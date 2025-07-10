https://ukraina.ru/20250710/sbu-shantazhiruet-rodstvennikov-kak-verbuyut-ukrainok-dlya-diversiy-v-rf--raskryl-eks-sotrudnik-fsb-1064967495.html

СБУ шантажирует родственников: как вербуют украинок для диверсий в РФ — раскрыл экс-сотрудник ФСБ

СБУ шантажирует родственников: как вербуют украинок для диверсий в РФ — раскрыл экс-сотрудник ФСБ - 10.07.2025 Украина.ру

СБУ шантажирует родственников: как вербуют украинок для диверсий в РФ — раскрыл экс-сотрудник ФСБ

Украинские спецслужбы активно используют шантаж для вербовки женщин-диверсантов — методы остаются теми же, что и во времена Великой Отечественной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.

2025-07-10T04:30

2025-07-10T04:30

2025-07-10T04:30

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Он отметил, что СБУ передает пугающие фотографии пленных родственников, иногда лживые, иногда правдивые.По словам Храпача, таким образом вербуют не только женщин, но и мужчин, и даже детей. "Важен не сам объект вербовки, а используемый мотив — кто-то идет на это из-за денег, кто-то из-за слабого характера, а кто-то готов на всё ради близких", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что некоторые вербуемые даже не подозревают, что работают на иностранную разведку. "Они могут искренне считать, что помогают своим", — добавил Храпач.Однако, по его словам, такие случаи не носят массового характера. "Хорошо, что система противодействия работает эффективно", — заключил подполковник ФСБ в запасе.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250709/aleksandr-tikhanskiy-novye-gerani-otpravili-personal-pvo-ukrainy-v-pekhotu-i-nakryli-aerodrom-v-lutske-1064963177.html

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