https://ukraina.ru/20250711/garazhnyy-voenprom-ukrainy-upersya-v-potolok--voennyy-ekspert-o-krizise-proizvodstva-dronov-dlya-vsu-1065110103.html

"Гаражный военпром" Украины уперся в потолок — военный эксперт о кризисе производства дронов для ВСУ

"Гаражный военпром" Украины уперся в потолок — военный эксперт о кризисе производства дронов для ВСУ - 11.07.2025 Украина.ру

"Гаражный военпром" Украины уперся в потолок — военный эксперт о кризисе производства дронов для ВСУ

Украинская промышленность беспилотников столкнулась с непреодолимыми трудностями, что лишает ВСУ важного тактического преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-07-11T22:45

2025-07-11T22:45

2025-07-11T22:45

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"Производственные ресурсы Украины начинают сокращаться. Когда киевский режим после задержек с поставками боеприпасов в 2023 году сделал ставку на гаражный военпром, то получил местами большие преимущества на линии фронта и компенсировал недостаток традиционных видов вооружения. Но гаражный военпром упирается в потолок своих компетенций", — заявил эксперт.Носков пояснил ключевую проблему: "Для того же совершенствования беспилотников нужна государственная система и много денег. Гараж на это не способен. Гараж способен лишь собирать изделия из китайских комплектующих".По его мнению, Украина уже не может компенсировать потери техники и вооружений за счет кустарного производства. Это приводит к постепенной утрате дронового "преимущества" ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250711/varianty-luzera-nedoprezidenta-zelenskiy-izuchaet-znachenie-slova-kaput-1065108686.html

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