СБУ шантажирует родственников: как вербуют украинок для диверсий в РФ — раскрыл экс-сотрудник ФСБ - 10.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250710/sbu-shantazhiruet-rodstvennikov-kak-verbuyut-ukrainok-dlya-diversiy-v-rf--raskryl-eks-sotrudnik-fsb-1064967495.html
СБУ шантажирует родственников: как вербуют украинок для диверсий в РФ — раскрыл экс-сотрудник ФСБ
СБУ шантажирует родственников: как вербуют украинок для диверсий в РФ — раскрыл экс-сотрудник ФСБ - 10.07.2025 Украина.ру
СБУ шантажирует родственников: как вербуют украинок для диверсий в РФ — раскрыл экс-сотрудник ФСБ
Украинские спецслужбы активно используют шантаж для вербовки женщин-диверсантов — методы остаются теми же, что и во времена Великой Отечественной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.
2025-07-10T04:30
2025-07-10T04:30
новости
россия
украина
волчанск
сергей храпач
фсб
украина.ру
сбу
вов
вербовка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/08/1057307196_0:0:816:460_1920x0_80_0_0_f3681e393f23ee3db93331bb435cae3b.png
Он отметил, что СБУ передает пугающие фотографии пленных родственников, иногда лживые, иногда правдивые.По словам Храпача, таким образом вербуют не только женщин, но и мужчин, и даже детей. "Важен не сам объект вербовки, а используемый мотив — кто-то идет на это из-за денег, кто-то из-за слабого характера, а кто-то готов на всё ради близких", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что некоторые вербуемые даже не подозревают, что работают на иностранную разведку. "Они могут искренне считать, что помогают своим", — добавил Храпач.Однако, по его словам, такие случаи не носят массового характера. "Хорошо, что система противодействия работает эффективно", — заключил подполковник ФСБ в запасе.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250709/aleksandr-tikhanskiy-novye-gerani-otpravili-personal-pvo-ukrainy-v-pekhotu-i-nakryli-aerodrom-v-lutske-1064963177.html
россия
украина
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/08/1057307196_0:0:816:612_1920x0_80_0_0_7548b3a334b31622e1c6cf4f4dec97f5.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, волчанск, сергей храпач, фсб, украина.ру, сбу, вов, вербовка, разведка, сво, дзен новости сво, главные новости, спецслужба
Новости, Россия, Украина, Волчанск, Сергей Храпач, ФСБ, Украина.ру, СБУ, ВОВ, вербовка, разведка, СВО, дзен новости СВО, Главные новости, спецслужба

СБУ шантажирует родственников: как вербуют украинок для диверсий в РФ — раскрыл экс-сотрудник ФСБ

04:30 10.07.2025
 
СБУ
СБУ
Читать в
ДзенTelegram
Украинские спецслужбы активно используют шантаж для вербовки женщин-диверсантов — методы остаются теми же, что и во времена Великой Отечественной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.
"Примеры Великой Отечественной войны, которые показывают в современных фильмах — когда противник склонял наших людей к сотрудничеству, шантажируя родственниками в плену — сейчас повторяются", — заявил эксперт.
Он отметил, что СБУ передает пугающие фотографии пленных родственников, иногда лживые, иногда правдивые.
По словам Храпача, таким образом вербуют не только женщин, но и мужчин, и даже детей. "Важен не сам объект вербовки, а используемый мотив — кто-то идет на это из-за денег, кто-то из-за слабого характера, а кто-то готов на всё ради близких", — пояснил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что некоторые вербуемые даже не подозревают, что работают на иностранную разведку. "Они могут искренне считать, что помогают своим", — добавил Храпач.
Однако, по его словам, такие случаи не носят массового характера. "Хорошо, что система противодействия работает эффективно", — заключил подполковник ФСБ в запасе.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Александр Тиханский интервью
Вчера, 19:30
Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в ЛуцкеЛуцк, судя по сообщениям украинской стороны, это площадка, куда прибывают ракеты Storm Shadow. Американские истребители чаще всего базируются в Румынии, а в Луцке находится аэродром подскока. Там они получают оружие, используют его и опять скрываются за границей. Поэтому аэродром в Луцке - важная военная цель.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВолчанскСергей ХрапачФСБУкраина.руСБУВОВвербовкаразведкаСВОдзен новости СВОГлавные новостиспецслужба
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Все переброшенные батальоны сгорели в боях": военкор объяснил, почему Киев исчерпал все людские ресурсы
05:30"Удары по ТЦК дают кумулятивный эффект": военкор Линин о провале мобилизации в Украине
05:15Психология террора: почему украинские диверсанты выбирают показательные акции
04:37"Слёт прожектеров". Что говорят на Украине о конференции восстановления в Риме
04:30СБУ шантажирует родственников: как вербуют украинок для диверсий в РФ — раскрыл экс-сотрудник ФСБ
04:26В Польше паникуют: страна беззащитна перед дронами
04:08Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова — Росавиация
04:02Вместо "Патриотов" в бой отправятся женщины. Украина в международном контексте
04:00От СМЕРШа до ФСБ: как Россия переигрывает диверсантов — раскрыл экс-сотрудник спецслужб
03:58Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области
03:45"Дроны не спасут ВСУ": военкор Линин рассказал о крахе украинской обороны под Каменским
03:43"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлен в Калининске Саратовской области
03:32Массированная атака продолжается — в небе над Украиной более 90 "Гераней"
03:30"Украина не может победить на поле боя": Храпач объяснил, почему Киев делает ставку на теракты
03:18Трамп "выжимает остатки жира" из "токсичного" Зеленского. Украинские эксперты ищут подвох в помощи США
03:14Во Львове переполох: армия России подошла к "воротам на Славянск"
03:10"Искандеры" и "Герани" — продолжается массированный налёт по целям в Киеве
03:09США возобновили поставки Украине артиллерийских боеприпасов и ракет для РСЗО HIMARS
03:03Что произошло на фронтах СВО - сводка за 9 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
02:58Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов 0:31
Лента новостейМолния