Стратегия устрашения: как СБУ использует психологические приемы для диверсий — объяснение эксперта - 11.07.2025 Украина.ру
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Стратегия устрашения: как СБУ использует психологические приемы для диверсий — объяснение эксперта
Стратегия устрашения: как СБУ использует психологические приемы для диверсий — объяснение эксперта - 11.07.2025 Украина.ру
Стратегия устрашения: как СБУ использует психологические приемы для диверсий — объяснение эксперта
Украинские спецслужбы делают ставку не только на разрушения, но и на психологическое воздействие через громкие теракты — такая тактика направлена на дестабилизацию общества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-07-11T05:45
2025-07-11T05:45
новости
украина
киев
сергей храпач
сбу
фсб
диверсия
диверсанты
спецслужба
психология
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"Противник старается, чтобы акции с участием женского пола были яркими с точки зрения привлечения внимания общественности", — заявил эксперт. По его словам, цель таких действий — не только нанести материальный ущерб, но и посеять панику среди населения.Храпач напомнил о терактах в московском метро 20-летней давности: "Достаточно вспомнить, как после терактов народ требовал от власти объяснить, что происходит". Он подчеркнул, что СБУ сознательно копирует эти методы, рассчитывая на аналогичную реакцию.Особое внимание, по мнению эксперта, уделяется участию женщин в диверсиях. "К женщинам-диверсантам исторически применяли более жесткие меры, чем к мужчинам", — отметил собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру
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новости, украина, киев, сергей храпач, сбу, фсб, диверсия, диверсанты, спецслужба, психология, главные новости, теракт
Новости, Украина, Киев, Сергей Храпач, СБУ, ФСБ, диверсия, диверсанты, спецслужба, психология, Главные новости, теракт

Стратегия устрашения: как СБУ использует психологические приемы для диверсий — объяснение эксперта

05:45 11.07.2025
 
© ФотоСБУ
СБУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото
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Украинские спецслужбы делают ставку не только на разрушения, но и на психологическое воздействие через громкие теракты — такая тактика направлена на дестабилизацию общества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Противник старается, чтобы акции с участием женского пола были яркими с точки зрения привлечения внимания общественности", — заявил эксперт. По его словам, цель таких действий — не только нанести материальный ущерб, но и посеять панику среди населения.
Храпач напомнил о терактах в московском метро 20-летней давности: "Достаточно вспомнить, как после терактов народ требовал от власти объяснить, что происходит".
Он подчеркнул, что СБУ сознательно копирует эти методы, рассчитывая на аналогичную реакцию.
Особое внимание, по мнению эксперта, уделяется участию женщин в диверсиях. "К женщинам-диверсантам исторически применяли более жесткие меры, чем к мужчинам", — отметил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Про важные аспекты СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру
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