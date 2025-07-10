"Зарево было видно издалека": Алехин раскрыл, как удары дронов по Чугуеву парализовали логистику ВСУ - 10.07.2025 Украина.ру
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"Зарево было видно издалека": Алехин раскрыл, как удары дронов по Чугуеву парализовали логистику ВСУ
"Зарево было видно издалека": Алехин раскрыл, как удары дронов по Чугуеву парализовали логистику ВСУ - 10.07.2025 Украина.ру
"Зарево было видно издалека": Алехин раскрыл, как удары дронов по Чугуеву парализовали логистику ВСУ
Массированные удары российских дронов по военным и энергетическим объектам Чугуева дезорганизовали снабжение ВСУ и оставили город без электричества. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-10T23:00
2025-07-10T23:00
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"Чугуев — ключевой логистический узел для ВСУ, расположенный всего в 35 км от Харькова. Удары пришлись по военному аэродрому и учебным лагерям, где формируют новые подразделения", — заявил Алехин.Эксперт подтвердил масштабные разрушения: "После атак "Гераней" в городе начались перебои с электричеством, а к полуночи энергоснабжение полностью прекратилось. Густое зарево от пожара было видно издалека"."Работа дронов была точной и визуально подтверждённой. Это серьезно ударит по возможностям ВСУ перебрасывать резервы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250710/udary-po-ttsk-dayut-kumulyativnyy-effekt-voenkor-linin-o-provale-mobilizatsii-v-ukraine-1064979756.html
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новости, чугуев, харьков, россия, геннадий алехин, вс рф, наступление вс рф, харьковская область, новости харькова, дзен новости сво, новости украины, новости россии, главные новости, дроны, герань
Новости, Чугуев, Харьков, Россия, Геннадий Алехин, ВС РФ, наступление ВС РФ, Харьковская область, новости Харькова, дзен новости СВО, Новости Украины, новости России, Главные новости, дроны, Герань

"Зарево было видно издалека": Алехин раскрыл, как удары дронов по Чугуеву парализовали логистику ВСУ

23:00 10.07.2025
 
© Фото : Украина.ру / Telegram
- РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Украина.ру / Telegram
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Массированные удары российских дронов по военным и энергетическим объектам Чугуева дезорганизовали снабжение ВСУ и оставили город без электричества. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Чугуев — ключевой логистический узел для ВСУ, расположенный всего в 35 км от Харькова. Удары пришлись по военному аэродрому и учебным лагерям, где формируют новые подразделения", — заявил Алехин.
Эксперт подтвердил масштабные разрушения: "После атак "Гераней" в городе начались перебои с электричеством, а к полуночи энергоснабжение полностью прекратилось. Густое зарево от пожара было видно издалека".
"Работа дронов была точной и визуально подтверждённой. Это серьезно ударит по возможностям ВСУ перебрасывать резервы", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2025
05:30
"Удары по ТЦК дают кумулятивный эффект": военкор Линин о провале мобилизации в УкраинеСистемные удары по украинским военкоматам (ТЦК) привели к фактическому срыву мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
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Заголовок открываемого материала
23:00"Зарево было видно издалека": Алехин раскрыл, как удары дронов по Чугуеву парализовали логистику ВСУ
22:30Геннадий Алехин: Российские войска прорывают оборону ВСУ в Харьковской области
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