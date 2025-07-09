Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки - 09.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250709/1064959425.html
Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки
Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки - 09.07.2025 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-09T17:50
2025-07-09T17:50
эксклюзив
донбасс
константиновка
украина
вооруженные силы украины
спецоперация
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063928906_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_c0cd5d5c1234d122a00b4158918a916d.jpg
У наблюдателей создалось впечатление, что в июне ВСУ удалось затормозить продвижение российских войск между Красноармейском и Константиновкой. Однако сейчас мы видим новые тактические успехи нашей армии в центральном Донбассе (освобождение Разино, заход в Новоэкономическое, очередное продвижение в застройке Часов Яра). В связи с этим надо понимать следующее.То, что зачастую трактуется как остановка нашего продвижения, связано не только с усилиями противника, но и с подтягиванием тылов. Надо понимать, что в рамках СВО концепция глубоких прорывов поставлена на паузу, поэтому мы проводим одну сплошную штурмовую операцию. И скорость российского наступления определяется количеством и качеством применения дронов: и наших, и вражеских. Что касается освобождения Разино и прорыва в Новоэкономическое, то тут есть два аспекта. Во-первых, этот заворот на запад можно считать нашей попыткой обезопасить левый фланг продвижения на север Донбасса. Во-вторых, мы наступаем там, где наступается. Выводы из грустных историй 2023-2024 года, когда наши боеготовые подразделения стачивались из-за того, что были вынуждены атаковать одно и то же село, где их ждали, были сделаны. Если мы встречаем упорное сопротивление Украины, то приостанавливаемся и ищем альтернативные маршруты нашего продвижения. При этом противник не может быть сильным везде. Проблемы киевского режима на всем пространстве между Красноармейском и Константиновкой связаны с тем, что одна украинская группировка вынуждена гадать, куда пойдет вектор нашего наступления. Ей приходится распылять войска. Константиновку, и Красноармейск обороняет одна и та же украинская группировка. И наши дроновые удары по логистике а-ля "Суджа в марте 2025 года" приводят к тому, что противнику труднее маневрировать резервами между двумя направлениями. Это создает управленческий кризис для единого командного центра, потому что отвечать за что-то одно всегда легче, чем за все сразу. И мне почему-то кажется, что ВСУ пожертвуют Красноармейском в пользу Константиновки.Сейчас все участки линии соприкосновения – это сообщающиеся сосуды. В какой-то момент противник счел приоритетной Сумскую область и сократил переброску сил в Донбасс, чтобы сдержать наше наступление на Сумы своими контратаками, но их не хватило в Донбассе. Параллельно с этим мы видим наше смелое и результативное продвижение в Харьковской области, чего раньше не было.У украинских экспертов и так были опасения по поводу Великого Бурлука, до которого и от Волчанска, и от Двуречной около 35 километров (предельный радиус работы дронов). А после того, как мы молниеносно взяли Меловое небольшим количеством сил, оказалось, что противостоит им еще меньшее количество украинских сил. Это не значит, что мы сразу же на Великий Бурлук пойдем, но это вызывает у противника определенную панику.Мы видим, что у Украины есть определенная стагнация в пополнении войск. Поэтому все попытки противника сманеврировать резервами превращаются в "отрядобесие Сырского", когда он выдергивает отдельные роты и батальоны из относительно спокойных участков фронта на критические. Это привело к тому, что наша группировка войск "Восток", которая сама долгое время была донором для "Центра" и "Севера" (они отдали морскую пехоту в пользу Курской области), стала рекордсменом по количеству освобожденных населенных пунктов.Короче говоря, растянутые в тонкую линию украинские бригады теробороны с отдельными ротами и батальонами сухопутных и аэромобильных войск не выдерживают натиска не самых мощных наших группировок. Это мы видели в Каменском, где фронт не двигался два года. Очередной пень пнули, и он рассыпался. Да, это не приведет к резкому прорыву в сторону Запорожья, но фронт там будет сыпаться до тех пор, пока украинское командование не признает это направление ключевым и не начнет туда отправлять роты и батальоны с других участков.
https://ukraina.ru/20250709/vladimir-noskov-kto-on-1064953012.html
https://ukraina.ru/20250708/1064885494.html
донбасс
константиновка
украина
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063928906_162:0:1127:724_1920x0_80_0_0_4588dd3f582bdfe2780a6082ce8dae2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донбасс, константиновка, украина, вооруженные силы украины, спецоперация, покровск/красноармейск
Эксклюзив, Донбасс, Константиновка, Украина, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Покровск/Красноармейск

Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки

17:50 09.07.2025
 
© Украина.руВладимир Носков (СВО)
Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
У наблюдателей создалось впечатление, что в июне ВСУ удалось затормозить продвижение российских войск между Красноармейском и Константиновкой. Однако сейчас мы видим новые тактические успехи нашей армии в центральном Донбассе (освобождение Разино, заход в Новоэкономическое, очередное продвижение в застройке Часов Яра). В связи с этим надо понимать следующее.
Владимир Носков - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
17:01
Владимир Носков: кто онДоцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета, военный эксперт
То, что зачастую трактуется как остановка нашего продвижения, связано не только с усилиями противника, но и с подтягиванием тылов. Надо понимать, что в рамках СВО концепция глубоких прорывов поставлена на паузу, поэтому мы проводим одну сплошную штурмовую операцию. И скорость российского наступления определяется количеством и качеством применения дронов: и наших, и вражеских.
Что касается освобождения Разино и прорыва в Новоэкономическое, то тут есть два аспекта. Во-первых, этот заворот на запад можно считать нашей попыткой обезопасить левый фланг продвижения на север Донбасса. Во-вторых, мы наступаем там, где наступается. Выводы из грустных историй 2023-2024 года, когда наши боеготовые подразделения стачивались из-за того, что были вынуждены атаковать одно и то же село, где их ждали, были сделаны. Если мы встречаем упорное сопротивление Украины, то приостанавливаемся и ищем альтернативные маршруты нашего продвижения.
При этом противник не может быть сильным везде. Проблемы киевского режима на всем пространстве между Красноармейском и Константиновкой связаны с тем, что одна украинская группировка вынуждена гадать, куда пойдет вектор нашего наступления. Ей приходится распылять войска. Константиновку, и Красноармейск обороняет одна и та же украинская группировка. И наши дроновые удары по логистике а-ля "Суджа в марте 2025 года" приводят к тому, что противнику труднее маневрировать резервами между двумя направлениями. Это создает управленческий кризис для единого командного центра, потому что отвечать за что-то одно всегда легче, чем за все сразу. И мне почему-то кажется, что ВСУ пожертвуют Красноармейском в пользу Константиновки.
Сейчас все участки линии соприкосновения – это сообщающиеся сосуды. В какой-то момент противник счел приоритетной Сумскую область и сократил переброску сил в Донбасс, чтобы сдержать наше наступление на Сумы своими контратаками, но их не хватило в Донбассе. Параллельно с этим мы видим наше смелое и результативное продвижение в Харьковской области, чего раньше не было.
У украинских экспертов и так были опасения по поводу Великого Бурлука, до которого и от Волчанска, и от Двуречной около 35 километров (предельный радиус работы дронов). А после того, как мы молниеносно взяли Меловое небольшим количеством сил, оказалось, что противостоит им еще меньшее количество украинских сил. Это не значит, что мы сразу же на Великий Бурлук пойдем, но это вызывает у противника определенную панику.
Мы видим, что у Украины есть определенная стагнация в пополнении войск. Поэтому все попытки противника сманеврировать резервами превращаются в "отрядобесие Сырского", когда он выдергивает отдельные роты и батальоны из относительно спокойных участков фронта на критические. Это привело к тому, что наша группировка войск "Восток", которая сама долгое время была донором для "Центра" и "Севера" (они отдали морскую пехоту в пользу Курской области), стала рекордсменом по количеству освобожденных населенных пунктов.
Короче говоря, растянутые в тонкую линию украинские бригады теробороны с отдельными ротами и батальонами сухопутных и аэромобильных войск не выдерживают натиска не самых мощных наших группировок. Это мы видели в Каменском, где фронт не двигался два года. Очередной пень пнули, и он рассыпался. Да, это не приведет к резкому прорыву в сторону Запорожья, но фронт там будет сыпаться до тех пор, пока украинское командование не признает это направление ключевым и не начнет туда отправлять роты и батальоны с других участков.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Вчера, 17:03
Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к ЧугуевуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивДонбассКонстантиновкаУкраинаВооруженные силы УкраиныСпецоперацияПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Если США отправят Украине только 10 ракет-перехватчиков Patriot, «это будет просто глупой шуткой», заявил The Times высокопоставленный офицер украинских ВВС
19:02Новые группы БПЛА продолжают заходить на Украину в районе Черниговской области, — местные ТГ-каналы
19:00История без "хэппи-энда": мужчину, который покусал полицейского в Киеве, доставили в ТЦК
18:44В эфире всеукраинского телемарафона обосновали уникальность Харькова
18:35В Одесской области пограничник за доллары показывал тропу в Приднестровье
18:22Главное на 18 часов 9 июля
18:21Выяснились подробности ночных ударов России по объектам ВВС Украины
18:16СБУ задержала замдиректора Департамента международного взаимодействия таможни
18:15В Киеве не будут внедрять израильскую систему оповещения об угрозе
18:06На южно-днепропетровском направлении бойцы 37-й бригады развивают наступление
17:58ВСУ несут потери, генсек НАТО выглядит ненормальным, а Трамп – наследником Байдена. Итоги 9 июля
17:58Точно в цель. Киев в бешенстве из-за возвращения самых титулованных фехтовальщиц РФ на мировую арену
17:57ВСУ при отступлении минируют тела своих солдат: видео
17:50Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки
17:49Новости с границы Курской области
17:46Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить
17:39И тут кинули экс-главкома. Ничего, злее будет!
17:27Кто решает: будет у Украины оружие или нет?
17:20Пятилетний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву
17:04Patriot нельзя взять на полке в Walmart, или Как Трамп продает Украине то, что Байден давал бесплатно
Лента новостейМолния