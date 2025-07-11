Удар по Луцку: почему завод "Мотор" и аэродром стали ключевыми целями для России - 11.07.2025 Украина.ру
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Удар по Луцку: почему завод "Мотор" и аэродром стали ключевыми целями для России
Удар по Луцку: почему завод "Мотор" и аэродром стали ключевыми целями для России - 11.07.2025 Украина.ру
Удар по Луцку: почему завод "Мотор" и аэродром стали ключевыми целями для России
Ночные удары высокоточными ракетами "Кинжал" и БПЛА по заводу "Мотор" и военному аэродрому в Луцке стали новым этапом в борьбе за превосходство в воздушном пространстве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-07-11T05:30
2025-07-11T05:30
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"кинжал"
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Особое внимание эксперт уделил аэродрому в Луцке: "Это ключевая площадка, куда поступают британские ракеты Storm Shadow. Именно здесь происходит переоснащение западных истребителей перед атаками на российские позиции".По словам аналитика, американские самолёты используют Луцк как временную базу: "Они получают здесь оружие, наносят удары и сразу уходят в Румынию, чтобы избежать ответных действий. Поэтому уничтожение этой инфраструктуры критически важно".Тиханский подчеркнул, что такие удары существенно снижают возможности ВСУ по проведению авиационных операций: "Без запчастей и топлива их авиация быстро теряет боеспособность"."Эти удары — не разовые акции, а элементы чёткой стратегии по ослаблению военного потенциала Украины", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250710/dmitriy--danilov-v-otnoshenii-ukrainy-ssha-napominayut-khirurga-kotoryy-brosaet-patsienta-posredi-1065038198.html
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новости, луцк, украина, россия, украина.ру, сво, сво закончилась, новости сво сейчас, новости сво россия, "кинжал", спецоперация, военнаяаналитика, ракеты
Новости, Луцк, Украина, Россия, Украина.ру, СВО, сво закончилась, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, "Кинжал", Спецоперация, ВоеннаяАналитика, ракеты

Удар по Луцку: почему завод "Мотор" и аэродром стали ключевыми целями для России

05:30 11.07.2025
 
© Фото : ГСЧС Киева
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : ГСЧС Киева
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Ночные удары высокоточными ракетами "Кинжал" и БПЛА по заводу "Мотор" и военному аэродрому в Луцке стали новым этапом в борьбе за превосходство в воздушном пространстве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Эти удары — часть планомерной работы по демилитаризации Украины, — заявил Тиханский. — Завод "Мотор" имеет стратегическое значение, так как производит авиационные и ракетные двигатели для украинской армии".
Особое внимание эксперт уделил аэродрому в Луцке: "Это ключевая площадка, куда поступают британские ракеты Storm Shadow. Именно здесь происходит переоснащение западных истребителей перед атаками на российские позиции".
По словам аналитика, американские самолёты используют Луцк как временную базу: "Они получают здесь оружие, наносят удары и сразу уходят в Румынию, чтобы избежать ответных действий. Поэтому уничтожение этой инфраструктуры критически важно".
Тиханский подчеркнул, что такие удары существенно снижают возможности ВСУ по проведению авиационных операций: "Без запчастей и топлива их авиация быстро теряет боеспособность".
"Эти удары — не разовые акции, а элементы чёткой стратегии по ослаблению военного потенциала Украины", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Подробно о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки на сайте Украина.ру.
Дмитрий Данилов
Вчера, 19:30
Дмитрий Данилов: В отношении Украины США напоминают хирурга, который бросает пациента посреди операцииУ Вашингтона есть два варианта поведения в отношении конфликта на Украине. Либо усиливать давление на Россию, либо мягко отойти в сторону. Как тот хирург, который воткнул скальпель в пациента, отряхнул руки и сказал, ничего не получается. Сейчас Трамп как раз в раздумьях, что делать, и пытается использовать и те, и другие инструменты.
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