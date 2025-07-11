"Последние резервы легли в Дзержинске" — эксперт Носков о критической деградации пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Украинские штурмовые бригады потеряли последние кадровые кадры и теперь комплектуются заключенными и насильно мобилизованными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"Для остановки нашего наступления ВСУ пожертвовали последними резервами хорошо подготовленной пехоты. "Гвардия наступу", сформированная из сотрудников МВД, легла в Дзержинске", — констатирует эксперт.
Носков раскрыл эволюцию комплектования украинских подразделений: "Сначала полицейские шли туда добровольно, потом — добровольно-принудительно, затем — принудительно. А когда полицейские закончились — остались зэки".
"Когда у тебя нет костяка, твои насильно мобилизованные новобранцы не могут проводить контратаки и вести городские бои", — подчеркивает аналитик. Особенно критична ситуация в городских боях, где дроны не могут компенсировать слабую подготовку пехоты.
"Это и есть деградация ВСУ. Они потеряли профессиональную пехоту и теперь вынуждены бросать в бой тех, кто вообще не понимает, зачем воевать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
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