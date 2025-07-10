Может привести к коллапсу фронта: Алехин раскрыл, почему наступление на Волчанск грозит ВСУ окружением
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Стремительное продвижение российских войск в направлении Великого Бурлука создает реальную угрозу полного окружения украинской группировки в районе Волчанска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Судя по динамике развития событий, ВСУ уже не имеют достаточных резервов, чтобы остановить наш натиск. Продвижение севернее Купянска позволяет создать оперативный охват и выйти в тыл основной украинской группировке", — пояснил Алехин.
Эксперт подчеркнул стратегическое значение захвата плацдармов на реке Оскол: "Зачистка населенных пунктов на противоположном берегу открывает нам возможность для развития наступления сразу в нескольких направлениях, создавая эффект домино для украинской обороны".
Особое внимание Алехин уделил ситуации с украинскими резервами: "Командование ВСУ в панике пытается перебрасывать подкрепления, но их катастрофически не хватает. Мы видим, как они снимают части с других участков фронта, что только усугубляет их положение в целом".
"Сложившаяся оперативная обстановка свидетельствует о начале необратимых процессов на этом участке фронта. Украинские войска теряют контроль не только над территорией, но и над ситуацией в целом", — заключил военный эксперт.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
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