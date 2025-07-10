Может привести к коллапсу фронта: Алехин раскрыл, почему наступление на Волчанск грозит ВСУ окружением - 10.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250710/mozhet-privesti-k-kollapsu-fronta-alekhin-raskryl-pochemu-nastuplenie-na-volchansk-grozit-vsu-1065047478.html
Может привести к коллапсу фронта: Алехин раскрыл, почему наступление на Волчанск грозит ВСУ окружением
Может привести к коллапсу фронта: Алехин раскрыл, почему наступление на Волчанск грозит ВСУ окружением - 10.07.2025 Украина.ру
Может привести к коллапсу фронта: Алехин раскрыл, почему наступление на Волчанск грозит ВСУ окружением
Стремительное продвижение российских войск в направлении Великого Бурлука создает реальную угрозу полного окружения украинской группировки в районе Волчанска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-10T23:45
2025-07-10T23:45
новости
волчанск
купянск
оскол
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
харьковскийфронт
окружение
военнаяаналитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_a4b2b7c5365a10b925847dafa2148906.jpg
Эксперт подчеркнул стратегическое значение захвата плацдармов на реке Оскол: "Зачистка населенных пунктов на противоположном берегу открывает нам возможность для развития наступления сразу в нескольких направлениях, создавая эффект домино для украинской обороны".Особое внимание Алехин уделил ситуации с украинскими резервами: "Командование ВСУ в панике пытается перебрасывать подкрепления, но их катастрофически не хватает. Мы видим, как они снимают части с других участков фронта, что только усугубляет их положение в целом"."Сложившаяся оперативная обстановка свидетельствует о начале необратимых процессов на этом участке фронта. Украинские войска теряют контроль не только над территорией, но и над ситуацией в целом", — заключил военный эксперт.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/ognennyy-val-ekspert-o-tom-kak-vs-rf-metodichno-obnulyayut-rezervy-vsu-na-podstupakh-k-kharkovu-1064245193.html
волчанск
купянск
оскол
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_2c10e895684134d4f6dee2a834172013.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, волчанск, купянск, оскол, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, харьковскийфронт, окружение, военнаяаналитика, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация
Новости, Волчанск, Купянск, Оскол, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ХарьковскийФронт, Окружение, ВоеннаяАналитика, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация

Может привести к коллапсу фронта: Алехин раскрыл, почему наступление на Волчанск грозит ВСУ окружением

23:45 10.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Стремительное продвижение российских войск в направлении Великого Бурлука создает реальную угрозу полного окружения украинской группировки в районе Волчанска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Судя по динамике развития событий, ВСУ уже не имеют достаточных резервов, чтобы остановить наш натиск. Продвижение севернее Купянска позволяет создать оперативный охват и выйти в тыл основной украинской группировке", — пояснил Алехин.
Эксперт подчеркнул стратегическое значение захвата плацдармов на реке Оскол: "Зачистка населенных пунктов на противоположном берегу открывает нам возможность для развития наступления сразу в нескольких направлениях, создавая эффект домино для украинской обороны".
Особое внимание Алехин уделил ситуации с украинскими резервами: "Командование ВСУ в панике пытается перебрасывать подкрепления, но их катастрофически не хватает. Мы видим, как они снимают части с других участков фронта, что только усугубляет их положение в целом".
"Сложившаяся оперативная обстановка свидетельствует о начале необратимых процессов на этом участке фронта. Украинские войска теряют контроль не только над территорией, но и над ситуацией в целом", — заключил военный эксперт.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
24 июня, 23:40
Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к ХарьковуТочечные удары российской артиллерии и авиации парализовали систему переброски украинских резервов Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВолчанскКупянскОсколГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руХарьковскийФронтОкружениеВоеннаяАналитикаСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:44В Курчатовском районе Курской области сбит украинский БПЛА
23:45Может привести к коллапсу фронта: Алехин раскрыл, почему наступление на Волчанск грозит ВСУ окружением
23:30"Десант на Одессу возможен": военкор Линин рассказал о перспективах развития операции
23:00"Зарево было видно издалека": Алехин раскрыл, как удары дронов по Чугуеву парализовали логистику ВСУ
22:30Геннадий Алехин: Российские войска прорывают оборону ВСУ в Харьковской области
22:15"Кризис ВСУ стал тотальным": военкор объяснил, почему Украина исчерпала свои ресурсы
22:05Украинские ТЦК могут начать работать дистанционно из-за угрозы ударов
22:00Последний резерв Киева: военкор о том, почему Украина может рассчитывать только на наемников
21:59Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" на территории Ельца и Елецкого района - губернатор
21:57Депутат Верховной Рады потратил миллионы из налогов на аренду
21:50В зоне проведения СВО ликвидирован 19-летний Артём Мельник, ставший "мемом" в 2014 году
21:46Опубликованы новые кадры утреннего удара "Искандеров" по объектам в Киеве
21:41Скандал в Европарламенте: председатель отклонила просьбу почтить память поляков, убитых бандеровцами
21:31Нужно ли создавать в России аналог USAID и что изменят удары по ТЦК на Украине – Царёв
21:11Зеленский рассказал, что противопоставит российским 700-1000 дронам в сутки
20:57ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА
20:53Ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского сняты -Росавиация
20:44Зеленский просил 10 систем Patriot и ракеты, а Трамп выделил 10 ракет
20:30Курс доллара опустился до 74 рублей на российском межбанковском рынке
20:08Очередные бесчеловечные преступления ВСУ зафиксированы в Курской области
Лента новостейМолния