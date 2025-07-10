https://ukraina.ru/20250710/zarevo-bylo-vidno-izdaleka-alekhin-raskryl-kak-udary-dronov-po-chuguevu-paralizovali-logistiku-vsu-1065046628.html

"Зарево было видно издалека": Алехин раскрыл, как удары дронов по Чугуеву парализовали логистику ВСУ

"Зарево было видно издалека": Алехин раскрыл, как удары дронов по Чугуеву парализовали логистику ВСУ - 10.07.2025 Украина.ру

"Зарево было видно издалека": Алехин раскрыл, как удары дронов по Чугуеву парализовали логистику ВСУ

Массированные удары российских дронов по военным и энергетическим объектам Чугуева дезорганизовали снабжение ВСУ и оставили город без электричества. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-10T23:00

2025-07-10T23:00

2025-07-10T23:00

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"Чугуев — ключевой логистический узел для ВСУ, расположенный всего в 35 км от Харькова. Удары пришлись по военному аэродрому и учебным лагерям, где формируют новые подразделения", — заявил Алехин.Эксперт подтвердил масштабные разрушения: "После атак "Гераней" в городе начались перебои с электричеством, а к полуночи энергоснабжение полностью прекратилось. Густое зарево от пожара было видно издалека"."Работа дронов была точной и визуально подтверждённой. Это серьезно ударит по возможностям ВСУ перебрасывать резервы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250710/udary-po-ttsk-dayut-kumulyativnyy-effekt-voenkor-linin-o-provale-mobilizatsii-v-ukraine-1064979756.html

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