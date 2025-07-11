"Гаражный военпром" Украины уперся в потолок — военный эксперт о кризисе производства дронов для ВСУ - 11.07.2025 Украина.ру
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"Гаражный военпром" Украины уперся в потолок — военный эксперт о кризисе производства дронов для ВСУ
"Гаражный военпром" Украины уперся в потолок — военный эксперт о кризисе производства дронов для ВСУ - 11.07.2025 Украина.ру
"Гаражный военпром" Украины уперся в потолок — военный эксперт о кризисе производства дронов для ВСУ
Украинская промышленность беспилотников столкнулась с непреодолимыми трудностями, что лишает ВСУ важного тактического преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-07-11T22:45
2025-07-11T22:45
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"Производственные ресурсы Украины начинают сокращаться. Когда киевский режим после задержек с поставками боеприпасов в 2023 году сделал ставку на гаражный военпром, то получил местами большие преимущества на линии фронта и компенсировал недостаток традиционных видов вооружения. Но гаражный военпром упирается в потолок своих компетенций", — заявил эксперт.Носков пояснил ключевую проблему: "Для того же совершенствования беспилотников нужна государственная система и много денег. Гараж на это не способен. Гараж способен лишь собирать изделия из китайских комплектующих".По его мнению, Украина уже не может компенсировать потери техники и вооружений за счет кустарного производства. Это приводит к постепенной утрате дронового "преимущества" ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250711/varianty-luzera-nedoprezidenta-zelenskiy-izuchaet-znachenie-slova-kaput-1065108686.html
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новости, украина, россия, донбасс, бпла, производство, дроны, вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, вооружения, всу
Новости, Украина, Россия, Донбасс, БПЛА, производство, дроны, ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, вооружения, ВСУ

"Гаражный военпром" Украины уперся в потолок — военный эксперт о кризисе производства дронов для ВСУ

22:45 11.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинская промышленность беспилотников столкнулась с непреодолимыми трудностями, что лишает ВСУ важного тактического преимущества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"Производственные ресурсы Украины начинают сокращаться. Когда киевский режим после задержек с поставками боеприпасов в 2023 году сделал ставку на гаражный военпром, то получил местами большие преимущества на линии фронта и компенсировал недостаток традиционных видов вооружения. Но гаражный военпром упирается в потолок своих компетенций", — заявил эксперт.
Носков пояснил ключевую проблему: "Для того же совершенствования беспилотников нужна государственная система и много денег. Гараж на это не способен. Гараж способен лишь собирать изделия из китайских комплектующих".
По его мнению, Украина уже не может компенсировать потери техники и вооружений за счет кустарного производства. Это приводит к постепенной утрате дронового "преимущества" ВСУ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
Зеленский ржет - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Вчера, 22:12
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23:00"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе
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