СБУ шантажирует родственников: как вербуют украинок для диверсий в РФ — раскрыл экс-сотрудник ФСБ
СБУ
Украинские спецслужбы активно используют шантаж для вербовки женщин-диверсантов — методы остаются теми же, что и во времена Великой Отечественной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.
"Примеры Великой Отечественной войны, которые показывают в современных фильмах — когда противник склонял наших людей к сотрудничеству, шантажируя родственниками в плену — сейчас повторяются", — заявил эксперт.
Он отметил, что СБУ передает пугающие фотографии пленных родственников, иногда лживые, иногда правдивые.
По словам Храпача, таким образом вербуют не только женщин, но и мужчин, и даже детей. "Важен не сам объект вербовки, а используемый мотив — кто-то идет на это из-за денег, кто-то из-за слабого характера, а кто-то готов на всё ради близких", — пояснил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что некоторые вербуемые даже не подозревают, что работают на иностранную разведку. "Они могут искренне считать, что помогают своим", — добавил Храпач.
Однако, по его словам, такие случаи не носят массового характера. "Хорошо, что система противодействия работает эффективно", — заключил подполковник ФСБ в запасе.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
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