"Гаражный военпром" Украины уперся в потолок — военный эксперт о кризисе производства дронов для ВСУ
Украинская промышленность беспилотников столкнулась с непреодолимыми трудностями, что лишает ВСУ важного тактического преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"Производственные ресурсы Украины начинают сокращаться. Когда киевский режим после задержек с поставками боеприпасов в 2023 году сделал ставку на гаражный военпром, то получил местами большие преимущества на линии фронта и компенсировал недостаток традиционных видов вооружения. Но гаражный военпром упирается в потолок своих компетенций", — заявил эксперт.
Носков пояснил ключевую проблему: "Для того же совершенствования беспилотников нужна государственная система и много денег. Гараж на это не способен. Гараж способен лишь собирать изделия из китайских комплектующих".
По его мнению, Украина уже не может компенсировать потери техники и вооружений за счет кустарного производства. Это приводит к постепенной утрате дронового "преимущества" ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
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