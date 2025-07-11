Почему Россия бьёт по подстанциям? Аналитик объяснил стратегию ударов по украинской энергосистеме - 11.07.2025 Украина.ру
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Почему Россия бьёт по подстанциям? Аналитик объяснил стратегию ударов по украинской энергосистеме
Почему Россия бьёт по подстанциям? Аналитик объяснил стратегию ударов по украинской энергосистеме - 11.07.2025 Украина.ру
Почему Россия бьёт по подстанциям? Аналитик объяснил стратегию ударов по украинской энергосистеме
Системные удары по энергетической инфраструктуре Украины лишают страну не только света, но и промышленного потенциала, что критически влияет на обороноспособность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-07-11T22:30
2025-07-11T22:30
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Эксперт подчеркнул стратегическое значение энергообъектов: "Удары по подстанциям и трансформаторам дают долгосрочный эффект — их нельзя быстро восстановить, а значит, Украина будет сталкиваться с перебоями месяцами".Тиханский обратил внимание на военные последствия: "Промышленные предприятия, выпускающие боеприпасы и технику, останавливаются. Это прямо влияет на снабжение ВСУ на фронте".Аналитик также обратил внимание на психологический эффект: "Отсутствие света в городах деморализует население и подрывает доверие к власти, которая не может обеспечить базовые потребности"."Энергетическая инфраструктура — это ахиллесова пята Украины, и Россия использует это в полной мере", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250711/aleksandr-frolov-o-tom-pochemu-estoniya-ugrozhaet-rossiyskoy-nefti-i-mozhno-li-vyklyuchit-energetiku-1065088665.html
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Почему Россия бьёт по подстанциям? Аналитик объяснил стратегию ударов по украинской энергосистеме

22:30 11.07.2025
 
© Фото : ГСЧС Киева
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : ГСЧС Киева
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Системные удары по энергетической инфраструктуре Украины лишают страну не только света, но и промышленного потенциала, что критически влияет на обороноспособность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Это планомерная работа по лишению Украины энергетической независимости, — заявил Тиханский. — Без электроэнергии невозможно работать заводам, обеспечивать связь и управление войсками".
Эксперт подчеркнул стратегическое значение энергообъектов: "Удары по подстанциям и трансформаторам дают долгосрочный эффект — их нельзя быстро восстановить, а значит, Украина будет сталкиваться с перебоями месяцами".
Тиханский обратил внимание на военные последствия: "Промышленные предприятия, выпускающие боеприпасы и технику, останавливаются. Это прямо влияет на снабжение ВСУ на фронте".
Аналитик также обратил внимание на психологический эффект: "Отсутствие света в городах деморализует население и подрывает доверие к власти, которая не может обеспечить базовые потребности".
"Энергетическая инфраструктура — это ахиллесова пята Украины, и Россия использует это в полной мере", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру.
Александр Фролов интервью - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
16:00
Александр Фролов о том, почему Эстония угрожает российской нефти и можно ли выключить энергетику УкраиныЭстония очень много болтает. И эта болтовня никогда не перерастает в нечто большее. До этого руководство Эстонии выступало с предложениями понизить потолок до 30 долларов. Это было в 2022 году, когда потолок только обсуждался. Они это делают из чисто политических фрондерских соображений.
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22:30Почему Россия бьёт по подстанциям? Аналитик объяснил стратегию ударов по украинской энергосистеме
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