

украина

россия

дональд трамп

илон маск

джо байден

республиканская партия

нато

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.- Дмитрий Геннадиевич, на какой стадии сейчас находятся отношения России и США?- Вы задали глобальный вопрос, я на него дам локальный ответ. Российско-американские отношения находятся на той стадии, когда до их полного уничтожения, а это больше, чем просто разрыв, полтора шага. И полтора шага до того, чтобы они вновь строились по модели отношений Советского Союза и Америки в период холодной войны.Я юмористически отношусь к людям, которые говорят, что у нас отношения с США сейчас, как в холодную войну. Если мы вернем отношения с США к тому формату и тем содержательным моментам, как тогда, то можно будет выдохнуть спокойно.В период холодной войны было соперничество. Но это было соперничество по правилам, уважавшее сферы влияния и интересы другой сверхдержавы в этих сферах. Сохранялись и некие экономические отношения. Да, с большими ограничениями, работала организация по ограничению сотрудничества с социалистическими странами (КоКом). Но эти ограничения не были направлены на разрушение мировой экономики как таковой.Этих условий не было при Байдене, и я бы не сказал, что они начали восстанавливаться при Трампе. Прекратилось скатывание к полному разрушению, которое в конце правления Байдена не обусловливалось уже никакими рациональными соображениями.Россия готова пройти обратно эти полтора шага, но беда в том, что США обвешаны большим количеством чемоданов без ручек. И они хотят, чтобы мы ради прохождения полутора шагов отказались от партнерства с Китаем, от ограниченных отношений с Ираном, от отношений с нашим великим союзником КНДР. А они не хотят сбросить ни один из этих чемоданов. В этом и заключается нынешнее положение: они стоят с чемоданами, мы готовы к движению.- Каковы задачи Трампа сегодня и почему столь динамично меняются его заявления о поставках оружия, санкциях?- Попытаюсь быть максимально циничным и максимально сдержанным, оценивая личность Трампа. К числу трампистов я никогда не относился, но не отдать ему должное в том, что он остановил скатывание к прямому ядерному столкновению нельзя.Люди после 45-ти не меняются, а еще меньше они меняются после 55-ти. И я точно не знаю людей, которые поменялись после 75 лет. Вы думаете, что Трамп мог измениться по сравнению с его первым сроком? Трамп попытался извлечь уроки из своего первого катастрофически неудачного президентства. Но извлек только в публичной области. Трампу сейчас надо выжить.Все, что он делает подчинено высшей цели – спасти свое наследие и дожить до того момента, когда он будет определять хоть что-то на промежуточных выборах.Ситуация в американской политике развивается по сценарию, который предсказывали многие, но не предсказал никто. То есть контуры, деградация партийной системы, всем были понятны. Но все думали, что распадется Республиканская партия, но распадается Демократическая. Но задача Трампа – сохранить возможность влиять на партийные выборы 2026 года прежде всего. Он хочет после них назначить своего преемника, который будет действовать в рамках его наследия, а не так, как он сам действовал в отношении Байдена.Это же редкий случай. Ни одни президент США не приходил на президентский пост с идеей, что до меня тут был дурачок, я все буду делать по-другому.Даже Барак Обама, который пришел после Буша-младшего подчёркивал преемственность власти. Задача Трампа сохранить себя в качестве актора на 2026 год, поэтому он маневрирует, сбрасывает лишние элементы – Илон Маск, Такер Карлсон, еще на подходе три-четыре фамилии.- Насколько велик разлад в правящих кругах США и как он влияет на внутреннюю и внешнюю политику? Говорят, что Илона Маска вообще уберут.- В нынешней политической ситуации в Штатах мишенью может стать любой. Если там серьезно играют силы. Которые поставили на модель "до основания, а затем", то стрелять будут в противников Трампа из лагеря демократов. Как говорил Чехов, если ружье висит на стене, оно выстрелит. А в американской политике таких ружей уже несколько летает, и рано или поздно одно из стрельнет.Мы забыли о человеке, который первым соскочил с команды Трампа. Это Вивек Рамасвани – представитель одной из наиболее перспективных этнических групп, представитель лоббистской страты.В паре с Маском он должен был заниматься эффективностью госуправления. Маск пришел, а Рамасвами нет. И никто не знает, где он сейчас. Он собирался избираться в губернаторы Огайо. Человек индийского происхождения во главе Огайо это и есть та новая Америка, с которой нам предстоит иметь дело через 5-7 лет. И Камала Харрис такая же по религиозно-этническому происхождению.Но Рамасвами исчез. На мой взгляд, это самый умный человек, который был в команде Трампа. Второй умный человек – это Марко Рубио. Помяните мое слово, он тоже пытается соскочить.Трап, когда приходил в белый дом, опирался на три группы. Первая это технократы. Но сейчас с корабля Трампа соскакивает Тиль, Безос стал выдавать тексты вполне в духе социалистической трактовки экономических процессов.Вторая группа - это нефтяники, третья группа - это ВПК. Их подкормили, но ни та, ни другая группа не получила стимул, чтобы стать локомотивом экономического роста. А тарифная политика Трампа топит нефтяников.- США смогут ли выйти из конфликта на Украине?- Он никуда не соскочит с конфликта на Украине, потому что тогда окажется. Что ресурсная сделка была заключена зря. И вот это придется в Америке объяснять. Допустим недопустимое. США умывают руки и выходят из конфликта на Украине. Что будет дальше? В каких руках оказывается приличный военный потенциал, АЭС, принадлежащие американским инвесторам активы, активы союзников США.Надо понимать, что для европейских союзников Штатов Украина – это самый большой геополитический проект, который они не тянут. И в этот момент США уходят. При этом активы не просто переходят к России, они разграбляются в духе всеми любимой на Украине махновщине.Третье - это безопасность АЭС. Уже был инцидент на Южно-Украинской АЭС, который пытались скрыть.Огромный военный потенциал будет приватизирован и не пойдет в сторону России. Он пойдет туда, где есть силовой вакуум. В Польше есть свои заметные вооруженные силы, поэтому он пойдет в сторону Венгрии, где есть нестабильность на границе, Румынии, Австрии. Дальше уже дунайская зона и встает вопрос о выполнении европейскими странами обязательств по обороне.После этого американцам придется забыть о том, чтобы что-то требовать от европейцев. Когда ты уходишь из системы, ты теряешь возможность на нее влиять. Если Трамп уходит из главного элемента этой системы, конфликта на Украине, он лишается возможности влиять на европейскую систему безопасности.Основой европейской безопасности является НАТО. Другой там нет, попытки изобразить что-то похожее на европейскую армию я наблюдаю с 1996 года. Они заканчиваются презентацией доклада и освоением бюджета.Может ли Трамп отказаться от НАТО? Не может, потому что если вы посмотрите на то, как Трамп действовал в конфликте на Ближнем Востоке, то с удивлением обнаружите, что он пользовался инфраструктурой, которая была у НАТО – от портов, до связи и снабжения. Поэтому все рассказы, что Трамп уйдет с Украины, потом из НАТО и заживет в Гренландии, преждевременны.О новой государственной идеологии России читайте в интервью политолога Сергея Караганова Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить это

https://ukraina.ru/20250711/chey-podderzhki-tramp-lishilsya-uzhe-seychas-i-chto-proiskhodit-v-otnosheniyakh-ssha-s-rossiey--evstafev-1065087984.html

https://ukraina.ru/20250711/kogda-i-kak-ukraina-nachala-podgotovku-k-voyne-s-rossiey-i-est-li-smysl-ubivat-zelenskogo--ischenko-1065083326.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сша, украина, россия, дональд трамп, илон маск, джо байден, республиканская партия, нато