"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе - 11.07.2025 Украина.ру
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"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе
"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе - 11.07.2025 Украина.ру
"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе
Российские войска избегают лобовых атак и ищут слабые места в обороне ВСУ, перемалывая противника на всех направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-07-11T23:00
2025-07-11T23:00
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По его словам, ключевую роль теперь играют дроны: "Скорость российского наступления определяется количеством и качеством применения дронов: и наших, и вражеских". Это приводит к тому, что ВС РФ атакуют там, где оборона ВСУ слабее: "Мы наступаем там, где наступается. Если встречаем упорное сопротивление — приостанавливаемся и ищем альтернативные маршруты".Носков отметил, что украинские силы вынуждены распыляться: "Противник не может быть сильным везде. Одна группировка ВСУ гадает, куда пойдет наш удар, и не может эффективно перебрасывать резервы".Эксперт привел пример Каменского: "Фронт не двигался два года. Очередной пень пнули — и он рассыпался". Это не приведет к резкому прорыву в сторону Запорожья, но фронт там будет сыпаться до тех пор, пока украинское командование не признает это направление ключевым и не начнет туда отправлять роты и батальоны с других участков, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250711/chey-podderzhki-tramp-lishilsya-uzhe-seychas-i-chto-proiskhodit-v-otnosheniyakh-ssha-s-rossiey--evstafev-1065087984.html
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"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе

23:00 11.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска избегают лобовых атак и ищут слабые места в обороне ВСУ, перемалывая противника на всех направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"То, что зачастую трактуется как остановка нашего продвижения, связано не только с усилиями противника, но и с подтягиванием тылов. Надо понимать, что в рамках СВО концепция глубоких прорывов поставлена на паузу, поэтому мы проводим одну сплошную штурмовую операцию", — пояснил эксперт.
По его словам, ключевую роль теперь играют дроны: "Скорость российского наступления определяется количеством и качеством применения дронов: и наших, и вражеских".
Это приводит к тому, что ВС РФ атакуют там, где оборона ВСУ слабее: "Мы наступаем там, где наступается. Если встречаем упорное сопротивление — приостанавливаемся и ищем альтернативные маршруты".
Носков отметил, что украинские силы вынуждены распыляться: "Противник не может быть сильным везде. Одна группировка ВСУ гадает, куда пойдет наш удар, и не может эффективно перебрасывать резервы".
Эксперт привел пример Каменского: "Фронт не двигался два года. Очередной пень пнули — и он рассыпался".
Это не приведет к резкому прорыву в сторону Запорожья, но фронт там будет сыпаться до тех пор, пока украинское командование не признает это направление ключевым и не начнет туда отправлять роты и батальоны с других участков, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
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23:00"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе
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