https://ukraina.ru/20250711/udar-po-lutsku-pochemu-zavod-motor-i-aerodrom-stali-klyuchevymi-tselyami-dlya-rossii-1065048104.html

Удар по Луцку: почему завод "Мотор" и аэродром стали ключевыми целями для России

Удар по Луцку: почему завод "Мотор" и аэродром стали ключевыми целями для России - 11.07.2025 Украина.ру

Удар по Луцку: почему завод "Мотор" и аэродром стали ключевыми целями для России

Ночные удары высокоточными ракетами "Кинжал" и БПЛА по заводу "Мотор" и военному аэродрому в Луцке стали новым этапом в борьбе за превосходство в воздушном пространстве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский

2025-07-11T05:30

2025-07-11T05:30

2025-07-11T05:30

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Особое внимание эксперт уделил аэродрому в Луцке: "Это ключевая площадка, куда поступают британские ракеты Storm Shadow. Именно здесь происходит переоснащение западных истребителей перед атаками на российские позиции".По словам аналитика, американские самолёты используют Луцк как временную базу: "Они получают здесь оружие, наносят удары и сразу уходят в Румынию, чтобы избежать ответных действий. Поэтому уничтожение этой инфраструктуры критически важно".Тиханский подчеркнул, что такие удары существенно снижают возможности ВСУ по проведению авиационных операций: "Без запчастей и топлива их авиация быстро теряет боеспособность"."Эти удары — не разовые акции, а элементы чёткой стратегии по ослаблению военного потенциала Украины", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250710/dmitriy--danilov-v-otnoshenii-ukrainy-ssha-napominayut-khirurga-kotoryy-brosaet-patsienta-posredi-1065038198.html

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