https://ukraina.ru/20250710/mozhet-privesti-k-kollapsu-fronta-alekhin-raskryl-pochemu-nastuplenie-na-volchansk-grozit-vsu-1065047478.html

Может привести к коллапсу фронта: Алехин раскрыл, почему наступление на Волчанск грозит ВСУ окружением

Может привести к коллапсу фронта: Алехин раскрыл, почему наступление на Волчанск грозит ВСУ окружением - 10.07.2025 Украина.ру

Может привести к коллапсу фронта: Алехин раскрыл, почему наступление на Волчанск грозит ВСУ окружением

Стремительное продвижение российских войск в направлении Великого Бурлука создает реальную угрозу полного окружения украинской группировки в районе Волчанска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-10T23:45

2025-07-10T23:45

2025-07-10T23:45

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волчанск

купянск

оскол

геннадий алехин

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харьковскийфронт

окружение

военнаяаналитика

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Эксперт подчеркнул стратегическое значение захвата плацдармов на реке Оскол: "Зачистка населенных пунктов на противоположном берегу открывает нам возможность для развития наступления сразу в нескольких направлениях, создавая эффект домино для украинской обороны".Особое внимание Алехин уделил ситуации с украинскими резервами: "Командование ВСУ в панике пытается перебрасывать подкрепления, но их катастрофически не хватает. Мы видим, как они снимают части с других участков фронта, что только усугубляет их положение в целом"."Сложившаяся оперативная обстановка свидетельствует о начале необратимых процессов на этом участке фронта. Украинские войска теряют контроль не только над территорией, но и над ситуацией в целом", — заключил военный эксперт.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/ognennyy-val-ekspert-o-tom-kak-vs-rf-metodichno-obnulyayut-rezervy-vsu-na-podstupakh-k-kharkovu-1064245193.html

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