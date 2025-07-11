https://ukraina.ru/20250711/poslednie-rezervy-legli-v-dzerzhinske--ekspert-noskov-o-kriticheskoy-degradatsii-pekhoty-vsu-1065110443.html

"Последние резервы легли в Дзержинске" — эксперт Носков о критической деградации пехоты ВСУ

"Последние резервы легли в Дзержинске" — эксперт Носков о критической деградации пехоты ВСУ - 11.07.2025 Украина.ру

"Последние резервы легли в Дзержинске" — эксперт Носков о критической деградации пехоты ВСУ

Украинские штурмовые бригады потеряли последние кадровые кадры и теперь комплектуются заключенными и насильно мобилизованными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-07-11T23:45

2025-07-11T23:45

2025-07-11T23:45

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"Для остановки нашего наступления ВСУ пожертвовали последними резервами хорошо подготовленной пехоты. "Гвардия наступу", сформированная из сотрудников МВД, легла в Дзержинске", — констатирует эксперт.Носков раскрыл эволюцию комплектования украинских подразделений: "Сначала полицейские шли туда добровольно, потом — добровольно-принудительно, затем — принудительно. А когда полицейские закончились — остались зэки"."Когда у тебя нет костяка, твои насильно мобилизованные новобранцы не могут проводить контратаки и вести городские бои", — подчеркивает аналитик. Особенно критична ситуация в городских боях, где дроны не могут компенсировать слабую подготовку пехоты."Это и есть деградация ВСУ. Они потеряли профессиональную пехоту и теперь вынуждены бросать в бой тех, кто вообще не понимает, зачем воевать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250711/aleksandr-varyag-matyushin-rasskazal-o-novoy-taktike-dronovoy-voyny-vsu-1065023992.html

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