https://ukraina.ru/20250711/my-nastupaem-tam-gde-nastupaetsya-voennyy-ekspert-rasskazal-o-taktike-vs-rf-v-donbasse-1065109199.html

"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе

"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе - 11.07.2025 Украина.ру

"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе

Российские войска избегают лобовых атак и ищут слабые места в обороне ВСУ, перемалывая противника на всех направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-07-11T23:00

2025-07-11T23:00

2025-07-11T23:00

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По его словам, ключевую роль теперь играют дроны: "Скорость российского наступления определяется количеством и качеством применения дронов: и наших, и вражеских". Это приводит к тому, что ВС РФ атакуют там, где оборона ВСУ слабее: "Мы наступаем там, где наступается. Если встречаем упорное сопротивление — приостанавливаемся и ищем альтернативные маршруты".Носков отметил, что украинские силы вынуждены распыляться: "Противник не может быть сильным везде. Одна группировка ВСУ гадает, куда пойдет наш удар, и не может эффективно перебрасывать резервы".Эксперт привел пример Каменского: "Фронт не двигался два года. Очередной пень пнули — и он рассыпался". Это не приведет к резкому прорыву в сторону Запорожья, но фронт там будет сыпаться до тех пор, пока украинское командование не признает это направление ключевым и не начнет туда отправлять роты и батальоны с других участков, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250711/chey-podderzhki-tramp-lishilsya-uzhe-seychas-i-chto-proiskhodit-v-otnosheniyakh-ssha-s-rossiey--evstafev-1065087984.html

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