Удар по Луцку: почему завод "Мотор" и аэродром стали ключевыми целями для России
© Фото : ГСЧС Киева
© Фото : ГСЧС Киева
Ночные удары высокоточными ракетами "Кинжал" и БПЛА по заводу "Мотор" и военному аэродрому в Луцке стали новым этапом в борьбе за превосходство в воздушном пространстве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Эти удары — часть планомерной работы по демилитаризации Украины, — заявил Тиханский. — Завод "Мотор" имеет стратегическое значение, так как производит авиационные и ракетные двигатели для украинской армии".
Особое внимание эксперт уделил аэродрому в Луцке: "Это ключевая площадка, куда поступают британские ракеты Storm Shadow. Именно здесь происходит переоснащение западных истребителей перед атаками на российские позиции".
По словам аналитика, американские самолёты используют Луцк как временную базу: "Они получают здесь оружие, наносят удары и сразу уходят в Румынию, чтобы избежать ответных действий. Поэтому уничтожение этой инфраструктуры критически важно".
Тиханский подчеркнул, что такие удары существенно снижают возможности ВСУ по проведению авиационных операций: "Без запчастей и топлива их авиация быстро теряет боеспособность".
"Эти удары — не разовые акции, а элементы чёткой стратегии по ослаблению военного потенциала Украины", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
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