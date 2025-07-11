Почему Россия бьёт по подстанциям? Аналитик объяснил стратегию ударов по украинской энергосистеме

Александр Фролов о том, почему Эстония угрожает российской нефти и можно ли выключить энергетику Украины

Эстония очень много болтает. И эта болтовня никогда не перерастает в нечто большее. До этого руководство Эстонии выступало с предложениями понизить потолок до 30 долларов. Это было в 2022 году, когда потолок только обсуждался. Они это делают из чисто политических фрондерских соображений.