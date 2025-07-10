https://ukraina.ru/20250710/posledniy-rezerv-kieva-voenkor-o-tom-pochemu-ukraina-mozhet-rasschityvat-tolko-na-naemnikov-1065044520.html

Последний резерв Киева: военкор о том, почему Украина может рассчитывать только на наемников

Последний резерв Киева: военкор о том, почему Украина может рассчитывать только на наемников - 10.07.2025 Украина.ру

Последний резерв Киева: военкор о том, почему Украина может рассчитывать только на наемников

Украина может рассчитывать только на иностранных военных, маскирующихся под наемников, для попыток стабилизировать фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2025-07-10T22:00

2025-07-10T22:00

2025-07-10T22:00

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"У Украины может быть только один резерв — европейские военнослужащие под видом ЧВК и наемников. Польша их уже использовала в 2022 году под видом добровольческих подразделений. Британский спецназ участвовал в боях под видом "Иностранного легиона"", — заявил эксперт.Линин подчеркнул, что собственных подготовленных сил у ВСУ больше нет: "А собственных украинских сил у них уже нет". По его словам, даже эти иностранные группы не могут изменить ситуацию на фронте."Это капля в море против наших сил. Они могут лишь ненадолго задержать неизбежное", — добавил военкор.Киев полностью зависит от иностранных наемников, но их количество недостаточно для влияния на ход СВО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250710/1065017555.html

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