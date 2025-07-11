Стратегия устрашения: как СБУ использует психологические приемы для диверсий — объяснение эксперта
© ФотоСБУ
© Фото
Украинские спецслужбы делают ставку не только на разрушения, но и на психологическое воздействие через громкие теракты — такая тактика направлена на дестабилизацию общества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Противник старается, чтобы акции с участием женского пола были яркими с точки зрения привлечения внимания общественности", — заявил эксперт. По его словам, цель таких действий — не только нанести материальный ущерб, но и посеять панику среди населения.
Храпач напомнил о терактах в московском метро 20-летней давности: "Достаточно вспомнить, как после терактов народ требовал от власти объяснить, что происходит".
Он подчеркнул, что СБУ сознательно копирует эти методы, рассчитывая на аналогичную реакцию.
Особое внимание, по мнению эксперта, уделяется участию женщин в диверсиях. "К женщинам-диверсантам исторически применяли более жесткие меры, чем к мужчинам", — отметил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Про важные аспекты СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру
8 июля, 04:30Репрессии на УкраинеБезжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестахОдной из категорий политзэков на Украине являются так называемые экономические политические. Это предприниматели, которых обвиняют в коммерческой деятельности с РФ и грабят. Как это происходит — в нашей статье.
Подписывайся на